[Japan Youth Platform for Sustainability(JYPS)]

新規事務局員の募集にあわせて共同事務局長よりJYPSの活動についてご紹介します。



持続可能な社会に向けたジャパンユースプラットフォーム(Japan Youth Platform for Sustainability:JYPS)は2023年5月1日から5月14日まで新規事務局員の募集を行っています。

これに関連して、5月12日(金)21時よりzoomで活動説明会を開催いたします。









持続可能な社会に向けたジャパンユースプラットフォーム(Japan Youth Platform for Sustainability:JYPS)は2023年5月1日から5月14日まで、新規事務局員の募集を行っています。



新規事務局員の募集にあわせて、5月12日(金)21時から22時にJYPSの活動説明会をzoomで行います。

今回の説明会では、まず、JYPS共同事務局長よりJYPSの理念やこれまでの活動、そして2023年度に計画している活動についてご紹介いたします。

その後、質疑応答の時間を設ける予定です。JYPS事務局に関して詳しく知ることができるだけでなく、リクルートに関してもできる限りご案内させていただきます。



説明会への参加登録は以下のURLから登録をお願いいたします。



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKyqe1_5jMOLtUzl3IkyPySgmoCoxabqYSvXuQiUQ68miXHQ/viewform?usp=sf_link











JYPSは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発のためのアジェンダ2030」やその他国連で行われているさまざまな国際的な枠組みを作るための議論に向けて、日本の若者の声を集約し、政策として日本政府や国連機関、そのほかの市民社会にその声を届けていくための「場」です。

アドボカシーとして、政策提言、国連交渉参加、関係省庁との会議、キャンペーン、イベント、記事掲載その他を通じて、さまざまなバックグラウンドをもつ若者の声を実現し、社会を変革することを目指しています。



活動説明会へ参加できなくても、30歳以下の若者であれば誰でもエントリーが可能です。

たくさんのご応募お待ちしております。

JYPS新規事務局員へのエントリーフォームはこちら:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ9-FVNs215kNSYSCrXByWjCRuYbLWEBPtOANxx7rPSoLcuw/viewform



******

持続可能な社会に向けたジャパンユースプラットフォーム

(Japan Youth Platform for Sustainability: JYPS)

JYPSは、「社会のすべて人々が、公平に自らの意見を政策に反映させることを通じて、衡平で公正な社会が実現される世界」というビジョンのもと、「若者の意見を集約・調整する自治民主的な仕組みの設立、管理、そして改善をすることを通じて、若者が政府や国際的な枠組みに対しその意見を反映させること」をミッションに活動しています。

【お問い合わせ】:japanyouthplatform@gmail.com

【HP】https://japanyouthplatform.wixsite.com/website

【Facebook】https://www.facebook.com/JYPS2030/

【Twitter】https://twitter.com/JYPS2030

【Instagram】https://www.instagram.com/jyps2030/



*****













企業プレスリリース詳細へ (2023/05/07-09:46)