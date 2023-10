[STEAMS LAB JAPAN株式会社]

STEAMS LAB JAPAN株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役:鈴木 雄太郎)は、10月14日(土)、10月15日(日)に「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH」にてワークショップを開催しました。

https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/designtouch/workshop.html









ワークショップ概要



エンジニアになろう! ひかる車をつくるワークショップ



テーマは「電気」、楽しみながらモノづくりを通して電気と光、音のしくみを学びます。

本ワークショップは、「電気」をテーマに楽しみながらSTEAMを学ぶイベント。

問題を研究し、解決法を想像し、試作して改善するというエンジニアリング・デザイン・プロセスを活用したアメリカ最先端の教材「Groovy Lab in a BOX」の教材を使って、考えながら遊び感覚で「ひかる車」作ります。

モノづくりの工程で電気と光、音のしくみを学ぶことができます。好奇心と想像力を育む、注目の「STEAM教育」を体験してみませんか。





ワークショップの様子



1人1人の作り上げる「ひかる車」はすべて違う形、色をして違いがあり、ハートの車やオープンカーをつくったりと、集中力と創造力が爆発していました。





子どもたちがそれぞれに試行錯誤して、最終的につくりあげた作品を大事に持ち帰っている姿。

あの姿は、私たちにとっても忘れられない光景でした。





保護者の方が適切な距離でヘルプをしてくださったおかげで、お子さまは自分のチカラで作り上げたという満足感や達成感を持つことができました。





二日目は悪天候の為、室内で実施しました。みんなで一緒に進めていくので、より真剣な眼差しです。

初日と比べて年齢層が高かったこともあり、専門的な質問をしてくれた子どもたちもいました。





「ひかる車」をつくるというお題に対して、車をうさぎに見立てて作品をつくりあげたり、ハートの車、明太子の車など、子どもたちの集中力とクリエイティビティーを目の当たりにすることができました。





Groovy Lab in a Boxとは



4歳以上対象の「ジュニアステミスト (Junior STEMist Series)」、

8歳以上対象の「ステミスト(STEMist Series)」ともに、

月毎に、異なるミッションをお届けしています。ミッションクリアのヒントとなる『マイクはかせのせかいはふしぎにあふれてる!』でお馴染みのマイクはかせと一緒に進められる動画や実験ノートも同梱。イラストや 図を使って楽しく解説することで子どもの興味の範囲を広げて、あらゆる方向から感性を刺激します。





STEAMS LAB JAPANとは

「好き」を見つけて「得意」を育むをモットーに、子ども達の好奇心を強く喚起する世界の優れたSTEAMトイを発掘し、STEAM教材やワクワクする体験学習の場を子どもたちに提供しています。





会社概要

商号:STEAMS LAB JAPAN 株式会社

設立:2020年4月24日

資本金:1,350万円

電話番号:03-6281-9823

代表者:代表取締役 鈴木雄太郎

事業内容:教育教材の開発、教育支援事業、輸入販売





コーポレートサイト:https://steams-lab.jp/

オンラインストア:https://shop.steams-lab.jp/shop

Instagram:https://www.instagram.com/steams_lab_japan_co._ltd/

Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100088043632718

X:https://twitter.com/SteamslabJAPAN





取り扱い商品



Thinkering Labs:

https://shop.steams-lab.jp/shop/products/TEMC001

Groovy Lab in a Box :

https://groovylabinabox.jp

Engino:

https://shop.steams-lab.jp/shop/product_categories/5

Smartivity:

https://shop.steams-lab.jp/shop/product_categories/4





STEAMS LAB JAPANのミッション



STEAMS LAB JAPANは、世界のワクワクする優れたSTEAM TOYやサービスを、独創のコンテンツやノウハウと共に提供し、自らの人生を生き生きと切り拓いてゆく「未来の地球人」の育成 に貢献いたします。





弊社の理念



「好き」を見つけて「得意」を育む。

子どもの「好奇心」に火が点いて、「夢中になって遊ぶ」こと。幼い時のこの体験が、子どもたちの成長に一番大切な機会である、と私達は考えます。



さまざまな遊びや体験の中で「好き!」と感じるものを見つけ、それに没頭し夢中で(創意工夫して)遊ぶ。この経験を繰り返し積み重ねる事で、やがて子ども達それぞれの「得意分野」が生まれ、発展します。



結果として、「豊かな感受性・考える力・やり抜く力・立ち上がる力」が健全に育ち、自信と自己肯定感を持って伸びやかに生きる大人へと成長していくと私たちは信じています。



