[ROOTH]

サンタクロース、クリスマスツリー、雪だるまなどをイメージした'"3種類のクリスマス限定ドーナツ"を12月10日より発売します。





ROOTH ブランドで NY スタイルのミニドーナツ&コミュニケーションを展開する ROOTH 株式会社 (福岡県 大牟田市)は 2022年12月10日より『ROOTH×CHRISTMAS』を発売します。今年はクリスマスカラーの赤・白・緑をラズベリーやピスタチオで取り入れたサンタクロース、クリスマスツリー、雪だるまなどをイメージしたカラフルでキュートなドーナツに仕上げ、イベントを華やかに彩ります。

ROOTHのクリスマスドーナツで心温まるクリスマスをお過ごしください。







【サンタクロース】







サンタクロースをイメージしてチョコレートムースをラズベリーソースでコーティングし、ホワイトチョコレート、マンゴーソース、チョコレートをトッピングしました。

甘酸っぱいラズベリーとチョコレートの相性抜群の組み合わせです。









【クリスマスツリー】



香り高いイタリア産ピスタチオを贅沢に使用した濃厚でマイルドな味わいです。

ピスタチオムースにピスタチオソースをのせ、オーナメントにはマンゴー、ラズベリーを飾りクリスマスらしく仕上げています。



【雪だるま】



大牟田産の濃厚ミルクソースでホワイトチョコムースを包み、雪をイメージしました。

キュートな雪だるまはミルキーでやさしい口当たりがこだわりの逸品です。

○販売店舗:



ROOTH2-3-3(大牟田)

ROOTH FUKUOKA(福岡)

byROOTH(北九州市小倉)

ROOTH SAGA(佐賀)



○販売商品:『ROOTH CHRISTMAS』







※画像は ROOTH 6BOX



・数量限定スペシャル9BOX(3種入り・9個入り)3,500円(税込)

※100個限定なくなり次第終了。

・6BOX(3種入り・6 個入) 2,500円(税込) ※BOX代別途 250 円

・3BOX(3種入り・3 個入) 1,300円(税込) ※BOX代別途 250 円

単品 サンタクロース 420円(税込)

クリスマスツリー 420円(税込)

雪だるま 420円(税込)



○販売期間 2022 年 12月 10 日~2022 年 12 月 25日

※入荷状況・店舗により終了期間は異なる場合があります。

※ ROOTH SAGAは12月5日より先行販売。



【ROOTHドーナツ】





ROOTH 16 BOX



ROOTH ドーナツは人工甘味料不使用の直径 5 cmのドーナツ。 カラフルなコーティングドーナツ、シンプルなパウダードーナツ、日本の四季を感じられるように厳選 した旬のフルーツを使用し、フルーツ本来の味と香りにこだわったまるでフルーツなプレミアムドーナツ『ROOTH×FRUITS』を提案しています。



【ROOTH】





ROOTH2-3-3外観



私たちROOTHは、ROOTS OF THINKING「ルーツを思い、考える、が根づく」をコンセプトに、その街や人にとってなくてはならない場所(存在)を目指して活動をしています。

ROOTH ドーナツはニューヨークで着想を得て開発した直径 5 cmのドーナツ。生地にヨーグルトを入れ、甘さひかえめ。カラフルなソースコーティングは手作りでひとつひとつ仕上げています。

※人工甘味料不使用。



●ROOTH2-3-3

住所:〒836-0843 福岡県大牟田市不知火町 2-3-3

営業時間:PM12:00~PM18:00 土・日祭 PM12:00~PM19:00

店休日:水曜日

HP:https://rooth1228.com

Official Instagram:@rooth233



●ROOTH (FUKUOKA)

住所:〒810-0041 福岡市中央区大名1-9-27 第一西部ビル106

営業時間:月曜~金曜 AM11:00~PM20:00 土・日祭 AM10:00~PM20:00 ※商品なくなり次第終了。

店休日:水曜日

HP:https://rooth1228.com

Official Instagram:@rooth_jp



●byROOTH (KOKURA)

住所:〒802-0006 福岡県北九州市小倉北区魚町 1-1-5

営業時間:土・日曜日のみ営業 PM12:00~PM18:00

店休日:月~金曜日

Official Instagram:@byrooth



●ROOTH (SAGA)

住所:〒840-1106 佐賀県三養基郡みやき町市武1427-4

営業時間:AM11:00~PM20:00 ※商品なくなり次第終了。

店休日:火曜日

TEL 0942-96-2890



【本件に関する報道関係者お問い合わせ先】

ROOTH 株式会社 担当 北川

TEL:092-984-1131 FAX:092-984-1132 E-Mail:k-kitagawa@be-the-one.com

※各種メディアの皆様へ 画像・動画素材等のご提供可能です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/07-10:46)