ロサンゼルスの新旧人気ブランドが初のコラボレーション。80年代に話題となったGUESSのアイコン”FOXY”をフィーチャー。



ヴィンテージにインスパイアされたアイテムに、リペアショップを経営するFOXYがユニークなストーリーを加えました。9月15日より一部のGUESS直営店にて販売を開始いたします。









LA発ライフスタイルブランドGUESSは、ブランドのヘリテージを継承し現代にアップデートしたカジュアルライン”GUESS Originals”とMichael Cherman(マイケル・シャーマン)が手掛けるアメリカ・ロサンゼルス発の人気ストリートブランド Marketとのユニークな限定カプセルコレクションを、2023年9月15日に発表しました。このコラボレーションにより、GUESSのアーカイブが掘り下げられ、80年代に話題となったGUESSのマスコットキャラクター「FOXY(フォクシー)」を復活させています。FOXYはこのカプセルコレクションのシグネチャーになっただけでなく、3Dとなってショートムービーやビジュアルでも登場しています。



FOXYは、彼が故郷と呼ぶ街で挫折を繰り返し、全ての希望が失われたように感じていました。しかし、コーヒーショップでの偶然の出会いがきっかけとなり、彼は自身の経営するデニムリペアショップに戻り、ユニークな作品の制作に没入するのです。







GUESS Original の若々しくもヘリテージにインスピレーションを得た世界観と、Market のポップカルチャーとストリートウェアの独自性を融合させたこのFoxy カプセルは、プレミアムな生地、表現力豊かなプリント、ヴィンテージのインスピレーションを組み合わせて、少しレトロフィーリングながらも現代的な雰囲気を醸し出しています。



なかなか手放せない履き古されたジーンズのように、ユニークなパッチワークはオーセンティックな独特のエネルギーを放ちます。 各スタイルは、ヴィンテージにインスパイアされたパッチと慎重に施されたダメージ加工が特徴で、究極の「”Made just for you” - あなただけのために作られた」感覚を実現します。 デニムはオーバーサイズでリラックス感があり、アシッドウォッシュ加工が施されており、各ピースがユニークで唯一無二の仕上がりになっています。



メンズとウィメンズのさまざまなスタイルを提供するこのカプセルには、FOXYのモチーフやパッチをあしらったグラフィック T シャツ、ニット、デニムなどが含まれます。(価格はTシャツ8,690円、ニット15,290円、デニム24,090円、デニムジャケット28,490円など。(全て税込))





2016 年に マイク・シャーマン(Mike Cherman)によって設立された Market は、クリエイターを指導し、彼らのアイデアを実現するためのツールとガイダンスを提供する世界的なクリエイティブチームです。Marketの創設者であるマイクは次のように述べています。 「このGUESS Originalsとのコラボレーションは、私たちのビンテージと服の再生に対する愛情にインスパイアされて出来上がりました。私たちは、GUESSのFOXYを甦らせて私たちのワールドに登場して欲しかったのです。彼が自分のお店を持っていたらどうなっていただろう、と想いを馳せました。リペアショップでオリジナルデニムを制作するFOXYは、現在の DIYカルチャーを反映しており、誰でもクリエイターになれることを示し、自己表現と DIY の姿勢を奨励しています。」



GO x Marketは、2023年9月15日に一部のGUESS直営店とGUESS公式オンラインストア、GUESS ZOZOTOWNにて発売されます。



※GUESS Originals x Market関連画像はこちら

https://app.box.com/s/vd7y9zjibmgqw0r61lnady6gvmq4ksd9





【GUESS Originals x Market 販売店舗】



GUESS公式オンラインストア

https://store.guessjapan.com/



GUESS 原宿

東京都渋谷区神宮前4-31-11

電話番号:03-3478-0088

営業時間:11:00~21:00

定休日:年中無休



GUESSイクスピアリ

千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ2F 211区画

電話番号:047-305-5888

営業時間:10:00~21:00

定休日:施設の休業日に準じる



GUESS 心斎橋

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-2

電話番号:06-6281-2208

営業時間:11:00~20:00

定休日:年中無休



GUESS ららぽーとEXPOCITY

大阪府吹田市千里万博公園2-1 2F

電話番号:06-6155-7744

営業時間:10:00~21:00

定休日:施設の休業日に準じる



GUESS キャナルシティ博多

福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 オーパ1F 128区画

電話番号:092-263-2638

営業時間:10:00~21:00

定休日:施設の休業日に準じる



GUESS 沖縄PARCO CITY

沖縄県浦添市西洲3-1-1 2F

電話番号:098-987-6063

営業時間:10:00~22:00

定休日:施設の休業日に準じる



GUESS ZOZOTOWN

https://zozo.jp/shop/guess/





【GUESS Originals x Market カプセルコレクション発売記念ストアイベント】

この限定コレクションの発売を記念して、9月15日(金)にGUESS原宿にてストアイベントを開催いたします。

・当日ご購入の方対象に、1等GUESS ORIGINALS商品がもらえるガチャイベントを実施

・フリードリンク配布 (無くなり次第終了)

・GUESS Originalsオリジナルクッキー配布 (無くなり次第終了)





About Guess?

1981年設立、ジーンズ会社としてスタートしたGUESSは、アパレル、デニム、ハンドバッグ、時計、シューズ、そしてその他消費者向け製品のデザインから小売、卸売、ライセンス事業まで行うグローバル・ライフスタイル・ブランドへと成長しました。 GUESS製品は、世界中のGUESSストアや有名百貨店、専門店を通じて販売されており、2023年1月28日時点で、アメリカ、ヨーロッパ、アジアで直営店1,046店舗、世界約100か国でライセンス・パートナー/代理店により562店舗が展開されています。

IG : https://www.instagram.com/guess/





About GUESS Originals

Powered by the past, improved by the future.(過去からパワーを得て、未来へ発展していく)。GUESS Originals はフィットとファブリックを現代へアップデートしながら、ヘリテージにインスパイアされたラインです。戦略的なマーケティングと革新的な体験を提供することをコンセプトに、新興顧客層に向けて開発されたコレクションを展開します。

IG : https://www.instagram.com/guessoriginals/





About Market

マーケットのコンセプトは、コラボレーターと顧客の間に存在する境界線を曖昧にし、良いアイデアとビジネスの間の障壁を取り除くことにあります。クリエイターや夢想家が自らのアイデアをマーケットに提案できるよう、教育、リソース、指導を通じてデザインとストリートウエアの世界に新たに参入します。

IG : https://www.instagram.com/market/



