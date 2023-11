[株式会社Venture Bank Next]

~超先行入会キャンペーン&オープン前見学会開催~



マシンピラティス&ボディメイクスタジオ「URBAN CLASSIC PILATES」を運営する、株式会社Venture Bank Next (本社:東京都港区、代表取締役社長:土谷 泰平)は、関西エリアで初出店となる天六店を2023年12月8日にオープンいたします。また同日には森ノ宮駅すぐの森ノ宮店もオープンし、さらなる店舗拡大をしてまいります。

今回、新店舗オープンにあたって、毎月の会費が永久割引になる超先行入会キャンペーン、オープン前見学会の受付も開始いたしました。







■「URBAN CLASSIC PILATES」について

マシンピラティスとファンクショナルトレーニングを組み合わせた、サーキット形式のボディメイクスタジオです。インナーとアウター、両方の筋肉を鍛えることで、より効率的に理想のボディメイクを実現します。

URBAN CLASSIC PILATESではサーキット形式を取り入れているため、短い時間でも十分な運動効果を得ることができます。予約が不要で、仕事帰りやお買い物の合間など、空いた時間に通えます。

また、セミパーソナル(個人でのトレーニングを基本としながら、インストラクターのサポートも受けられる)のため、ご自身のペースでワークアウトが可能です。





■新店舗(天六店)概要

店舗名 : URBAN CLASSIC PILATES 天六

所在地 : 〒530-0041

大阪府大阪市北区天神橋6-5-24 GAZELLE RIO.6 EAST 2F

定休日 : 日曜日

営業時間 : 平日9:30~21:30/土祝9:30~19:30

URL : https://urbanclassic.jp/tenroku/

キャンペーン : 入会金0円・事務手数料0円・月額980円、月会費が永久割引となる超先行入会キャンペーンを実施

オープン前見学会: 2023年11月25日~2023年12月6日

※キャンペーンやオープン前見学会の詳細はHPをご覧ください





■超先行入会キャンペーン、オープン前見学会の開催について

天六店では、先着200名様に、入会金、事務手数料無料で、月会費の1ヵ月分が891円(税込980円)になる超先行入会キャンペーンを実施いたします。

超先行入会キャンペーンで入会されたお客様は、毎月の会費も永久割引とさせていただきます。







■URBAN CLASSIC PILATESのインストラクターへのインタビュー

今回、6月17日にオープンしたばかりのURBAN CLASSIC PILATES新小岩店の店長である與那嶺達彦さんとインストラクターの佐藤百音さんに、インタビューを実施しました。

與那嶺さんは入社されておよそ半年で店長に抜擢され、佐藤さんも入社4ヶ月でインストラクターをされており、非常にフレッシュなお二人からお話を伺うことができました。





―――與那嶺さんは入社されてから店長になるまで、どのようなステップだったのでしょうか。

與那嶺)元々、ストレッチ専門店で働いており、トレーナーの経験はありました。前職ではお客様の姿勢をよく見ていましたし、ピラティスでも姿勢は非常に重要な要素ですので、知識の面でも経験が活かされていると思います。

URBAN CLASSIC PILATESに入社してからは、別の店舗で働いていまして、新小岩店がオープンするタイミングで店長になりました。入社時に社長に向けて、店長になりたいですと伝えていたことを覚えていただいていたことも店長になれたポイントかもしれません(笑)





―――佐藤さんは入社半年ほどですが、知識や技術を習得するために苦労はないですか。

佐藤)はい、まだまだ大変だと感じることはたくさんあります。今でもお客様へどのように説明すれば伝わるか、自分なりの型や成功パターンを見つけることに苦労しています。

でも、入社して1ヶ月までは座学研修もありますし、実際に先輩方からフォームやマシンの使い方、身体の構造を教えてもらうので大きな不安はありませんでした。入社後3ヶ月目、6ヶ月目にはフィードバック研修もあって、復習ができるので毎回研修は勉強になります。店舗でも先輩方にすぐ疑問点を聞くことができるので、技術や知識の習得環境は充実していると思います。







―――非常にインストラクター同士の仲の良さや風通しの良さを感じますが。

佐藤)はい、とても仲が良く絆も強いと思います。

全店舗のインストラクターが集まって実施する表彰式が年に2回あります。

様々な部門に分かれていて、店舗スタッフからの評価や半期でのMVP表彰などメンタル的にもモチベーションが上がるタイミングだと思います。そこでインストラクターも集結するため仲の良さや風通しの良さに繋がっているかもしれません。





―――インストラクターの方々の熱意や明るさも感じますね。

與那嶺)非常に働きやすい環境があるのだと思います。ワークライフバランスがとれていて、入社後半年以内に取得できる2日間リフレッシュ休暇もありますので、プライベートも充実できます。

会社としてもやる気があれば色々とやらせてくれる環境があります。私のように店長になりたいという熱意を持つことで、新人研修への参加や、採用計画にもジョインするなど、大きな裁量で仕事ができることもモチベーションアップに繋がっていると思います。





―――これからインストラクターとして入社を目指す方々にメッセージを。

佐藤)特に未経験の方の場合だと、入社するまで不安も大きいかと思いますが、入社後1ヶ月の研修体制も整っていますし、インストラクターになってからもスタジオで勉強する機会や先輩方からアドバイスをもらったり、知識を共有してもらったりすることもたくさんあるので、ぜひ安心して入社を目指して欲しいと思います。





■ボディメイク特化でアウターマッスルも鍛えられるから効率的!

インナーマッスルだけ鍛えても、基礎代謝が大きく上がるわけではないですから、基礎代謝を上げるにはアウターマッスルも鍛える必要があります。

そこで誕生したのが、日本初(※)・マシンピラティスとファンクショナルトレーニングを組み合わせた、サーキット形式のボディメイクスタジオ「URBAN CLASSIC PILATES」です。

URBAN CLASSIC PILATESでは、インナーとアウターのどちらも効率よく鍛えることができるよう、マシンピラティスだけではなく、TRXというサスペンションを使用したトレーニングも、メニューに組み込まれています。その結果、すでに通われているモニター会員様は、わずか2週間で2kgの減量にも成功しています。(URBAN CLASSIC PILATESのInstagramをご覧ください)





マシンピラティスでボディメイクをされたい方、自分に合った運動を探している方、この機会を逃すことなく、URBAN CLASSIC PILATES各店のキャンペーンにご応募ください。





※ボディメイクに特化したサーキットピラティスを提供するスタジオとして(株式会社Venture Bank Next調べ)





■会社概要

商号 : 株式会社Venture Bank Next

代表者 : 代表取締役社長 土谷 泰平

所在地 : 〒107-0061 東京都港区北青山1丁目2-3

設立 : 2020年12月

事業内容: フィットネス事業

資本金 : 1,000万円

URL : https://urbanclassic.jp/company.php

MAIL : info@vbnext.co.jp





【店舗に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社Venture Bank Next

問い合わせ先: info@urbanclassic.jp



