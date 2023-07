[日本郵政不動産株式会社]

シェアオフィス名称は「co-lab五反田 with JPRE」





日本郵政不動産株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長 山代 裕彦)は、「旧ゆうぽうと」跡地にて開発を進めている大規模複合施設「五反田計画(仮称)」(2023年12月竣工予定)の建物名称を「五反田JPビルディング」に決定したことをお知らせします。

「五反田JPビルディング」は「 TOKYO, NEXT CREATION 」をコンセプトに様々な事業者と連携し、各用途が融合した多様な出会いと交流、新しい価値創造を促す次世代の街の拠点を目指します。

本計画はオフィス・シェアオフィス・ホテル・ホール・商業から構成され、オフィスは基準階約1,000坪の大空間を有し、シェアオフィスと機能を補完しあうことで、様々な企業とワーカーの働き方をサポートします。また、ホテルは株式会社星野リゾートが、ホールは品川区が運営を担い、商業は多種多彩な食を提供することで地域のニーズに応え、賑わいに貢献します。



五反田JPビルディングロゴ











「五反田JPビルディング」イメージ



シェアオフィスの名称は「co-lab五反田 with JPRE」に決定





2階のシェアオフィス(春蒔プロジェクト株式会社運営)名称を「co-lab五反田 with JPRE」に決定しました。

「co-lab五反田 with JPRE」は、コワーキングスペース・ブース・3~30坪の大小合わせて15の個室からなり、フリーランスやスタートアップ、プロジェクト単位での利用などニーズに応えたスペースを提供するとともに、シェアオフィスの利用者だけでなく、在館のオフィスワーカーも利用できる会議室を設けることにより多様な働き方に対応します。

更に、心身をリフレッシュできる空間として水風呂完備の本格サウナを併設することにより、健康的でオフラインな交流も促します。























「co-lab五反田 with JPRE」イメージ



計画概要









※ 記載の内容は現時点での想定であり、実際の開発内容等とは異なる場合があります。





