[株式会社日本データ取引所(Jdex)]

10/12(木)東京・丸の内|データ取引ソリューション展示、実践手法の解説セミナーも







株式会社日本データ取引所(本社:東京都渋谷区、代表取締役:森田直一、以下当社)は、株式会社ナノオプト・メディアが2023年10月12日(木)に開催する「データ・マネタイゼーション カンファレンス 2023」に出展します。



データ取引によるマネタイズをサポートする法人向けソリューションを展示するほか、当社代表取締役社長の森田が「データ取引を実現するための実践的な3つの手法」をテーマにセッションに登壇いたします。





■セミナー概要



テーマ:データ取引を実現するための実践的な3つの手法



あらゆる業種から200社以上がデータマーケットプレイス「JDEX(R)️」にご登録頂いており、そのサービス運営から多くの登録社と向き合ってきました。各社のデータ取引に向けた課題は共通しており、本講演では課題類型を解説しながら実践的な解決手法を説明致します。



データ取引に関するアイデアの創発やビジネスモデルの仮説設計、取引するデータの製品化やデータの流れの全体把握、ビジネスモデルに適した独自環境の設定といったお悩みに対して、データマーケットプレイス「JDEX」を中心とした実践的手法を紹介することで、聴講者にとって一助となる講演になればと思います。



・日時:2022年10月12日(木)14:00~14:40

・詳細 / 来場事前登録:https://f2ff.jp/introduction/8447?event_id=dm-2023-tokyo



登壇者1:株式会社日本データ取引所 代表取締役社長 森田直一





1989年慶應義塾大学法学部卒。三菱商事株式会社に約20年在籍する。その間、1990年代のインターネット黎明期には総合商社としてのネット事業のBtoBのビジネスモデルの確立を目指して多数のプロジェクトに参画する。2001年~2005年 米国三菱商事(ニューヨーク)駐在。インターネット事業の責任者を務める。ベンチャー投資や、ファンド投資を手掛ける一方で、シリコンバレーのアントレプレナーと組み起業を経験した。2007年以後、独立系VCのEntrepia Venturesパートナー、株式会社マクロミル執行役員、Zappallas Inc, (US) CEOを経て2016年2月 株式会社日本データ取引所を株式会社データセクション、デジタルインテリジェンス株式会社と共に設立。1990年代から足かけ20年のIT事業経験の集大成として、データエクスチェンジ事業の事業化に取り組んでいる。



登壇者2:ダウェックス データポリシーおよびガバナンス担当上級副社長 ディディエ・ナベーズ





28年以上にわたって法的機関・シンクタンク・欧州および国際機関に協力し、データに関するポリシー・規範・フレームワーク・ベストプラクティスなどの策定に貢献。

また、データ法規制がビジネス活動に及ぼすメリットや影響について企業を支援する。デジタル戦略・データ戦略、データエコシステム、データマネタイゼーション、eコマース、モバイル分野における第一人者であり、10年以上にわたる大手IT調査会社のGartner、Forresterでの経験およびCSGインターナショナル、テキサスインスツルメンツでの数百万ドル規模に及ぶプロジェクト経験から新興ベンチャー企業との事業開発、ビジネス・ITコンサルティング、プログラム管理などが得意領域。







■「データ・マネタイゼーション カンファレンス 2023」について



・主催:株式会社ナノオプト・メディア

・日時:2022年10月12日(木)セッション 9:00-18:00 / 展示 9:30-17:20

・会場:JPタワーホール&カンファレンス(KITTE 4F)

・参加料金: 展示会・セミナーともに無料(事前登録制)

・公式サイト:https://f2ff.jp/event/dm

・詳細 / 来場事前登録:https://f2ff.jp/introduction/8447?event_id=dm-2023-tokyo





■出展ソリューションのご紹介



データマーケットプレイス「JDEX(R)︎」



「JDEX(R)️」は、データを安心・安全に売買できる会員制のデータマーケットプレイスです。兼松株式会社、Dawex Systems, SAS(仏)、株式会社日本データ取引所の共同プロジェクトとして企画・運営されています。



良質なデータを高セキュリティな環境で取引できるJDEXは、ビジネスや研究におけるデータ利活用を先に進めるサービスとして、一般企業から研究機関、行政組織までさまざまな組織に活用いただいております。2020年のサービス開始以来、会員組織は国内外220以上にのぼり、その業種・領域も多彩です。



2023年9月のアップデートで、招待制によるクローズド環境の構築機能が追加されました。これにより複数組織間でのセキュアで効率的なデータ取引が可能になり、一企業内のみならず業界・サプライチェーン内のデータシナジー強化や、協働・共創プロジェクト単位でのDX実現に貢献するサービスとなっています。



・「JDEX」サービス紹介サイト:https://www.service.jdex.jp/





■株式会社日本データ取引所について



2016年に創業。「データに命を吹き込み新たな社会へ」というミッションのもと、企業のデータ活用に関するコンサルティングや、データ活用のためのガイドライン策定等を実施しています。2019年度より兼松株式会社と資本業務提携し、Dawex(仏)と3社共同で「プロジェクトJDEX」を始動。Dawex(仏)は、世界各国のあらゆる組織における顧客ブランドのデータハブであり、データマーケットプレイスで活用される技術を持つ企業です。日本のデータ流通市場の形成と、デジタル・トランスフォーメーション(DX)に資するため、データマーケットプレイス「JDEX」の運営に共同で取り組んでいます。



・名称:株式会社日本データ取引所(Japan Data Exchange Inc. 通称:Jdex)

・所在地:〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町9-8 URBANPARK代官山I

・代表取締役:森田直一

・コーポレートサイト:https://j-dex.co.jp/



