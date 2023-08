[有限会社プレステージ]

性別、立場、個性などの垣根を超えて「個性が自然と受け入れられリスペクトされる自由なファッション」 をコンセプトに展開するPRESTIGE APPARELは、2024 SPRING/SUMMER コレクションを発表いたします。





テーマは、“Vita Sexualis” ラテン語で性欲的生活。



PRESTIGE APPARELの2024 SPRING SUMMER コレクションは、日を追って成長していく様を断片的に切り取り、様々なフォントやグラフィックで、テーマ “Vita Sexualis” を表現しました。



様々な性別、立場、個性。ブランドコンセプトにもある個性が自然と受け入れられる様子もルックでアピール。



プレステージだからこそ発信できる表現をアパレルを通して発表しました。







Products ※一部抜粋

BIG SILHOUETTE DENIM JACKET

ブランド初プロダクトのスーパービッグシルエットのデニムジャケット。





COLOR : BLUE

SIZE : S, M, L

¥44,000(税込)





NO SLEEVE PRINT TEE

手書き風グラフィックプリントのノースリーブTシャツ。





COLOR : WHITE, BLACK, YELLOW

SIZE : S, M, L

¥13,200(税込)





PRINT CREWNECK KNIT

たっぷりシルエットのオーバーサイズコットンセーターは、テーマ ”Vita Sexualis” のプリントがポイント。





COLOR : OFF WHITE, MINT GREEN, GRAY

SIZE : M, L

¥27,500(税込)





OVERSIZE SHEER JACKET

ハーフコートにもなりそうなオーバーサイズで透け感のあるジャケット。





COLOR : BLACK

SIZE : S, M

¥60,500(税込)



LOOK





About PRESTIGE APPAREL(プレステージ アパレル)

「PRESTIGE APPAREL」 は、「個性が自然と受け入れられリスペクトされる自由なファッション」 をコンセプトに、「性」 に対して真剣に向き合う姿勢やメッセージを通して、新たなファッションの文脈を築いていきたいという想いを実現するため、2022年に本格ローンチしました。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/03-11:16)