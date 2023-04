[エムスタイルジャパン株式会社]

~DJはツバメの巣ハンター稲冨と元AKB48西野未姫~



この度、天然アナツバメの巣「BI-SU<ビース>(エムスタイルジャパン株式会社 、本社:福岡県福岡市)」はinterfm(TOKYO:89.7MHz)にて、冠ラジオ番組、『BI-SU presents BIRD OF THE HEART』を2023年4月から放送決定したことをお知らせいたします。弊社代表兼ツバメの巣ハンター稲冨幹也と元AKB48でタレントの西野未姫さんがDJを務め、様々なゲストを迎え、地球のこと、環境のこと、未来のことについて考えます。







番組では、自らもツバメの巣ハンターとして世界で活躍している稲冨幹也と元AKB48でタレントの西野未姫が毎週、ゲストをお迎えしてサステナブルやエシカル、フェムテックなど様々な視点から地球の未来について一緒に考えていきます。どうぞご期待ください。



番組概要







◇番組名:『BI-SU presents BIRD OF THE HEART』

◇放送日時:2023年4月4日(火)放送開始 毎週火曜日21:30~22:00

◇出演者:稲冨幹也、西野未姫

◇提供:BI-SU

◇放送局:interfm(TOKYO:89.7MHz)

◇番組サイト:https://www.interfm.co.jp/both

※radiko でもお楽しみ下さい。放送 1 週間後までタイムフリーでお楽しみ頂けます。

https://radiko.jp/#!/ts/INT/20230404213000



初回の放送となる4月4日(火)は、DJ初挑戦となるツバメの巣ハンター稲冨を掘り下げます。



「ツバメの巣ってなに?」「そもそも会社を起こしたきっかけは?」など西野未姫の素朴な疑問にお答えし、稲冨の挑戦を支える音楽もご紹介。単なる高級中華食材に留まらない「ツバメの巣の魅力」と稲冨の人生をかける熱い想いを語り尽くします。



4月11、18日は西野未姫の先輩である、初代のAKB48グループ総監督高橋みなみさんをゲストに、女性が働きやすい会社などについてトークを繰り広げます。



放送した内容は、radikoでもお聴き頂けます。

https://radiko.jp/#!/ts/INT/20230404213000



■稲冨幹也(いなとみ・みきや) ・プロフィール





1974年生まれ。福岡県出身。

19歳にて起業し、青年実業家として多角経営を行うも、26歳の時に「金を追って夢を追っていない自分」に気付き、世界15カ国以上を巡る自分探しの旅へ。36歳にしてマレーシアで「大病のお守り」と称されるツバメの巣に出会い、人生を捧げてツバ メの巣で世界を変えようと決意。2011年には、ツバメの巣を原料にしたインナーケア、ヘアケア、スキンケアの商品を開発・販売する「BI-SU」(ビース)を設立する。

また、偽物や養殖物が多いツバメの巣市場において、天然物の巣を保証するべく、自らツバメの巣ハンターとして、毎年、ボルネオ島の洞窟に赴き、ヒナが巣立った後、二度と使われることのない巣を採取している。



■西野未姫(にしの・みき)・プロフィール





1999年4月4日生まれ 静岡県出身。

AKB48の14期生としてデビュー。三銃士として活躍し、顔芸や大きなリアクション、誰よ

りも全力でダンスを披露するなどAKB48の中でバラエティ担当として重宝されてきた。

現在は多数のバラエティ番組で活躍中。SNSでは経験を活かしたダイエット方法や自宅片

づけ術が好評。2022年11月22日極楽とんぼ山本圭壱さんと結婚。

○公式Instagram:https://www.instagram.com/nishinomiki_official/

○公式Twitter:https://twitter.com/mikinishino4

○公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC9NrE2wN9BO9TWYPhGADnHA



■BI-SU





BI-SUは、ヒナが巣立った後、2度と使用されない100%天然アナツバメの巣を活用したインナーケア、スキンケア、ヘアケアの商品を開発・販売しております。原料となるアナツバメの巣は代表稲冨自らがマレーシアにて採取。偽物や養殖物の多いツバメの巣市場において、安心・安心の天然物のツバメの巣にこだわり、世界に向けて、サステナブルな天然アナツバメの巣の素晴らしさを発信と研究を通じたメカニズムの解明に挑戦しております。



会社名:エムスタイルジャパン株式会社

代表者:稲冨幹也

所在地:福岡県福岡市中央区今泉1-20-2 天神MENTビル 9F

公式コーポレートサイト:https://mstyle-j.co.jp/

公式ブランドサイト:https://www.bi-su.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/bi_su_official/



■InterFM897

会 社 名:株式会社InterFM897 (TOKYO 89.7 MHz)

所 在 地:〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目3-3 テレビ東京天王洲スタジオ7階

公式サイト:https://www.interfm.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/03-19:16)