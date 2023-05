[デュラビット・ジャパン株式会社]







ドイツを代表するデザイナーズバスルームブランド Duravit (デュラビット) は、スタジオ F. A. ポルシェと初のコラボレーションとなる、ナチュラル感漂う、シンプルな中にも印象的なエッセンスを備えたバスルームシリーズ「Qatego by Studio F. A. Porsche(カテゴ バイ スタジオ F. A. ポルシェ)」を発表いたしました。



スタジオ F. A. ポルシェが手掛ける、心を解きほぐす、シンプルでミニマルなデザインの「Qatego」はセラミック、木素材、ナチュラルストーンなど自然の素材がお互いを引き立たせ、バスルームデザインに心地よい雰囲気を造り出します。 Qategoシリーズでは、穏やかな丸みのある洗面ボウル、直線的なデザインランゲージのファニチャー、 DuroCast Plus(デュロキャスト プラス)使用したバスタブ、そしてトイレとビデを展開いたします。



中でも本シリーズのデザインハイライトと言える洗面ボウルは、“水の流れが長い時をかけて磨いた、心地よい肌触りの小石”から着想を得た、クリアなシルエットと繊細かつ精密に仕上げた上端へと続く柔らかなエッジが印象的です。DuravitがQategoシリーズで初めて展開する、イタリア製ナチュラルストーンのコンソールとの組み合わせが、自然が生み出す本物の素材感を強調します。



「Qatego by Studio F. A. Porsche」はDuravitの新コンセプト「Artisan Lines(アーティサン ライン)」の一つです。Artisan Linesは、Duravitが国際的な著名デザイナー達と共に造り上げた、最上級のラインナップを集めた特別なコレクションです。アイコニックな製品に特化したそのデザインと製造には、高度な知識、クラフトマンシップ、正確な精度を必要とし、特に繊細なハンドクラフト(手仕事)を必要とする製品を揃えています。



※国内販売時期は現時点では未定ですので追ってご案内します。



プロダクトの詳細は以下をご覧ください。

Qatego by Studio F. A. Porsche( カテゴ バイ スタジオ F. A. ポルシェ )



■洗面ボウル





洗面ボウルは、水の流れが長い時をかけて磨いた心地よい肌触りの小石から着想を得た、クリアなシルエットと繊細かつ精密に仕上げた上端へと続く、柔らかなエッジが印象的です。置き型、壁付け、アンダーカウンター、手洗い器など多様なタイプを備え、Duravitが初めて展開する高品質なストーンコンソールと洗面ボウルのセットも展開いたします。



■ファニチャー





直線的なデザインランゲージが特徴的なファニチャーは、オープンシェルフを設けた洗面ユニットや、アンダーカウンター洗面ボウルをシームレスに設置できる引き出し付き洗面ユニットなど様々なバリエーションがございます。サスティナブルな木材を使用した仕上げは12色展開で、個性豊かなバスルームデザインを可能にします。



■バスタブ





洗面ボウルの形状を踏襲したバスタブは、アクリル製のビルトイン型バスタブと、最新のミネラルキャスト素材DuroCast Plus(デュロキャストプラス)を使用した、ベルベットのように滑らかな肌触りのフリースタンディングのバスタブを展開します。



■ デザイナーについて



Studio F. A. Porsche (スタジオ F. A. ポルシェ)

世界中の顧客の製品をデザインし、ブランドを体験に変え、最高のスタンダードに適切な形をもたらすプレミアムなデザインエージェンシー。「ポルシェ」の名は世界中に知られており、そのアイコニックでタイムレスなデザインは決して見間違えることはありません。1963年にフェルディナント・アレクサンダー・ポルシェ(F. A. Porsche)がデザインした、今日でもアイコニックな存在であるポルシェのスポーツカー「911」は、機能を最適化し、無駄をそぎ落とした本質的なフォルム、そして、革新を常に追求し繰り返すことで、より良いソリューションを発見することができるという、彼のデザインスタイルを具現化しています。F. A. Porscheが1972年に起ち上げた自身のプロダクトデザインスタジオは、創設者のデザインフィロソフィーを今なお忠実に守り続けています。



Artisan Linesについて

Artisan Lines(アーティサン ライン)は、Duravitが国際的な著名デザイナー達と共に造り出した、最上級のラインナップを集めた特別なコレクションです。アイコニックな製品に特化したそのデザインと製造には、高度な知識、クラフトマンシップ、正確な精度を必要とし、特に繊細なハンドクラフト(手仕事)を必要とする製品を揃えています。Artisan Linesのコレクションが、ユーザーの高い要求に対応する快適性とデザイン性を兼ね備えた、個性豊かなバスルームを造り出します。



Duravitについて

1817年にドイツ、ブラックフォレストのホルンベルクで創業したDuravit(デュラビット)は、今日では世界中で事業を展開するデザイナーズバスルームのリーディングカンパニーです。常に最高の水準を目指し、衛生陶器を始め、バスルームファニチャー、バスタブ、シャワートレイ、ウェルネス・システム、温水洗浄便座、水栓金具、バスルームアクセサリーそしてインストレーションシステムなどのバスルームに必要な製品を総合的にデザイン、製造を行っています。Duravitはインハウスのデザインエキスパートと共に、セシリエ・マンツ、フィリップ・スタルク、クリスチャン・ヴェルナー、セバスチャン・ヘルクナー、そしてベルトラン・リジョリーなど国際的な著名デザイナー陣、そして才能あふれる若手デザイナー達との製品開発に日々取り組んでいます。

私たちの目標は、先見的なデザインと、妥協のない優れた製品、人々の求めるものへの鋭い感覚、そして責任ある企業経営により、みなさまの毎日を少しずつ良くすることです。これらの目標を達成する重要な責任として、2045年までにクライメイト・ニュートラルビジネスに取り組むことを最優先の使命としています。



