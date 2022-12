[サンマルクカフェ]

株式会社サンマルクカフェ(本社:岡山県岡山市 代表取締役社長:鎌田 滋之)は、12月26日(月)より福袋の販売を開始します。

2023年の福袋は全5種類。岡山発の国産ジーンズメーカー株式会社ジョンブルとコラボレーションしたオリジナルバッグ付き福袋を2種類、自社オリジナル福袋3種を販売します。

コラボレーション福袋の一つは、焼却処分されてしまうデニムや工場から出る切れ端、落ち綿を回収して再度つむぎ、繊維を糸の状態にして新しい生地や雑貨を作成するプロジェクト『THE NEW DENIM PROJECT(R)』とコラボレーションした、サスティナブルなオリジナルトートバッグ付き。もう一つは、サンマルクカフェのペーパーバッグと同サイズ・同デザインでJOHNBULLのデニム生地を使用したオリジナルミニバッグ付き。

自社オリジナル福袋は大人気チョコクロBOXの福袋、ドリップコーヒーの福袋、オリジナルゆず茶の福袋の3種類。

全5種類共通のドリンクチケットは、綴りになっておりシェアできますので、ご家族やご友人とお正月のひと時を、サンマルクカフェでお過ごしください。







株式会社ジョンブル

1952年、岡山県倉敷市児島を拠点に創業。

国産ジーンズを手掛けるメーカーとして、自社工場での高い縫製技術と感性を強みとしています。時代をこえて人々に愛され続ける「本物」のプロダクトへの敬意をベースに、その意味や魅力を十分に理解し、ジーンズ・ワーク・ミリタリー・ドレスの新しい価値を創り出します。正直に真面目に、愛情を持って、愛着や心の喜びにつながる服を創り続けていきます。

https://johnbull.co.jp











そしてもう一つ。「世界にやさしい企業でありたい」

サンマルクカフェでは2021年から「チョコっとECO」と銘打ち、食品ロス対策に取り組んでいます。そして、同じ岡山県でアップサイクルデニム・コットンを広め、世界中の人々にサスティナビリティをもっと身近に、もっと当たり前に感じてもらいたいと活動するジョンブルさんと出会いました。そのジョンブルさんが取り組んでいたのが「THE NEW DENIM PROJECT(R)」です。











最終目的は、単なる素材の原料化・再利用ではなく、元の製品よりも次元・価値の高いモノを生み出すこと。



スクラップとして焼却処分されてしまうデニムや工場から出る切れ端、落ち綿を回収して再度つむぎ、繊維を糸の状態にして、新しい生地や雑貨を作成する。工程上どうしても出てしまう落ち綿は、化学繊維が含まれない綿100パーセントなので、グアテマラの契約コーヒー農園に持ち込み肥料として土に還される。THE NEW DENIM PROJECT(R)とはそんなプロジェクトです。













「なるほど!素晴らしい取り組みです。では、この生地を使用してコラボバッグを作りましょう!」と始まったコラボ企画でしたが、この生地は安定生産されている性質のものではなく、手間ひまかかる希少なもの。トートバッグ2,000枚を作るのに提示された生地は5種類。



「お好みの生地を選んでください。」と言う意味ではなく「Aの生地からは700枚作れます。Bの生地から700枚、Cの生地から320枚、Dの生地から200枚、Eの生地から80枚、合計5種類で2,000枚です。」と言う意味でした。柄が違うだけでなく、厚みも違い、2,000枚という数は全店で販売するには少ない数量なので、販売店舗を絞ろうとしていた矢先の出来事でした。



この問題を解消するため、サンマルクカフェとジョンブルさんは知恵を絞りました。

お互いに、したい事・できる事を出し合い、複数のサンプルから1つのトートバッグが完成したのです。





両面に4種類の異なる生地を使ったトートバッグはサンマルクカフェとジョンブルさんのコラボに相応しい、オリジナリティーのあるデザインに仕上がりました。





JOHNBULL × サンマルクカフェ

オリジナルトートバッグセット

THE NEW DENIM PROJECT(R)

¥5,000

■ セット内容

・オリジナルトートバッグ

・オリジナルクラムチャウダー2袋

・ドリップコーヒー1箱(5袋入り)

・チョコクロBOX(5個入り)

・ドリンクチケット5枚(1枚500円相当)

※一部店舗のみ販売

※数量限定・無くなり次第終了









サンマルクカフェでは脱プラを推進すべく、ショップバッグを紙袋に移行中です。そのデザインは、お客様と直接お会いする店舗従業員に向けて行った、社内アンケートにより決定しました。

今回は、そんな新ショップバッグを記念し、同サイズでジョンブルさんのデニムを使用したミニバッグを作成しました。こちらはジョンブルさんの衣類に使用される通常のデニム生地なので、THE NEW DENIM PROJECT(R)のトートバッグより多めにご用意できました。







JOHNBULL × サンマルクカフェ

オリジナルミニバッグセット

¥3,000



■ セット内容

・オリジナルミニバッグ

・チョコクロBOX(5個入り)

・ドリンクチケット5枚(1枚500円相当)

※一部店舗のみ販売

※数量限定・無くなり次第終了









一つ一つ丁寧にお店のオーブンで焼き上げた当店一番人気商品チョコクロ。口の中に広がる優しい甘さのチョコレートとサクサクのクロワッサンをお楽しみいただけます。チョコクロが5個入ったBOXにドリンクチケットが付いた定番の福袋です。





チョコクロBOXセット

¥2,000



■ セット内容

・チョコクロBOX(5個入り)

・ドリンクチケット5枚(1枚500円相当)

※一部店舗のみ販売

※数量限定・無くなり次第終了











たっぷり大容量!15gのコーヒー豆が入ったドリップコーヒー。年末年始のおうち時間のお供に、ゆっくり大き目のマグカップでお楽しみくださいませ。ドリップコーヒー5袋にドリンクチケットが付いた福袋です。





ドリップコーヒーセット

¥2,000



■ セット内容

・ドリップコーヒー1箱(5袋)

・ドリンクチケット5枚(1枚500円相当)

※一部店舗のみ販売

※数量限定・無くなり次第終了













長年愛されているオリジナルゆず茶。お料理に!ドリンクに!豊富なアレンジレシピがございます。また、アレンジレシピはHPにて掲載しておりますので、ぜひご覧いただきご活用ください。

https://saint-marc-hd.com/recipe/cafe/yuzucha/





ゆず茶セット

¥2,000



■ セット内容

・ゆず茶1瓶(580g)

・ドリンクチケット5枚(1枚500円相当)

※一部店舗のみ販売

※数量限定・無くなり次第終了









・ドリンクチケットは500円までのお好きなドリンク1杯と交換できます。500円を超える場合は差額をお支払いください。

・500円未満の商品をご注文の場合、お釣りはでません。

・ドリンクチケット1枚につき、ドリンク1杯が対象です。

・有効期限/2023.3.31











サンマルクカフェは、1番人気商品“チョコクロ”をはじめ、長年の人気商品“やみつきドッグ”や“じゃがバタデニッシュ”など全てのパン、サンドイッチを店内で手作りしているNo.1ベーカリーカフェです。独自開発の「遠赤外線」効果を発するオーブンを使用し、毎日お客様へ焼きたてパンをお届けしております。サンマルクカフェは「最高のひととき」を創造し続けます。











会社名:株式会社サンマルクカフェ

所在地:岡山県岡山市北区平田173-104

代表者:鎌田 滋之

設立 :1989年3月

URL :https://www.saint-marc-hd.com/saintmarccafe/

事業内容:サンマルクカフェ事業



【サンマルクカフェ 公式サイト】

Twitter https://twitter.com/st_marc_cafe309

Instagram https://www.instagram.com/saint_marc_cafe_official



【お客様からのお問い合わせ先】

お客様相談窓口

TEL:086-250-8409(平日9時~17時)

お問い合わせフォーム

URL:https://saint-marc-hd.com/mailform/opinion.html?gyotai=cafe



※本プレスリリース内の画像は全てイメージです。

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/03-04:40)