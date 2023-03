[株式会社 小宮山書店]

KOMIYAMA TOKYO G にて、「PERV ART BOOK FAIR TOKYO」を開催致します。

初回のテーマ "アダルトLOVE" (2022年開催)に続き、今回は "ファッションLOVE" をテーマに、出展者がマニア的な愛をもって取り揃えた貴重なアートブックを展示販売。

アパレルに限らず、ファッションを個人の「自意識」や「こだわり」として捉え、1920年代~現代までの雑誌、書籍、アート作品のアーカイブを幅広く展示致します。



【出展 / EXHIBITORS】

AKIO NAGASAWA GALLERY

北澤書店

SN&A

小宮山書店 (KOMIYAMA TOKYO)

TAKE UME

TOUFU TOKYO





またブックフェアを記念して、米アンダーグラウンド漫画界の異端児マイク・ダイアナ氏によるサイン会を開催。

初来日のために制作した、シルク刷り限定Tシャツと、自主制作ZINE『BOILED ANGEL』を販売致します。

【MIKE DIANA BOOK SIGNING】

3.24 (FRI) 17:00-20:00

@ KOMIYAMA TOKYO G



▼PERV ART BOOK FAIR TOKYO「ファッションLOVE」

会期:2023年3月24日(金)~4月2日(日) ※火曜·水曜休廊

開場時間:12:00~18:30 日·祝は17:30まで

会場:KOMIYAMA TOKYO G

東京都千代田区神田小川町3-20-4第2龍名館ビルlFD

TEL:03-6811-7355

入場:無料

▼Date:2023. 3.24(SUN)~4.2(FRI) ※ closed on Tue&Wed

Opening time: 12:00-18:30 (Sun&Holiday 12:00-17:30)

Venue:KOMIYAMA TOKYO G

1FD Dai2-Ryumeikan Bldg. 3-20-4, Kanda Ogawamachi, Chiyoda-ku, Tokyo

1010052

Entrance:free





PERV ART BOOK FAIR TOKYO 実行委員会

Instagram: @pervartbookfair



