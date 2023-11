[Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd]

iPhone15シリーズ対応スマホケース、卓上ワイヤレス充電器、車載充電ホルダーなどの全受賞製品がPITAKAブラックフライデー2023にて購入可能



独創的なスマートフォン及びタブレット関連製品の開発・製造を行うShenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltdは、2023年11月24日(金)に発表された国内最大級を誇るオーディオビジュアルアワード「VGP 2024」にて、PITAKAブランドの10製品が部門賞を受賞したことをお知らせいたします。







受賞製品の内訳は、 「スマートフォン関連アクセサリー(そのほか)部門」にて「PITAKA MagEZ Case 4」、「PITAKA StarPeak MagEZ Case 4」、「PITAKA MagEZ Case Pro 4」、「PITAKA MagEZ Stand」の4製品、そして 「スマートフォン関連アクセサリー(充電関連)部門」にて「PITAKA MagEZ Car Mount Pro 2」、「PITAKA MagEZ Slider2」、「PITAKA Air Omni」、「PITAKA MagEZ Case Pro For iPad Pro」、「PITAKA MagEZ Case Pro For iPad mini 6」、「PITAKA MagEZ Charging Stand」の6製品となります。



今回受賞した10製品は、2023年12月1日まで開催中のPITAKAブラックフライデー2023にて、通常価格よりもお得なセール価格で購入することが可能です。ぜひ、この機会に受賞製品を購入してみてください。



「VGPアワード」について





「VGP(ブイジーピー)アワード」は、 株式会社音元出版の主催で、1987年にスタートした国内最大級を誇るオーディオビジュアル機器の総合アワードです。専門誌など多数のメディアで活躍する評論家10名からなるVGP審査員、毎日様々な商品の品定めをしている全国の有力販売店により厳正に審査され、プロが選んだベストセラー間違いなしのアイテムだけが、受賞の栄誉を勝ち獲ることができます。毎回約2,000を超える製品がエントリーしており、オーディオビジュアル分野において国内最大級の規模を誇ります。



審査対象はテレビやプロジェクター、レコーダーなどの「ビジュアル関連製品」、スピーカー、アンプ、プレーヤーなどの「オーディオ関連製品」をはじめ、イヤホン/ヘッドホン、サウンドバー、スマートフォンやPC、ゲーミング関連製品、ウェアラブルデバイスまで、審査対象とする製品ジャンルは多岐に渡ります。そのため、現在は「映像音響部会」「ピュアオーディオ部会」「ライフスタイル分科会」の3回にわけて審査会を実施。それぞれの審査会において、「部門賞」と「特別賞」を選定しています。



VGP2024 公式サイト:http://vgp.phileweb.com/vgp2024



「VGP 2024」受賞製品について







●PITAKA MagEZ Case 4

(日本語読み:ピタカ マグイージー ケース フォー)

スマートフォン関連アクセサリー(充電関連)部門

「PITAKA MagEZ Case 4」は、iPhone15シリーズに対応した超極薄/超軽量のMagSafe対応スマートフォンケースです。

「軽さ+耐衝撃性」という2つのニーズを満たすため、素材工学のパイオニアであるPITAKAでは、 2014年から強度は鉄の5倍でかつ重量はその1/5であるアラミド繊維を採用したスマートフォンケースを発売しています。PITAKA独自のMagSafe 蝉翼(TM)モジュール1.0技術によって、金型の中で磁石を樹脂に注入して1枚の薄いシートを形成、そのシートの両側をアラミド繊維で2重に挟み込むことで、ケース全体の厚みの軽減に成功しました。

価格:7699円 セール価格:6,544円(※ブラックフライデー2023開催期間中の限定価格)

Amazon PitakaDirect : https://www.amazon.co.jp/dp/B0CDLC2T1M

楽天市場 PitakaDirect:https://item.rakuten.co.jp/pitaka/aci13-01010100-jp/

公式日本語販売サイト :https://pitakajapan.com/products/magez-case-4-for-iphone-15





● PITAKA StarPeak MagEZ Case 4

(日本語読み:ピタカ スターピーク マグイージー ケース フォー)

スマートフォン関連アクセサリー(充電関連)部門

「PITAKA StarPeak MagEZ Case 4」は、アートシリーズである「Weaving+」の最新作として開発されたiPhone15用ケースです。「MagEZ Case 4」の持つ特徴を備えた上で、PITAKA独自の浮織技術により、広大な宇宙の息をのむようなシーンを美しく訴求する、ミニマルなデザインで表現しています。

価格:8,999円(税込) セール価格:7,649円(※ブラックフライデー2023開催期間中の限定価格)

Amazon PitakaDirect : https://www.amazon.co.jp/dp/B0CDLC2T1M

楽天市場 PitakaDirect: https://item.rakuten.co.jp/pitaka/mci13-01100100-jp/

公式日本語販売サイト :https://pitakajapan.com/products/starpeak-magez-case-4-for-iphone-15





●PITAKA MagEZ Case Pro 4

(日本語読み:ピタカ マグイージー ケース プロ フォー)

スマートフォン関連アクセサリー(充電関連)部門

「PITAKA MagEZ Case Pro 4」は、MagEZ Case 4の耐衝撃性能をさらに高めました。革新的なアラミド繊維とTPU(Thermoplastic Polyurethane/熱可塑性ポリウレタン)の2つの材料を結合し、スムーズに一体化しながらカバーすることで、iPhone 15の背面と側面を保護します。さらに柔らかいナッパレザーの裏地がiPhoneの背面を保護、そして隆起した金属製カメラレンズ保護フレームが、キズや衝撃から守ります。

価格:8,599円 セール価格:7,649円(※ブラックフライデー2023開催期間中の限定価格)

Amazon PitakaDirect : https://www.amazon.co.jp/dp/B09F9CLG27

楽天市場 PitakaDirect:https://item.rakuten.co.jp/pitaka/mpi13-01010100-jp/

公式日本語販売サイト :https://pitakajapan.com/products/magez-case-pro-4-for-iphone-15





●PITAKA MagEZ Stand

(日本語読み:ピタカ マグイージースタンド)

スマートフォン関連アクセサリー(そのほか)部門

亜鉛合金+アラミド繊維+マグネットといった贅沢な素材を使ったiPad Pro/Airを含めたタブレット端末で使用できる専用のタブレットスタンドです。角度調整によりiPadを360度回転させ最適な視点にあわせる事が可能です。

対応機種:MagEZ Case2ケースを装着したiPad Air 第5世代/iPad Air 第4世代/iPad Pro 11インチ/iPad Pro 12.9インチ

価格:13,499円 セール価格11,474 円(※ブラックフライデー2023開催期間中の限定価格)

Amazon PitakaDirect : https://www.amazon.co.jp/dp/B097RC348Z

楽天市場 PitakaDirect: https://item.rakuten.co.jp/pitaka/msp1-01010100-jp/

公式日本語販売サイト: https://pitakajapan.com/products/magez-stand





●PITAKA MagEZ Car Mount Pro 2

(日本語読み:ピタカ カーマウント プロ ツー)

スマートフォン/PC関連アクセサリー (充電関連)部門

「PITAKA MagEZ Car Mount Pro 2」は、15W急速ワイヤレス充電対応な車載ホルダー内に3つのNFCタグを内蔵しています。そのため事前にiPhoneのショートカット機能を設定することで、iPhoneでタッチするだけで自動的に任意のアプリや機能を起動できます。

価格:8,999円 セール価格:7,649円(※楽天及び公式サイト限定のセール価格)

Amazon PitakaDirect : https://www.amazon.co.jp//dp/B0CJXYF8YM

楽天市場 PitakaDirect:https://item.rakuten.co.jp/pitaka/mcmp-01010100-jp/

公式日本語販売サイト: https://pitakajapan.com/products/magez-car-mount-2





●PITAKA MagEZ Slider2

(日本語読み:ピタカ マグイージー スライダーツー)

スマートフォン/PC関連アクセサリー (充電関連)部門

「PITAKA MagEZ Slider2」はAppleデバイス用の4in1ワイヤレス充電器です。(※Power Dongle装着の場合)スタンドはマグネットでを縦向きにも横向きにもマウント可能、MagSafe対応モバイルバッテリーと別売りのMFi認定Apple Watch充電器Power Dongleは取り外して持ち運ぶことができます。最大7.5Wのワイヤレス充電に対応、充電状態を示すLEDインジケーターを搭載しています。コンパクトなため、充電だけでなくデスクスペースの確保や乱雑なケーブルの整理にも役立ちます。

価格:16,999円 セール価格:13,599円(※ブラックフライデー2023開催期間中の限定価格)

Amazon PitakaDirect : https://www.amazon.co.jp/dp/B0BD8L8HBV

楽天市場 PitakaDirect:https://item.rakuten.co.jp/mcmp1-01010100-jp-1/

公式日本語販売サイト :https://pitakajapan.com/products/magez-slider





●PITAKA MagEZ Case Pro For iPad Pro

(日本語読み:ピタカ マグイージー ケース プロ フォー アイパッドプロ)

スマートフォン/PC関連アクセサリー (充電関連)部門

PITAKA独自の「X」型接触モジュールと内蔵されたマグネットアレイにより、ケースをiPad Proに装着することで、高速かつ安定したマグネット式充電が可能になります。iPad Pro用の超薄型・軽量保護ケースです。凹凸のないマグネット式のデザインにより、iPad Proのケースを取り外すことなくをMagic Keyboardを使用することが可能です。

価格:22,999円 セール価格:18,339円(※ブラックフライデー2023開催期間中の限定価格)

Amazon PitakaDirect : https://www.amazon.co.jp/dp/B0BPXZ4CD5

楽天市場 PitakaDirect: https://item.rakuten.co.jp/mcpip1-01010100-jp-1/

公式日本語販売サイト: https://pitakajapan.com/products/magez-case-pro-for-ipad-pro-2022





●PITAKA MagEZ Case Pro For iPad mini 6

(日本語読み:ピタカ マグイージー ケース プロ フォー アイパッドミニ6)

スマートフォン/PC関連アクセサリー (充電関連)部門

マグネット式充電を体験できるiPad mini 6の保護ケースです。内蔵マグネットにより、専用充電器「PitaFlow Charger」やスタンド「MagEZ ChargingStand」としっかりくっつき、ケーブルの干渉ない充電も可能となっております。

(※PITAKA MagEZ standとは併用できません)。TPUとアラミド繊維で作られたケースが外出時なども装着された端末を保護します。またペンクリップが付いておりApple Pencilを固定したままでも充電可能、紛失の不安からも解放します。

価格:9,999円

Amazon PitakaDirect : https://www.amazon.co.jp/dp/B0B1TMJ92W

楽天市場 PitakaDirect: https://item.rakuten.co.jp/pitaka/mcipm6-01010100-jp/

公式日本語販売サイト: https://pitakajapan.com/products/magez-case-pro-for-ipad-mini-6





●PITAKA MagEZ Charging Stand

(日本語読み:ピタカ マグイージー チャージング スタンド)

スマートフォン/PC関連アクセサリー (充電関連)部門

iPad Pro 2022/2021、iPad mini 6用のタブレットスタンドです。接点式のオリジナル充電機能でiPadでもワイヤレス急速充電を実現。画面に干渉するマットがないためシームレスな視聴体験をもたらします。また360度回転、画面の縦横切り替え、チルト機能による角度調整も可能なチルト機能があり、最適な視聴環境を提供します。

対応機種:iPad Pro 2022/2021、iPad mini 6

価格:16,599円 セール価格:14,109円(※ブラックフライデー2023開催期間中の限定価格)

Amazon PitakaDirect : https://www.amazon.co.jp/dp/B0B28LPSNP

楽天市場 PitakaDirect: https://item.rakuten.co.jp/msp1-08020100-jp/

公式日本語販売サイト: https://pitakajapan.com/products/magez-charging-stand





●PITAKA Air Omni

(日本語読み:ピタカ エアー オムニ)

スマートフォン/PC関連アクセサリー (充電関連)部門

USB-CやLightningポートを搭載した機器に対応する6in1充電ステーションです。iPhone/Androidのスマホ、AirPods/Galaxyのイヤホン、Apple Watchそれぞれ3つのワイヤレス充電エリアを備え、さらにiPadなどのタブレットやSwitchなどのデバイス用の充電端子と二つのポートも備えており、最大6台の端末が同時に充電できます。ワイヤレスだけでなく、急速充電にも対応しています。PVCクロス・亜鉛合金・ABSプラスチックで作られており、エレガントなデザインに仕上がっています。

価格:21,999円 セール価格:18,699円(※楽天及び公式サイト限定のセール価格)

Amazon PitakaDirect : https://www.amazon.co.jp/dp/B08B6B5822/

楽天市場 PitakaDirect:https://item.rakuten.co.jp/pitaka/ao2001jp/

公式日本語販売サイト :https://pitakajapan.com/products/air-omni



「PITAKA Amazon ブラックフライデー2023」開催中







2023年11月22日(水)より12月1日(金)まで期間限定で「PITAKAブラックフライデー2023」を開催中です。今回、VGP2024部門賞を受賞したiPhone 15シリーズ用スマートフォンケース「PITAKA MagEZ Case4」及び「StarPeak MagEZ Case 4」やMagSafe対応ワイヤレス充電器「PITAKA MagEZ Slider2」、iPad Pro関連の「 PITAKA MagEZ Case Pro For iPad Pro 」などの周辺ガジェットなど対象製品をAmazon、楽天市場、自社公式日本語販売サイトにて最大50%オフの割引価格で販売いたします。さらに対象製品を購入する際にセット割引も実施いたします。

【PITAKAブラックフライデー2023概要】

●実施期間:

Amazon&公式日本語サイト:2023年11月22日(水)00:00~12月1日(金)23:55

楽天市場 PitakaDirect店 :2023年11月21日(火)20:00~11月27日(月)01:59

●販売サイト:

Amazon PitakaDirect店:https://amzn.to/46rp0Wk

楽天市場 PitakaDirect店:https://item.rakuten.co.jp/pitaka/c/0000000042/

公式日本語販売サイト:https://pitakajapan.com/pages/black-friday-sale-2023

●内容:

iPhone 14/15、iPad Pro、iPad mini6、Apple Watch などのApple社製品及びGalaxy S23、 Galaxy Fold5、Galaxy Flip5などのSamsung社製品など各種対応製品を最大50%OFFで販売。あわせて一部、セット割引対象製品購入割引も実施いたします。



詳細は下記のリストをご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d107592-24-f4535fc06692068834d15f935b10175e.pdf



PITAKAブランドについて





PITAKA(日本語読み:ピタカ)は、 Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd が立ち上げた独自ブランドです。スマートフォン、タブレット、イヤホン、スマートウォッチなど、ガジェット製品の周辺領域にフォーカスし、斬新的なデザインと独自の素材を用いて、これまでとは異なるテクノロジーと美学でライフスタイルを提案するブランドです。またブランド名の「PITAKA」とは、古代インドの言語に由来する仏教用語で、物を置く籠(カゴ)を意味しています。通常、人々は、籠の中の物だけに注目し、容器としてのカゴ自体を気にしておらず、むしろそこにあるのが当然だと感じています。

私たちはPITAKAブランドの製品が、カゴのようにユーザーの生活に溶け込み、生活がより便利に、そしてより良いものとなることを願っています。PITAKAは常に、動物や自然環境、地球との共存や関係性に配慮しています。「PitaCare」という環境保護の理念を持ち、PITAKA reduce(廃棄物の減少)、PITAKA reuse(重複使用)、PITAKA recycle(リサイクル)に取り組んでいます。



