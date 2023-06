[株式会社群馬プロバスケットボールコミッション]



いつも群馬クレインサンダーズへ温かいご声援をいただき誠にありがとうございます。



この度、群馬クレインサンダーズでは、カイル・ベイリー アシスタントコーチ、高島好子マネージャーとの契約が満了となりますのでお知らせいたします。



Kyle Bailey(カイル・ベイリー)







【ベイリーアシスタントコーチ コメント】

「I’m very grateful for the opportunity in Gunma this season and seeing the new arena and fan support was amazing! I feel very lucky I was able to be a part of such an impactful transition for the club!



今シーズン群馬で活動する機会をいただきとても感謝しています。新しいアリーナとファンの皆さんのご支援は素晴らしいものでした!このようなクラブの驚くような変革期に加わることが出来たのは幸運でした!」



高島好子(たかしま よしこ)







【高島マネージャー コメント】

「いつも群馬クレインサンダーズを応援していただきありがとうございます。今シーズンを持ちまして退団する事となりました。



1シーズンと短い間でしたが、苦しい時も変わらず応援してくださるファンの皆様の声援はいつも支えになりました。そして、声出し解禁、オープンハウスアリーナ太田での声援は忘れません。ありがとうございました。



吉田GM、天田AGMはじめチームスタッフ、選手、フロントスタッフ、スポンサーの皆様1シーズンお世話になりました。ありがとうございました。

引き続き群馬クレインサンダーズの応援をよろしくお願いいたします。」









