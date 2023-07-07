BIC SIM、店頭申し込み限定で最大15,000ポイント還…
［株式会社ラネット］
ビックカメラグループの格安SIMである「BIC SIM powered by IIJ」は、全国のビックカメラグループ対象店舗にてお申し込みの方限定でビックポイントを最大15,000ポイントプレゼントするお得なキャンペーンを実施します。
店舗限定キャンペーン
通話定額オプション割引
通話定額オプションの月額料金を利用開始月から6ヵ月間、毎月410円割り引くキャンペーンを実施します。
キン肉マンコラボイベント
6月1日よりBIC SIM公式サイトと全国のビックカメラの一部店舗にて「キン肉マン」とのコラボイベントを実施しています。
本イベントでしか手に入らない限定コラボグッズなど、様々な特典をご用意しております。
イベント詳細はBIC SIM公式サイトにて公開中です。
＜作品紹介＞
「キン肉マン」
1979年に「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載開始し、80年代の「週刊少年ジャンプ」をけん引した唯一無二の“超人プロレス”漫画『キン肉マン』。現在「週プレNEWS」（集英社）にて新章を連載中。シリーズ累計発行部数は7700万部を突破している。
著作権表記：(C)YUDETAMAGO
※記載の金額は特段の注記等がある場合を除き全て税込みのものです
※本情報は2023年7月4日(火)時点のものです
キン肉マンコラボサイト
https://bicsim.com/campaign/10anniversary/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT_CP2306
公式サイト
https://bicsim.com/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT_CP2307
BIC SIM公式SNS
Twitter：https://twitter.com/bicsim_official
Facebook：https://www.facebook.com/BICSIM/
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/07-22:40）
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