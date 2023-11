[株式会社モン・スイユ]



2023年11月13日

株式会社モン・スイユ







ベビーギフト雑貨のAnano cafeシリーズに新しいマスコットが登場。かわいい帽子をかぶり鈴が入っている優しい音色のマスコットや、人気作家ユニット「marini*monteany」の雑貨も新発売!



オリジナルぬいぐるみや人気キャラクターの生活雑貨等を企画・販売を行う株式会社モン・スイユ(本社:東京都千代田区 代表取締役社長 木村英和)は、11月の新商品として、テディベア作家・溝江里映氏が生み出す人気キャラクターのベビー商品や、野田智裕氏と篠崎真裕氏によるクリエイターユニット「marini*monteany」(マリーニ*モンティーニ)のオリジナル雑貨を発売いたします。





【商品概要】

商品名 :Anano cafe(アナノカフェ)ベビーkobitoニギニギ

発売開始日 :2023年11月15日(水)

価格 :1,320円(税込み)

柄 :ベア/ラビット

素材 :綿ポリエステル混紡

サイズ :50×25×180mm

店舗 :全国小売店

販売店舗:全国小売店

【MONSEUIL official shop】 https://www.monseuil.shop/

【MONSEUIL official Yahoo shop】 https://store.shopping.yahoo.co.jp/monseuil-official/





長いとんがり帽子をかぶったクマやウサギがまるで童話に出てくる小人(kobito)のようにかわいらしいニギニギです。帽子部分は赤ちゃんがにぎりやすい手のひらサイズになっていて、小さなリング部分を持って揺らすと優しい音色がします。















【Anano Cafeについて】

テディベア作家・溝江里映さんが手がけるパステルカラーを基調とした、あたたかく優しいデザインが人気のシリーズです。現在はベビーアイテムを中心に展開。多くの赤ちゃんたちにファーストアイテムを届けてきました。

https://www.monseuil.co.jp/Anano/Anano_TOP.html





【商品概要】

商品名 :Ecoute!minette(エクートミネット)タオルハンカチ

価格 :660円(税込み)

柄 :しろ/くろ/みけ

素材 :綿100%

サイズ :220×220mm

店舗 :全国小売店

販売店舗:

【MONSEUIL official shop】 https://www.monseuil.shop/

【MONSEUIL official Yahoo shop】 https://store.shopping.yahoo.co.jp/monseuil-official/





タオル糸密度が高く、吸水性に優れ肌触りが非常に優しいタオルハンカチ。ネコの顔型と全身の姿が描かれているのでネコ好きな方に喜ばれ、ギフトアイテムとしてもおすすめです。

















商品名 :コンビニエコバッグ

価格 :935円(税込み)

柄 :コラージュ/グレーフォレスト/USAGI/KUMA

素材 :ポリエステル

サイズ :270×220×360mm

店舗 :全国小売店

販売店舗:

【MONSEUIL official shop】 https://www.monseuil.shop/

【MONSEUIL official Yahoo shop】 https://store.shopping.yahoo.co.jp/monseuil-official/





ちょっとしたお買い物に最適なコンパクトサイズのエコバッグ。しっかりとした底マチがあるのでお弁当などを持ち歩くのに便利です。さらに、本商品には収納用のポッケットが付いておりコンパクトに畳めます。

























【商品概要】

商品名 : marini*monteany(マリーニ*モンティーニ)ハンカチ

価格 :1,100円(税込み)

柄 :Pink Float/USAGI/リース/赤いベッド

素材 :綿100%

サイズ :340×340mm

店舗 :全国小売店

販売店舗:

【MONSEUIL official shop】 https://www.monseuil.shop/

【MONSEUIL official Yahoo shop】 https://store.shopping.yahoo.co.jp/monseuil-official/





人気作家ユニット marini*monteanyの新しいハンカチは、優しい肌触りで小さなバッグに入れやすいサイズです。ハンカチ使用以外にも、marini*monteanyのデザインは色使いが鮮やかで、タペストリーとしてもおすすめです。





















■Ecoute!(エクート)について

野田智裕氏と篠崎真裕氏による、クリエイターユニット「marini*monteany」(マリーニ*モンティーニ)デザインのオリジナルキャラクターシリーズ。何よりも絵を描く事が大好きな2人による不思議な魅力にあふれた

Ecoute!のイラストは従来のキャラクターのイメージとは異なり独特の世界観で、雑貨のイラストという枠を超えた存在として独特の光を放っています。

https://marini-monteany.jp/



■Ecoute!minette(エクートミネット)について

野田智裕氏と篠崎真裕氏による、クリエイターユニット「marini*monteany」(マリーニ*モンティーニ)デザインのオリジナルキャラクターシリーズ。“minette”とはフランス語で「子猫ちゃん」を意味し、「Ecoute!」の街に暮らすネコたちを主役に描かれたアイテムは、ネコ好きを中心に人気を博しています。



■marini*monteany(マリーニ*モンティーニ) について

野田智裕氏と篠崎真裕氏から成る、クリエイターユニット「marini*monteany」(マリーニ*モンティーニ)のイラストを使用した雑貨シリーズ。優しい色合いと表情豊かなキャラクター、そしてちょっぴり不思議な世界観が大変人気のシリーズです。





■会社概要

称号 :株式会社モン・スイユ

代表取締役社長 :木村英和

所在地 :〒102-0083 東京都千代田区麹町3-7-20 サンゴバンビル6F

創業 :1977年12月

事業内容 :幼児向け玩具、玩具及び室内装飾の企画・販売

資本金 :3,000万円



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/13-13:16)