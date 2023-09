[認定NPO法人Teach For Japan]

2023年10月1日(日)13:00-16:00に、認定NPO法人Teach For Japan(以下、Teach For Japan)と株式会社ベネッセコーポレーション(以下、ベネッセコーポレーション)の共催による「教師の日ギャザリング2023」を開催致します。

本イベントは、「教師の日」を起点に、教師の皆さま、そして教育に関心を寄せるすべての皆さまが集い、繋がり、学び、エンパワーメントされる機会として企画しております。





★☆★教師の日とは☆★☆

10月5日は、ユネスコ(UNESCO:国際連合教育科学文化機関)によって『世界教師の日』として制定されており、世界中で教師をエンパワーする催しが行われています。日本では、2015年にTeach For Japanが『教師の日』を制定しています。



▼イベント概要

日時:2023年10月1日(日)13:00 - 16:00

場所:御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター(sola city Hall)

参加費:無料(事前申込制)

お申し込みはこちら

https://peatix.com/event/3660308/



▼プログラム内容(予定)

テーマごとにいまの業界をリードする方々の登壇と参加者同士の交流セッションを繰り返す形で進行予定です。



・オープニング / Teach For Japan代表理事 中原 健聡 ご挨拶



・登壇者による講演と参加者同士の交流セッション1

テーマ:明日からの教育を教師とともに考える

登壇者:戸ヶ崎 勤 氏(戸田市教育委員会 教育長)



岩岡 寛人 氏(前鎌倉市教育長 / 文部科学省初等中等教育局教育課程課 専門官)



ファシリテーター:中原 健聡(認定NPO法人Teach For Japan 代表理事)





・登壇者による講演と参加者同士の交流セッション2

テーマ:教育に科学的根拠を

登壇者:中室 牧子 氏(慶應義塾大学総合政策学部 教授)





・登壇者による講演と参加者同士の交流セッション3

テーマ:なぜいま、ウェルビーイングが注目されているのか?

登壇者:石川 善樹 氏(予防医学研究者、博士(医学))





・クロージング / ベネッセコーポレーション取締役副社長 山河 健二 ご挨拶



▼総合司会:Teach For Japan池田 由紀、ベネッセコーポレーション 庄子 寛之



Teach For Japanとベネッセコーポレーションは、このイベントを通じて、多様な視点で、教師や学校に関わるすべての方々の活動や熱意を応援してまいります。

そして、より多くの人々が教育の課題や重要性に目を向け、子どもたちの未来に投資することの意義を共有できることを期待しています。

「教師の日ギャザリング2023」で、私たちと一緒に、新たな教育の未来をつくり、子どもたちにより良い教育環境を創造しませんか。



▼後援団体(50音順)

大牟田市教育委員会、加賀市教育委員会、鎌倉市教育委員会、唐津市教育委員会、志木市教育委員会、田川市教育委員会、戸田市教育委員会、人吉市教育委員会、美祢市教育委員会、大和郡山市教育委員会



Teach For Japanの教師の日に関する取り組みは、以下の教師の日公式ページをご覧ください。

https://teachforjapan.org/programs/teachersday/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/06-20:16)