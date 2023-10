[ビサイド]

ゲームオリジナル衣装を身にまとった、9人の仲間たちを描き下ろし



株式会社ビサイド(本社:東京都立川市、代表取締役社長:南治 一徳、以下ビサイド)は、新作ゲーム『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』(Switch / PS5 / Steam)の店舗限定特典用に描き下ろしたイラストを公開いたします。









2024年2月22日(木)に発売となる『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』は、現在全国販売店様にてパッケージ版の予約を受付中です。

一部販売店様では、店舗限定オリジナル特典をご用意いただいております。



今回は、9法人様の特典で使用される「描き下ろしイラスト」を初公開!

ヌマヅの9人の仲間たちがゲームオリジナルの印象的な衣装を身にまとったここだけの特別な姿が、B2タペストリー&B2マルチクロスになります。

ゲームに登場する「召喚カード」をモチーフとした揃いのデザインで、複数種類を並べて飾ってもお楽しみいただけるアイテムとなっております。



※デザインは最終的な製品とは異なる場合がございます。

※一部特典は有償特典となります。特典が付属する商品の詳細は各店舗の販売ページをご覧ください。

※特典はなくなり次第終了となります。予めご了承ください。



■ ゲーマーズ

・描き下ろしB2タペストリー(ヨハネ)



Switch 通常版:https://www.gamers.co.jp/pd/10678105/

Switch 限定版:https://www.gamers.co.jp/pd/10678104/

Switch 通常版 ゲーマーズ限定版:https://www.gamers.co.jp/pd/10678218/

Switch 限定版 ゲーマーズ限定版:https://www.gamers.co.jp/pd/10678217/



PS5 通常版:https://www.gamers.co.jp/pd/10678103/

PS5 限定版:https://www.gamers.co.jp/pd/10678102/

PS5 通常版 ゲーマーズ限定版:https://www.gamers.co.jp/pd/10678216/

PS5 限定版 ゲーマーズ限定版:https://www.gamers.co.jp/pd/10678215/



■ WonderGOO

【限定版特典】

・描き下ろしB2タペストリー(マリ)



Switch 限定版:https://shinseidowondergoo.com/products/4595985598025

Switch 限定版 WonderGOO限定セット:https://shinseidowondergoo.com/products/s595985598025

PS5 限定版:https://shinseidowondergoo.com/products/4595985598049

PS5 限定版 WonderGOO限定セット:https://shinseidowondergoo.com/products/s595985598049



■ ソフマップ / ビックカメラ / コジマ

【限定版特典】

・描き下ろしB2タペストリー(ルビィ)



Switch 限定版:https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=80040798

PS5 限定版:https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=80040797



■ あみあみ

【限定版特典】

・描き下ろしB2タペストリー(リコ)



Switch 限定版:https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GAME-0029463

PS5 限定版:https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GAME-0029461



■ 楽天ブックス

・描き下ろしB2タペストリー(ダイヤ)



Switch 通常版:https://books.rakuten.co.jp/rb/17652783/

Switch 限定版:https://books.rakuten.co.jp/rb/17652782/

PS5 通常版:https://books.rakuten.co.jp/rb/17652781/

PS5 限定版:https://books.rakuten.co.jp/rb/17652780/



■ エビテン[ebten]

【ファミ通DXパック特典】

・描き下ろしB2タペストリー(チカ)



Switch 通常版 ファミ通DXパック:https://ebten.jp/p/s/7015024022208

Switch 通常版 ファミ通DXパック 3Dクリスタルセット:https://ebten.jp/p/s/7015024022204

Switch 限定版 ファミ通DXパック:https://ebten.jp/p/s/7015024022206

Switch 限定版 ファミ通DXパック 3Dクリスタルセット:https://ebten.jp/p/s/7015024022202



PS5 通常版 ファミ通DXパック:https://ebten.jp/p/s/7015024022207

PS5 通常版 ファミ通DXパック 3Dクリスタルセット:https://ebten.jp/p/s/7015024022203

PS5 限定版 ファミ通DXパック:https://ebten.jp/p/s/7015024022205

PS5 限定版 ファミ通DXパック 3Dクリスタルセット:https://ebten.jp/p/s/7015024022201



■ Amazon.co.jp

【Amazon限定セット特典】

・描き下ろしB2タペストリー(ハナマル)



Switch 通常版 Amazon限定セット:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJ9WW3VQ/

Switch 限定版 Amazon限定セット:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJ9XTSS8/

PS5 通常版 Amazon限定セット:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJB1FVNT/

PS5 限定版 Amazon限定セット:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJ9Y1DRW/



■ トレーダー

・描き下ろしB2タペストリー(カナン)



Switch 通常版:http://www.trader.co.jp/shopdetail/000000009718/

Switch 限定版:http://www.trader.co.jp/shopdetail/000000009717/

PS5 通常版:http://www.trader.co.jp/shopdetail/000000009720/

PS5 限定版:http://www.trader.co.jp/shopdetail/000000009719/



■ アニメイト

【限定版特典】

・描き下ろしB2マルチクロス(ヨウ)



Switch 限定版:https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2332498/

PS5 限定版:https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2332496/





■『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』とは

2023年より放映のTVアニメ『幻日のヨハネ(げんじつのよはね)』は、ラブライブ!シリーズ第2作「ラブライブ!サンシャイン!!」の公式スピンオフ作品です。

ゲーム『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』は、その世界を舞台にしたデッキ構築型ローグライト。

魔法が使える世界「裏ヌマヅ」で、ヨハネと仲間たちが大冒険を繰り広げます!





■ 商品概要

タイトル :幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -

対応機種 :Nintendo Switch / PlayStation 5 / Steam

ジャンル :アニメチックローグライト

プレイ人数 :1人

対応言語 :日本語・英語・中国語(簡体字 / 繁体字)

発売日 :2024年2月22日(木)(世界同時発売)



販売価格 :

Nintendo Switch :通常版 6,380円(税込)/ 初回限定版 14,960円(税込)/ ダウンロード版 4,950円(税込)

PlayStation 5 :通常版 6,380円(税込)/ 初回限定版 14,960円(税込)/ ダウンロード版 4,950円(税込)

Steam :ダウンロード版 5,280円(税込)



権利表記 :(C)PROJECT YOHANE / BeXide Inc.

公式サイト :https://bexide.co.jp/yohane/

公式 X :@bexide

(旧Twitter)



