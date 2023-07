[Kudan株式会社]

自己位置推定及び環境地図作成をリアルタイムで同時に行う技術(SLAM)のリーディングプロバイダーであるKudan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:項 大雨、以下 Kudan)は、台湾に本社を置くグローバルな組込み技術の専門メーカーであるVecow Co., Ltd.(以下 Vecow)と両社の戦略的パートナーシップの拡大に合意したことをお知らせいたします。本パートナーシップの拡大により、Kudanの商用グレードのSLAMソフトウェア技術の専門性と、Vecowの時刻同期技術の革新性やAIコンピューティングシステムにおける強みが融合することで、屋外の自律移動及びモバイルマッピングアプリケーションの精度、信頼性、ロバスト性等におけるパフォーマンスの大幅向上が実現します。









2020年の共同での取り組み(※参照:KudanとArtisense、Vecowとパートナーシップを締結。統合ソリューションを提供し、自律移動ロボット(AMR) におけるアプリケーション開発の加速化を目指す。)を基盤として、KudanとVecowは、屋外ロボティクスと3Dマッピング市場に向けた両社の更なる連携の深化に大きな相乗効果を見出し、製品開発や製品化における顧客の主要な課題に対処し、重要な価値を創出できることを双方で確認してまいりました。

※URL:https://www.kudan.io/jp/archives/467



グローバルリサーチ会社のMarkets and Markets によると、屋外の自律走行車、ロボティクス、及びモバイルマッピングの事業機会や成長の可能性は非常に大きいと見込まれており、屋外ロボット市場及びモバイルマッピング市場は、2021年から2026年までの間で、それぞれ年平均成長率27.4%と19.5%で成長すると予測されています。この成長の背景には、自動化、デジタルトランスフォーメーション、スマートシティや次世代インフラプロジェクトへの投資拡大に対する需要の高まりがあり、多くの産業が関連ソリューションの展開によるメリットを享受することが期待されています。



ソリューションを開発することで市場のニーズを捉えようとする企業が増えている一方で、その多くは、信頼性の高い時刻同期、測位、マッピング技術の不足により、多様で複雑な環境に対して正確でロバスト性の高いパフォーマンスを提供することに課題を抱えています。この度のパートナーシップ拡大は、Kudanの複数センサの融合(マルチセンサフュージョン)に基づくVisual SLAM及び3D-Lidar SLAM技術※1と、VecowのTime Sync BOX※2と呼ばれる洗練且つ頑丈な時刻同期とエッジコンピューティングシステムを組み合わせることで、市場参入企業の課題に対処し、屋外向け自律ロボット及びモバイルマッピングシステムの機能を向上させ、様々な運用シナリオに対して精度、ロバスト性、安全性、効率性を強化することを目的としています。



KudanとVecowは、この目的を達成するべく共同で製品開発を行い、両社のグローバルな事業基盤を活用したマーケティング、事業開発、営業活動等で引き続き連携を強化してまいります。



Kudan 代表取締役CEO 項大雨のコメント

Kudanは、急成長している屋外の自律移動及びモバイルマッピングアプリケーションに向けて、Vecowとのパートナーシップを拡大できることを非常に嬉しく思います。Vecowの時刻同期とエッジコンピューティング製品は、KudanのマルチセンサフュージョンのSLAM技術と非常に相性が良く、どちらも自律移動システムのコア技術として機能しています。我々は、顧客の主要な課題を解決するとともに、優れた性能と信頼性を兼ね備えたソリューションの市場投入までの時間を短縮するべく、様々な分野においてVecowとの連携を拡大できることを楽しみにしています。



Vecow ヴァイスプレジデント Thomas Su氏のコメント

KudanのSLAMソフトウェア技術との連携により、Vecowのグローバルパートナーや顧客は、屋外の自律ロボット及びモバイルマッピングのユースケースにおいて、より迅速なソリューションの市場投入を実現することができます。Vecowは、Kudanとの連携拡大に期待しており、技術的進歩の最前線に立ち続けるために業界のリーダーたちと協力してまいりたいと思います。



なお、本戦略的パートナーシップの拡大にともなう詳細は、今後随時発表される予定です。



※1:SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)とは、デバイスが自己位置を特定し、同時に周辺環境の地図を作成する技術を指します。Kudanは、カメラと3D-Lidarセンサの両方を利用するなど、マルチセンサフュージョンとディープラーニング(深層学習)機能を備えたSLAM技術を保有しています。Kudanの技術は、高精度でロバスト性が高く、柔軟なセンサ構成や展開モデルに対応可能です。



※2:VecowのタイムシンクボックスはTime Winding(タイムワインディング)、Time Stamping(タイムスタンピング)、Time Keeping(タイムキープング)の3つの主要な技術を提供し、GPSのPPS信号に合わせて全てのセンサーのクロックの立ち上がりエッジを測定し、タイムスタンプデータをすべてのセンサーノードに送信することができます。また、このソリューションにはPTP/gPTP、ROS 2フレームワーク、デイジーチェーン、EKFアルゴリズムも含まれます。これらの技術により、マルチセンサフュージョン、パーセプション、精度、測位正確度の性能が向上します。

Vecowの時刻同期ソリューションの詳細については、VecowのHPをご覧ください(英語のみ)。

https://www.vecow.com/dispPageBox/vecow/VecowCP.aspx?ddsPageID=TIME_SYNC_EN&.



【Vecowについて】

Vecowは、グローバルな組込み技術専門企業であり、顧客の信頼できる組込みビジネスパートナーとなることを目指しています。高い信頼性、高度な技術、革新的なコンセプトを備えた高品質なAIoTソリューションの設計、開発、生産、供給に取り組んでいます。Vecowの商品には、AI対応推論システム、AIコンピューティングシステム、ファンレス組込みシステム、車載向けコンピューティングシステム、ロバストコンピューティングシステム、シングルボードコンピューター、マルチタッチコンピューター/ディスプレイ、画像入力ボード(フレームグラバー)、そして、マシンビジョン、自律走行車、スマートロボティクス、デジタル鉄道、パブリックセキュリティ、交通・V2X、スマートファクトリー、ディープラーニング、あらゆるエッジAIアプリケーション向けの組込み周辺機器及び設計・製造サービスなどがあります。

Vecowはさまざまな垂直市場アプリケーションに向けて産業用ハードウェアシステムとソリューションを提供するグローバルリーダーである台湾のEnnoconn Corporation(6414. TW)の子会社です。また、Ennoconn CorporationはFoxconnグループの一員です。



詳細な情報は、Vecowのウェブサイトをご参照ください。

https://jp.vecow.com/dispPageBox/vecow/VecowHp.aspx?ddsPageID=VECOW_JP



【Kudan株式会社について】

Kudanは、人工知覚(AP)のアルゴリズムを専門とするDeep Tech(ディープテック)の研究開発企業です。人工知覚(AP)は、人工知能(AI)と相互補完する技術として、機械を自律的に機能する方向に進化させるものです。現在、Kudanは高度な技術イノベーションによって幅広い産業にインパクトを与えるDeep Techに特化した独自のマイルストーンモデルに基づいた事業展開を推進しています。

詳細な情報は、Kudanのウェブサイト(https://www.kudan.io/jp/)をご参照ください。



■会社概要

会 社 名:Kudan株式会社

証券コード:4425(東証グロース)

代 表 者:代表取締役CEO 項 大雨



