[株式会社ヒマラヤ]

スポーツ用品小売業の株式会社ヒマラヤ(本社:岐阜県岐阜市 代表取締役会長兼社長:小森裕作)は千葉市緑区に大型スポーツ専門店 「ヒマラヤイオンタウンおゆみ野店」を 7月14日(金)10時にオープンいたします。









「ヒマラヤイオンタウンおゆみ野店」はアウトドアやレジャー用品に加え、ランニング、フィットネス、チームスポーツなどスポーツ用品を取扱う専門店です。ゴルフはアパレルを中心にプレーに必要なグッズを幅広く取り扱います。部活生や社会人アスリートから、ジュニア、ファミリー、シニア層まで、さまざまなお客様に満足いただけるブランドやアイテムをご用意いたしました。



■アウトドア

アウトドア&ライフスタイルアパレル

アウトドアアパレルの注目は大人気ブランド「ザ・ノース・フェイス」コーナーの登場です。ブランドの世界観の中で、普段の日常生活からさまざまな運動シーンまで、多様なスタイルに合わせたトータルコーディネートをご提案いたします。

他の人気ブランドも充実、「パタゴニア」「コロンビア」「チャムス」といった、おなじみのブランドに加え、トレッキングシーンでも定評のある「モンベル」「マムート」、ライフスタイル系ブランドからは「グレゴリー」「ニューエラ」「クイックシルバー」など、たくさんのブランドを取り揃えました。カジュアルなライフスタイルから、トラベル、キャンプ、登山まで幅広いシーンに対応した品揃えです。





~アウトドア&ライフスタイルアパレル、グッズ取扱いブランドの一例~

HELLY HANSEN Hurley Jeep LOGOS MAMMUT MILLET mont-bell MOUNTAIN EQUIPMENT

NANGA NEW ERA OFFSHORE patagonia PENDLETON POLER Quiksilver RUSTY RVCA

SET OUT THE NORTH FACE VISION PEAKS VOLCOM WILD THINGS etc..



キャンプ

キャンプコーナーには大型テント、タープ、ファニチャーからキャリー、ライティング、沢山の小物アイテム達まで、キャンプライフを充実させるアイテムが満載です。

コストパフォーマンスの高さで大人気のヒマラヤオリジナルブランド「ビジョンピークス」をコーナー展開、キャンプ初心者から、熟練者まで、幅広いレベルの方に満足いただける品揃えとなっております。

また、人気の「スノーピーク」コーナーには認定「スノーピークマイスター」が常駐、専任スタッフによる商品の特徴や使用方法の説明、キャンプのアドバイスなどをご提供いたします。









トレッキング

トレッキングコーナーではカジュアルテイストのライトなアイテムから、日帰り登山や富士登山にも対応するアイテムまで幅広いニーズにお応えできるラインナップを取り揃えました。シューズやバックパックはもちろん、ヘッドライトやバーナー、クッカーなどのアイテム類も充実、安全登山のためのヘルメットまで豊富にご用意しております。





■スポーツ

健康維持や体力向上を目指す方、競技初心者からトップアスリートまで、様々なスタイルに合わせて、最適なスポーツ用品を取り揃えました。サッカー、バスケット、バレーボールなどのチームスポーツから、テニス、バドミントン、卓球などのラケットスポーツや陸上、マラソン等の競技系アイテムはもちろん、個人のレベルに合わせて取り組みやすいランニング、ウォーキング、フィットネス用品を展開しております。また、ドッジボールや小学生から楽しめるソフトバレーボール、シニアに人気のグラウンド・ゴルフ、ダンベルや縄跳びのような気軽に取り組める運動用具なども取り扱っております。(※野球用品の取扱いはございません)



スポーツウェア

スポーツウェアはプーマ、オークリー、アディダス、ナイキなどのブランドを中心に、スポーツブランドならではの機能と動きやすさを兼ね備えた商品を取り揃えました。カラーやデザインも豊富ですので、高機能ウェアによるモチベーション向上、ライフスタイルウェアを兼ねた着こなしなど、自由自在にコーディネートを楽しんでいただけます。レディスコーナーではブラトップやレギンスなどのラインナップも充実、ジュニアウェアも多数ご用意しております。









~スポーツアパレル、グッズ取扱いブランドの一例~

&life adidas asics Champion DESCENTE le coq sportif Mizuno new balance NIKE Oakley

Puma Reebok ROXY UNDER ARMOR VISION QUEST etc..



ランニング・陸上

ランニングコーナーには3,000点以上のシューズをご用意いたしました。安定性に優れたエントリーモデルや、スピードトレーニング用の軽量モデル、最先端のプレート入り厚底モデルなどなど、ファンランナーから、本格的なエリート層まで対応できるラインナップです。陸上スパイクはトラック種目だけでなく、高跳びや槍投げなどフィールド競技モデルも揃っています。ウェアや小物類もレースから日常のトレーニングまで、シーンに応じたアイテムを幅広くご用意しております。





サッカー・フットサル

サッカーコーナーはミズノ、アシックスといった国内ブランドから、プーマ、アディダス、ナイキなどの海外ブランドまで充実の品揃えです。シューズ売場には競技用の人工芝で実際のプレー環境を再現、リアルな感覚で試し履きいただけます。ジュニアモデルから大人向へ上級者モデルまで、スパイク、トレーニングシューズ、ウェアやアクセサリーに加え、マーカーコーンやラダー、レフェリー用グッズなど、サッカーに必要なアイテムを全て取り揃えております。





バスケットボール

バスケットシューズは学生NO.1人気ブランドのアシックスを中心に、ミニバスケットボール用はナイキ、アディダス、アンダーアーマーのモデルも揃います。ウェアもチャンピオン、コンバース、ジョーダンを中心にメンズ、レディス、ジュニアのアイテムを幅広くラインナップしております。そのほかにも、ボールは検定球からストリートバスケット用まで、グッズもリストバンド、ヘッドバンドなどのウェアアクセサリー類はもちろん、ホイッスルや作戦盤、シューダスターまで充実の品揃えです。



バレーボール

バレーボールシューズは安定の国内ブランド、アシックス、ミズノによる充実のラインナップです。ウェアもデサント、ミズノ、アシックスを中心にメンズ、レディスのアイテムを幅広くラインナップしております。そのほかにも、肘、膝サポーター、作戦盤やシューダスターまで、バレーボールに必要なアイテムを全て取り揃えております。





テニス

テニスラケットは200品番700点以上の圧倒的な品揃え、硬式テニスはヨネックスやウィルソン・バボラ・ヘッド・プリンス・ダンロップ等の有名ブランドはもちろん、スノワートやトアルソンなどのこだわりのブランドも揃います。軟式テニスは安定の国内ブランド、ヨネックス、ミズノによる充実のラインナップです。また、ジュニア用のラケットは36品番80点の品揃えとなりますので、お子様の成長に合わせた商品選びが可能です。もちろん、シューズやウェアもメンズ、レディス、ジュニアまで幅広く品ぞろえ、グリップテープやアブソーバーなどの小物の品揃えも充実しています。



バドミントン

バドミントンラケットはシェアNO.1ブランドであるヨネックスを中心にミズノを加えた、80品番500点の充実のラインナップ、シューズは桃田モデルも含むヨネックスにミズノ、アシックスを加えた33番300点からお選びいただけます。



卓球

卓球は30品番以上のラケットに40品番以上のラバーを取り揃えました、さまざまな戦術、スタイルに合わせた組み合せが可能です。もちろん、張り上げ済みのラケット、ケースやラバーケア用品なども充実した品揃えとなっております。





■ゴルフ

ゴルフウェアはヒマラヤ限定の取扱いとなるアーノルドパーマーゴルフをはじめ、アディダス、キャロウェイ、オークリーなど最新のトレンドをおさえたブランドとアイテムをご用意しております。ゴルフ用品も充実、シューズやキャディバック、ボールなどのアイテムは当然、ゴルフ距離測定器やアクセサリーなども幅広く品揃えいたしました。(※ゴルフクラブの取扱いはございません)





~ゴルフアパレル、グッズ取扱いブランドの一例~

adidas ALBATROSS arnold palmer golf BEVERLY HILLS POLO CLUB BRIDGESTONE GOLF

Callaway Champion FILA GOLF Foot Joy le coq sportif GOLF marie claire milsa Mizuno

new balance golf NEW ERA Oakley OPST OUTDOOR PRODUCTS PING POLO BCS Puma

SRIXON Taylor Made Titleist TOMMY HILFIGER GOLF Tourdivision U.S. POLO ASSN.

UNDER ARMOR etc..



■足型測定

ウォーキングからマラソン、ゴルフ、トレッキングなど、さまざまなシューズ選びのため、足型測定器Foot Navi(フットナビ)を設置しております。短時間で足型や重心の偏りを計測、お客様のご要望などをお聞かせいただきながら、経験豊かなスタッフがシューズ選びをサポートいたします。

さらにパフォーマンスの向上や障害予防へのサポートにつながる、カスタムバランスインソールにも対応しております。足元から体全体のバランスを整え、シューズとのフィッテイングをさらに高める効果を持ち、適度な反発性とクッション性も備えた優れたインソールは、アスリートの競技力向上だけでなく一般の方の腰痛対策などにも効果が期待できます。



■GARMINウォッチ正規取扱店

おゆみ野店は、優れたデザインとクオリティ、確かな信頼性で定評のあるGPSスマートウォッチ、Garminの正規取扱い店です。ランナー向け「ForeAthlete55」「Forerunner255」、トレッキングなどアウトドアアクティビテイに適した 「Instinct 2」、フィットネス、健康管理に適した「VENU SQ2」を中心に取り扱っております。



オープンイベントのご案内

■OPEN記念 サッカーキングチャレンジ

開催期間 7月15日(土)~7月17日(月祝)11:00~18:00(最終受付18:00)

内容 世界各国のクラブチームや代表チームで採用されている最新のトレーニングマシン

“ICON”(アイコン)を使い、スキルの「得点」でランキングに挑戦!

(チャレンジの内容)

・ケージの内側パネルのLEDが3色に点灯していきます。

緑色が+3点、黄色が+1点、赤色は-1点。

パネルにボールを当てると色に応じた得点が入ります。

・ボールはフットサルボールを使用します。

・事前練習を30秒間おこない、60秒間本番チャレンジ。



参考動画 ヒマラヤ公式youtubeチャンネル

“バルサ式”サッカートレーニング練習機器「ICON」使用イメージ

https://www.youtube.com/watch?v=vn1cyaWaFUU



参加資格 小学生1~6年生各学年の部、中学生の部、高校生の部 計8グループ

チャレンジはお一人様1回限りとなります。

賞品 1位 お好きなサッカースパイク(トレーニングシューズでもOK)1点

2位 お好きなサッカーボール1点

3位 お好きなストッキング1点

※賞品は店頭在庫に限ります。取寄せはできません。

結果発表 7月18日(火)店頭発表 入賞者には電話でご連絡いたします。



■OPEN記念 キャンドル作り体験

開催期間 7月22日(土)~7月23日(日)11:00~18:00 (最終受付17:45)

内容 カラフルなミニサイズのキャンドルの作成

お子様にも人気の体験会です。

参加費 300円/1個 所要時間 30分



オープン特別企画

■ヒマラヤメンバーズ会員様限定 15%OFF企画

開催期間 7月14日(金)~7月23日(日)

内容 会員証提示で、店舗在庫に限り、店頭表示価格よりレジにて15%OFF

新規登録でもOK、会員登録は「ポイントがたまる、使える」ヒマラヤアプリ

からが便利です

・期間中、何度でもご利用いただけます。

・Pontaポイントの付与、利用。他の割引特典との併用はできません。

・店頭在庫に限ります。

・一部除外品がございます。



ヒマラヤアプリ ダウンロード情報

アプリ名 :ヒマラヤアプリ

配信日 :2023年4月4日

対応OS :iOS 14以降、Android 11以降

App Store https://onl.bz/Ufty1YG

Google Play https://onl.bz/K7bMXGX



■店舗概要

店舗名:ヒマラヤスポーツ&ゴルフ イオンタウンおゆみ野店

住 所:千葉県千葉市緑区おゆみ野南5-37-1

イオンタウンおゆみ野2F

T E L:043-310-4266

オープン日:2023年7月14日(金)10:00オープン

営業時間 :10:00~21:00

店舗URL :https://www.himaraya.co.jp/shop_detail/0216



取扱カテゴリー

陸上競技、ランニング、ウォーキング、サッカー、バスケットボール、バレーボール、テニス、バドミントン、卓球、グランドゴルフ、競泳水着、トレーニングウェア、フィットネスウェア、ヨガ、トレーニング器具、トレッキング、キャンプ、海水用品、ゴルフウェア、ゴルフシューズ、ゴルフ用品小物

※野球、ゴルフクラブの取扱いはございません。



■株式会社ヒマラヤについて

設立 : 1991年

資本金 :25億円

業績 : 売上高 589億円、経常利益 23億円(2022年8月期)

事業内容:スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

ウェブサイト:https://www.hmry.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/13-18:16)