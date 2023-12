[株式会社マニファクチャー]

株式会社マニファクチャーが展開する防水本革バッグブランドのBROSKI AND SUPPLY (ブロスキー アンド サプライ)から、サンタクロース専用バックパックの予約販売を開始しました。



「バックブランドとして、サンタクロースのためのバックを本気で作ったらどうなるんだろうか?」そんな想いから開発を行った200リットル超の大容量バックパックです。ただ、大きいだけでなく細部までサンタクロースのためにデザインされています。







なぜ開発をしたのか





クリスマスの日に世界中の子どもにプレゼント配るサンタクロース。雨の日でも雪の日でも、中のプレゼントを濡らさずに渡していく必要があります。それなのに、プレゼントを入れるあの大きな袋は持ちづらいし、子どものプレゼントを探すのも大変ではないでしょうか?

「バックブランドとして、サンタクロースのためのバックを本気で作ったらどうなるんだろうか?」

そんな想いから開発を行いました。

開発の裏側についてはこちらのnoteを是非ご覧ください。

https://note.com/broskiandsupply



サンタクロース専用バックパック SANTAの5つの特徴





ただ容量が大きいだけではなく、全てがサンタクロース専用にデザインされたバックパックです。





1.中のプレゼントを濡らさない!独自開発の防水レザーを使用

雨でも雪の日でもプレゼントを配る必要があるサンタクロースには必須の機能です。

BROSKI AND SUPPLYが独自開発をしている防水レザーを贅沢に使用。この防水レザーは、皮の表面に撥水加工をするのではなく、皮を制作する段階で防水加工をしており、雨でも雪でもプレゼントが濡れることを防ぎます。



さらに、フロントZIP部分には止水ジップを採用。バックの中に雨や雪が入るのを防ぎます。





2.たくさんのプレゼントが入る!200リットル超の大容量バックパック!

クリスマスの日に多くの子どもにプレゼントを渡すサンタにとって欠かせないな機能の1つです。

通常のバックパックだと約30リットルの容量になるのですが、SANTAは約200リットルの超大容量のバックパックになっています。











3.簡単にプレゼントを探せる!内部の設計

容量がある反面、中の荷物がバラバラしてしまうというデメリットがあります。荷物を探しやすいように、SANTAは内部をマジックテープを使った仕切りで大きく3つに分ける構造を採用しました。一丁目の子どもたちのプレゼントは一番上に、二丁目の子どもたちのは真ん中に入れたりと、バッグの中を開けるだけでプレゼントを探しやすいように設計をしています。





4.サンタさんの負担をなるべく軽減!細部の部材も徹底!

バックが大きいと、肩や腰など体の負担も多いように感じられるかと思います。SANTAでは、見た目以上に軽く感じて楽な構造になっています。負担がかかりやすい背面には、EVAエアバックパットを採用。走ったり激しい動きにも背中にフィットし、長時間背負っても疲れにくい素材です。また、腰周りの負担を軽減するベルトや、フィット感のいいショルダーパッドを使用することで、大きいけれど見た目以上に使いやすくなっています。







5. 道に迷っても大丈夫!すぐに地図を取り出せるサイドポケット

サンタも道に迷うこともあると思うので、地図を取り出せるサイドポケットも用意しました。

どんな時も、このバッグがサンタクロールの頼れるパートナーになることを目指します。





サンタクロース専用バックパック SANTA 商品情報





公式オンラインストア:https://www.broskiandsupply.com/products/santa



販売価格:99,000円(税込)

予約受付期間:2023年12月31日まで(予定)

発送タイミング:2024年6月中の発送を予定しております。



BROSKI AND SUPPLY (ブロスキー アンド サプライ)について





“上質な防水レザーを使い新しい価値観のレザープロダクトをつくりたい ”そんな思いで2016年にラゲージ バッグ ブランド「BROSKI AND SUPPLY」を立ち上げました。年間の1/3が雨の日本。その環境でもタフに使える製品を目指し、独自開発した防水レザーを贅沢に使用。通常では高価格になるところも、自社で抱える工場で製作することにより余計なコストを抑えて最大限にカット。ハイエンドな製品を、他では真似できない価格で提供しています。



▼会社概要

・会社名:株式会社 マニファクチャー

・所在地(本社):〒111-0032 東京都台東区浅草7-1-12 鈴木ビル1F

・事業内容:オリジナルブランドを中心とした企画・製作、及び販売。



▼ SNS

LINE :https://page.line.me/646xnyca?openQrModal=tru

Instagram: https://www.instagram.com/broskiandsupply/

Twitter: https://twitter.com/BroskiSupply

YouTube : https://www.youtube.com/@broskiandsupplytv8703/featured



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/03-01:40)