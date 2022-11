[サフィロジャパン株式会社]

サフィロジャパン株式会社は、このたび、2022年11月1日付けにて、サフィロジャパン株式会社(東京都港区)代表取締役社長に清田純一郎(きよたじゅんいちろう)が就任したことを発表致します。







・サフィログループ アジアパシフィック・中国 代表取締役 コニー・ライのコメント

清田は二十年以上にわたり、様々な消費財メーカーでビジネス開発部門をリードしてきた重要な経験を持ち、直近ではボーズジャパンにて事業戦略策定の指揮を執ってまいりました。サフィロジャパンは直ちに清田に引き継がれます。これまでのサフィロジャパンへのご支援に感謝申し上げますとともに、引き続き、清田をお引き立て賜りますよう、お願い申し上げます。





・代表取締役社長 清田純一郎のコメント

このたびサフィロの一員となったことを大変うれしく思っています。就任にあたり、今後、サフィロ製品が日本国内での成長目標を達成するべく、3つの柱を軸に販売強化に努めてまいります。



1つ目の柱:ジャパンモデルの強化

2022年より、Kate Spade New York (ケイト・スペード ニューヨーク)のジャパンモデルとして、軽量なチタン製フレーム 9アイテムを展開しました。200店舗以上でご好評頂き、サフィロジャパンの大きな戦力となっています。日本特有のニーズであるフィッティングやデザイン、品質をしっかりと反映した商品の作りこみという、成功をけん引した実績を、今後もより一層強化してまいります。

2つ目の柱:デザイン性の高いライセンスブランドの充実

ジャパンモデルの成功とともに、各ライセンスブランド、特にご好評を頂いている BOSS(ボス)、EYEWEAR by DAVID BECKHAM(アイウェア バイ デイヴィッド・ベッカム)、JIMMY CHOO(ジミー・チュウ)、Tommy Hilfiger(トミー・ヒルフィガー)を中心に、より彩りのある売り場作りをご提案します。サフィロの強みである海外ブランド、デザイン性の高さに日本のニーズを反映した、しっかり差別化できる第二の柱を作りたいと考えています。

3つ目の柱:新ブランド参入による豊富なポートフォリオ

2022年より加わった Chiara Ferragni(キアラ・フェラーニ)、Carolina Herrera(キャロリーナ・ヘレラ)、DSQUARED2(ディースクエアード) の3ブランドにより、アイウェア市場により豊富なブランドのポートフォリオをご提案します。かつ、数多くの海外ブランドがSS、FWのシーズンアイテムとして店頭を彩ることで見せ筋の提案も継続します。



*Carolina Herreraは、2022年デザイン・エクセレンス・アワーズ(Accessories Council:米国)のオプティカルアイウェア部門で受賞致しました。



受賞モデル HER 0080-53-08M



長期的なビジョンとして、デザイン性の高いジャパンモデルに、グローバル戦略であるサステナブル素材を使った商品を投入し、より消費者に近い場所での展開を目指します。眼の健康と安全はもとより、サフィロの強みである高感度なデザイン力を発揮し、毎日着用いただく際にちょっとおしゃれな気分を感じていただけるようなアイウェアを提案することで新規のお客様をはじめ、ファンを増やしていきたいと考えています。



サフィログループについて

1934年にイタリアのヴェネト地方で設立されたサフィログループは、オプティカルフレーム、サングラス、アウトドアアイウェア、ゴーグル、ヘルメットのデザイン、製造、販売を行うアイウェア業界屈指の企業のひとつです。スタイル、技術、産業におけるイノベーションと、品質、熟練のクラフトマンシップを融合することにより、コレクションのデザインと製造を行っています。世界各地に広く拠点を持つサフィロのビジネスモデルは、生産チェーンと販売網の全体に目を配ることを可能にしています。パドゥヴァ、ミラノ、ニューヨーク、香港、ポートランドの5拠点で研究開発に従事する卓越したデザインスタジオ、自社製造施設、優れた製造パートナーのネットワークに支えられ、サフィログループのすべての製品が、完璧なフィットを実現するとともに、最も厳しい品質基準を満たしています。サフィロの確固とした伝統的な卸売販売モデルは、40カ国に完全所有子会社、70カ国に50社を超えるパートナー、世界中に約10万店の厳選された小売店舗を擁しています。販売網は、眼鏡店、チェーン店、百貨店、専門店、ブティック、免税店、スポーツ用品店のほか、グループの開発戦略に沿って、D2C、インターネット通販サイトにも広がっています。

自社のコアブランドとしてカレラ、ポラロイド、スミス、サフィロ、ブレンダーズ、プリヴェ・ルヴォー、ライセンスブランドにはバナナリパブリック、ボス、キャロリーナ・ヘレラ、キアラ・フェラーニ、ディースクエアード、デイヴィッド・ベッカム、フォッシル、ハワイアナス、ヒューゴ、イザベル・マラン、ジミー・チュウ、ジューシークチュール、ケイト・スペード・ニューヨーク、リーバイス、リズ・クレイボーン、ラブ・モスキーノ、マーク・ジェイコブス、ミッソーニ、Mミッソーニ、モスキーノ、ピエール・カルダン、ラグ&ボーン、レベッカ・ミンコフ、トミー・ヒルフィガー、トミー・ジーンズがあります。



親会社のSafilo Group S.p.A.は、ボルサ・イタリアーナ(ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI)が運営するイタリア証券取引所(「MTA」)に上場しています。2021年、サフィログループは9億6960万ユーロの純収益を記録しました。

