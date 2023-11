[株式会社アマナイメージズ]

権利クリアで著作者への利益還元が可能な“生成AI”のプラットフォーム実現を目指す



「ビジュアル権利の総合カンパニー」株式会社アマナイメージズ(本社:東京都千代田区)と、イスラエルに本拠地を置く生成AIスタートアップ企業で “BRIA AI” を展開するBRIA Artificial Intelligence Ltd.(ブリア、本社:イスラエル国 テルアビブ)、国内大手商社・住友商事株式会社(本社:東京都千代田区)、住友商事株式会社が出資するベンチャーキャピタルファンド・IN Venture(インベンチャー、本社:イスラエル国 テルアビブ)の4社は、2023年11月6日、生成AIに関する基本合意書(Memorandum Of Understanding、MOU)を締結しました。







ゲーム、アニメ、イラストや、デジタル広告、ストック素材、電子商取引など、日本のコンテンツ関連市場において、信頼性と責任のある画像生成AI事業の構築を共同検討していくこと目的としています。



MOUの経緯





住友商事とIN Ventureは、IN Ventureの出資先であるイスラエル企業・BRIA AIの世界での事業展開を支援しています。BRIA AIの日本での展開を検討するにあたり、パートナー企業として、日本最大級の“権利クリア”な画像ライブラリー『amanaimages.com』運営のアマナイメージズを選定。日本のコンテンツ関連市場において、信頼性と責任のある画像生成AI事業を構築することに合意しました。



協業のビジョン





ゲーム、アニメ、イラストや、デジタル広告、ストック素材、電子商取引など、日本のコンテンツ関連市場(市場規模は約11兆円)において、信頼性と責任のある画像生成AI事業の構築を共同検討すること



イスラエル企業・BRIA AIについて







BRIA AIの創業者でCEOのDr. Yair Adato(ヤィール アダト博士)は、AI機械学習・人工知能の専門家で、テクノロジーとビジネスを橋渡しすることに情熱を捧げています。 Yairは、ベングリオン大学(イスラエルの国立大学)で人工知能・コンピューター技術の博士号を取得。Googleでのインターンシップをキャリアの皮切りに、小売店向けの人工知能ソリューションの世界的トップ企業・Trax Retailで、チーフ・テクノロジー・オフィサーを務めました。

2020 年、企業のビジュアル生成を自動化するAI をサービスとして実現するため、BRIA AIを設立。同社では、商用利用可能な “BRIA AI” を開発し、同じ考えを持つクライアントと提携し、このテクノロジーの民主化を目指しています。生成AIの著作権やコンプライアンスを守りながら、最先端のビジュアル・生成AIの学習モデル、ソースコード、API、開発ツールを提供し、開発者やAIチームの取り組み方に革命をもたらしています。また、データ所有者、アーティスト、そして画像生成AIのユーザーにも利益が分配されるような持続可能なエコシステムの育成に尽力をしています。

企業は画像生成AIを活用することで、製品・サービスを強化することができる。それが業界の新しいベンチマークとなり、企業は責任ある持続可能な成長をもたらすと考えています。







BRIA Artificial Intelligence Ltd.(ブリア)

・Co-founder and CEO:Dr. Yair Adato

・所在地:Yigal Alon St 126, Tel Aviv-Yafo, Israel

・創業:2020年1月

・URL:https://bria.ai/







ビジュアル権利の総合カンパニー・アマナイメージズについて







日本最大級の“権利クリア”な画像ライブラリとして40年近い歴史を持つ株式会社アマナイメージズは、信頼性の高い素材を必要とする企業や、クリエイティブ・広告業界、メディア企業などを中心に利用されています。

同社は2022年5月にVisual Bank株式会社の100%子会社となり、「ビジュアル権利の総合カンパニー」として事業を再構築。2023年8月には、権利クリアランス対応のAI学習用ビジュアルデータセット開発サービス『Qlean(キュリン)』を始動し、AI開発市場からも高い評価を得ています。

なお、VisualBank株式会社は2023年9月11日発表の、週刊東洋経済「すごいベンチャー100」2023年版に選出され、ユニコーン候補として期待される国内スタートアップ企業です。







株式会社アマナイメージズ

・代表者:代表取締役CEO 沼澤 裕太

・所在地:東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル

・創業:1984年10月25日

・会社概要 URL:https://amanaimages.com/about/

・AI学習用ビジュアルデータセット開発サービス 「Qlean(キュリン)」

サービスURL:https://amanaimages.com/lp/machine-learning/

・親会社名:Visual Bank株式会社

・アマナイメージズは2022年より『Visual Bank』グループになりました(詳細):

https://amanaimages.com/topics/info-notice/parent-company-name.aspx



MOU締結企業概要









住友商事株式会社

・代表取締役 社長執行役員 CEO:兵頭 誠之

・所在地:東京都千代田区大手町2-3-2 大手町プレイス イーストタワー

・創業:1919年12月24日

・会社概要 URL:https://www.sumitomocorp.com/







IN Venture

・マネージングパートナー:Eitan Naor, Eyal Rosner

・所在地:イスラエル国 テルアビブ

・創業:2019年6月

・会社概要 URL:https://in-venture.com/





お問い合わせ先





<アマナイメージズのサービスご利用やクリエイターからのお問い合わせ先>

株式会社アマナイメージズ カスタマーサポート

電話:0120-410-225 [営業時間] 9:30 ~ 18:00(土日祝日を除く)

お問い合わせフォーム:https://amanaimages.com/inquiry/



<日本国内・国内特派員の方からのメディア取材に関するお問い合わせ先>

株式会社アマナイメージズ 広報チーム

メールアドレス:publicrelations@visual-bank.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/11-01:40)