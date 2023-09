[オムロン株式会社]



オムロン株式会社(本社:京都市下京区、代表取締役社長CEO:辻永順太、以下 オムロン) 技術・知財本部と、オムロン サイニックエックス株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長 CEO:諏訪正樹、以下 OSX)は、ロボティクス領域の主要国際会議2023 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (以下 IROS 2023)に4件(技術・知財本部 1件、OSX 3件)の論文が採択されました。各成果の詳細は、2023年10月1日から10月5日まで米国デトロイトにて開催される同国際会議にて発表を行います。



「IROS」はロボット技術に関する世界最大規模の国際会議の一つです。2023年は2,760件の投稿の中から、43.3%の論文が採択されています。



技術・知財本部とOSXでは、人を中心とした人と機械が融和する未来を目指し、研究を行っております。今回の発表は、ロボットを安全に動作させるための高速計算アルゴリズム、柔軟な身体を持ち自律的に組立学習を行うロボット、化学実験や材料科学実験などの自動化に関するロボット技術の研究成果について行います。



これらの研究成果の中には、社会実装に向けて積極的に活用いただくために、わかりやすく技術を解説する記事やGitHubでオープンソースコードとして公開している成果もあります。詳細は、それぞれの論文内容のリンクからご確認ください。



今後も、技術・知財本部では、オムロンが目指す「人が活きるオートメーション」の実現に向け、「センシング&コントロール+Think」技術により社会的課題の解決を加速してまいります。また、OSXでは、大学や社外研究機関との共同研究、インターンシップの採用を通して、技術革新による価値創出に取り組んでまいります。





<技術・知財本部の採択論文> ※発表日時はいずれも現地時間です

「ITIRRT: A Decoupled Framework for the Integration of Machine Learning into Path Planning」









本採択論文は、新たな価値創出につなげるための技術の事前調査・検証を支援する技術・知財本部独自の制度である「技術トライアル」を通して行った、ロボティクス技術分野での研究成果です。

※技術トライアル:https://www.omron.com/jp/ja/edge-link/news/676.html



<OSXの採択論文> ※発表日時はいずれも現地時間です

「Learning Robotic Powder Weighing from Simulation for Laboratory Automation」









「Learning Robotic Assembly by Leveraging Physical Softness and Tactile Sensing」









「Robotic Powder Grinding with Audio-Visual Feedback for Laboratory Automation in Materials Science」











技術・知財本部について

オムロングループのコーポレートR&D部門として、コア技術である「センシング&コントロール+Think」を進化させながら、近未来に起こりうる社会的課題を先取りし、それらを解決するソーシャルニーズの創造に取り組んでいます。創業者の経営理念「機械にできることは機械に任せ、人間はより創造的な分野で活動を楽しむべきである」を拠り所に、人の可能性を広げ、人がもっと活躍できる未来の実現を目指し、AI・ロボティクス・エネルギーマネジメント・センシングなどさまざまな研究開発活動をおこなっています。詳細については、https://www.omron.com/jp/ja/technologyをご覧ください。



オムロン サイニックエックス株式会社について

オムロン サイニックエックス株式会社は、オムロンの考える"近未来デザイン"を創出する戦略拠点です。「AI」「ロボティクス」「IoT」「センシング」など、幅広い領域の最先端技術のトップ人財が研究員として在籍し、社会的課題を解決するために、技術革新をベースに「ビジネスモデル」「技術戦略」「知財戦略」を統合し具体的な事業アーキテクチャに落とし込んだ"近未来デザイン"を創り出します。また、大学や社外研究機関との共同研究を通じて「近未来デザイン」の創出を加速していきます。詳細については、https://www.omron.com/sinicx/をご覧ください。



