[株式会社Wonder Camel]

SAPジャパン株式会社とのアライアンス強化により、SAPにおけるフリーランス市場を拡大



コンサルティング業界を中心とした人材サービス、経営コンサルティングサービス等を提供する株式会社Wonder Camel(本社:東京都港区、代表取締役社長:和田淳史、以下Wonder Camel)が、SAPジャパン株式会社により「SAP PartnerEdge Service パートナー」の正式認定を受け、シルバーパートナーを取得したことをお知らせいたします。











Wonder CamelのSAPビジネスについて





Wonder Camelが展開するフリーコンサルタント向け案件マッチングプラットフォーム「quickflow」の登録者はローンチ後約1年で300名以上にのぼり、中でもSAPコンサルタントの割合が登録者の半数以上を占めております。2027年問題を筆頭にSAPコンサルタント不足が騒がれる中、優秀なSAPコンサルを多く抱える「quickflow」は貴重なリソース源としてお客様にご好評いただいております。



シルバーパートナー取得の背景





Wonder Camelは、特に不足している要件定義等の上流工程を対応できるSAPコンサルタントを多数プロジェクトにアサインすることで、これまでも国内・海外におけるSAP関連のプロジェクトの成功に貢献してまいりました。



上記実績に加えて、SAP Business Technology Platform(BTP)を含むクラウドソリューション等のサービス範囲拡張を視野にいれたWonder Camelのビジネスプラン・戦略を評価いただき、今回のパートナー認定にいたりました。



なお、SAPのパートナー企業の認定を行っている「SAP PartnerEdge」という取り組みは、パートナー企業とSAPを結ぶグローバル共通の包括的なプログラムであり、協業を通じて最先端のテクノロジーを活用したSAP ソリューションの提供を加速させていくことを目的としております。



今後の展望





今回のパートナー認定を機に、SAPジャパン株式会社とより一層強固な関係性を築くとともに、「quickflow」によるさらなる体制の強化やSAP Business Technology Platform(BTP)を始めとしたクラウドソリューション等のサービス範囲の拡張を通じて、SAPビジネスの更なる拡大に寄与して参ります。



quickflowについて





■サービス概要

quickflowはコンサルファーム出身者によって立ち上げられた、高単価・良条件の案件を豊富に扱うフリーコンサルタント向けの案件マッチングプラットフォームです。



■サービスの特徴

1.稼働後、最短1日で報酬が受け取れる

2.独立からキャリア相談まで手厚くサポート

3.高単価・良条件のコンサル案件を多数保有



サービスHPはこちら:https://quickflow.jp/



Wonder Camelについて





【会社概要】

会社名 :株式会社Wonder Camel

代表取締役 :和田淳史

事業概要 :コンサルティング業界を中心とした人材サービス、コンサルティングサービス等

所在地 :〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目2−1 住友不動産虎ノ門タ ワー 5F グロース虎ノ門Room5 ホームページ:https://wonder-camel.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/05-03:40)