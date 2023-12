[ホテルインディゴ軽井沢]

~間伐材やロスフラワーを利用したサステナブルツリーが登場!~



心に灯るゆらめく炎と別荘時間が象徴的なライフスタイル・ブティックホテル、ホテルインディゴ軽井沢(長野県北佐久郡軽井沢町)は、2023年12月25日(月)までの期間、「Unite Blue Xmas」をテーマにしたクリスマス装飾を施し、ゲストの皆様をお迎えいたします。





長野県根羽村の間伐材やロスフラワーから生まれ変わったツリー







今年のクリスマスデザインテーマは「Unite Blue Xmas」。「ロスフラワー」に新たな命を吹き込む活動をする、株式会社RINが装飾を監修しました。長野県の間伐材とロスフラワー(廃棄予定の花)、地元の軽井沢学園の子どもたちの協力を結集(Unite)し、Blueのテーマカラーで、美しい冬の軽井沢を表現しています。温かみのあるブルーのツリーとオブジェがお客様をお出迎えします。ホテル周辺の街の魅力「ネイバーフッドストーリー」をコンセプトとする、ホテルインディゴ軽井沢ならではのデコレーションです。

ロビーラウンジとスパ棟の2体のツリーは、長野県根羽村の間伐材を使用したツリーをブルーに染め、ロスフラワーのオーナメントで飾り付けした、サステナブルなツリー。ロビーラウンジのツリーは軽井沢の「夜」の空、スパ棟のツリーは「昼」の空をイメージし、アートとしても楽しめる見た目のユニークさも兼ね備えています。間伐材で作られたツリーは、組み立て式でリメイクできる点もサステナブルなポイントです。来年度以降もリメイクして使用していく予定です。



地元の軽井沢学園の子どもたちが間伐材のツリーオブジェ作りに挑戦!







オールデイダイニング「KAGARIBI」や、宿泊棟などには、ホテル周辺地域の軽井沢学園の子どもたちがワークショップで作成したミニツリー型のオブジェを展示しています。ワークショップでは、ツリーと同じく、長野県の根羽村の間伐材を使用した木材をやすりで削り、絵具を塗り、デコレーションをし、ミニツリー型のオブジェを作りました。当日は、子どもたちの自由な発想で、ブルーのツリーオブジェを制作しました。完成後、「ツリーの街ができたね!」という子どもたちの感想の通り、それぞれの作品が織り成す、あたたかなブルークリスマスの世界をお楽しみください。





株式会社RINについて

花を通した豊かさの向上を目指し、「花のある生活を文化にする」ことをミッションに掲げています。まだ美しいのにも関わらず廃棄されてしまう花「ロスフラワー」に新たな命を吹き込む活動を、全国のフラワーサイクリストと共に行っています。代表取締役でフラワーサイクリストの河島 春佳さんは長野県ご出身。



HP:https://lossflower.com/

公式Instagram :https://www.instagram.com/rin_flower_official/

フラワーキャリアアカデミー(花を仕事にするスクール)Instagram:https://www.instagram.com/rin_flower_academy/





