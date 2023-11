[株式会社フルーツアンドシーズン]

朝派の皆様に朗報!厳選した最高等級のフルーツをふんだんに使用したフルーツボウルが発売になります。2023年11月21日より毎朝提供。





株式会社fruits and season(本社:東京都渋谷区、代表取締役:芳賀大佑/取締役:西山知義)は

fruits and season / SO TARTE 両店舗にて2023年11月21日より営業時間の変更と共に朝食メニューの提供を開始します。両ブランドのテーマである”心と身体が嬉しい”美味しいヴィーガン対応のフルーツボウルです。

お得なドリンクセット(プラス¥200)、テイクアウトも可能で忙しい1日の始まりのお供にも。



fruits and seasonのフルーツボウル3種





イートインスペースを併設したフルーツパーラーにリニューアルしたfrutis and seasonでは朝9時から13時まで毎日朝食メニューを提供致します。朝食メニューはフルーツボウル3種!見た目のインパクトも可愛いパイナップル皿で朝から気分も上がります。もちろん大人気のフルーツサンド他、通常メニューも朝9時から全て提供致します。



アサイーボウル¥1900

自家製の砂糖不使用のアサイーをベースにバナナ、豆乳、ナッツを使用したアサイーボウル。栄養価の高さから奇跡のフルーツと呼ばれるアサイーは、必須脂肪酸のリノレン酸やオレイン酸が豊富に含まれているスムージーボウル。リノレン酸は免疫や美肌に、また炎症を抑えるなどの多才な効能があります。



ブルーボウル¥1900

完熟したバナナに自家製のアーモンドミルクを混ぜ、「スーパーフードの王様」スピルリナのピュアなフィコシアニンのみを抽出したE3LIVE社のブルーマジックを使用したスムージボウル。見た目とは裏腹に3種の中では一番甘いフレーバーなんです。フィコシアニンにはバリア機能(保湿力)を高めて、肌のうるおいを守る機能が確認されています。



イエローボウル¥1800

ビタミン類や、カリウムをはじめとするミネラルが豊富なマンゴーと完熟バナナをふんだんに使用した甘味と酸味のバランスが抜群なスムージーボウル。カリウムは不足するとむくみや不眠の原因になると言われており積極的に取りたい必須ミネラルの一つ。

SO TARTEのフルーツボウル3種





fruits and seasonからスピンオフしたフルーツタルト専門店SO TARTEでも朝の営業が始まります。表参道店では9時から、代々木上原店では8時半から、両店ともに13時までの限定メニューです。



アサイーボウル¥1800

ブルーボウル¥1800

イエローボウル¥1700 (※価格は全て税込)

2023年11月21日より毎日、営業時間が早くなります。(定休日無くなりました。)







fruits and season

(フルーツアンドシーズン)

東京都渋谷区恵比寿1-10-1 クリーンパレス1F

新営業時間 : 9:00~17:00

※朝食メニューの提供は9:00~13:00

定休日:不定休

電話番号 : 070 8514 6336











SO TARTE 表参道店 (ソータルト表参道)

東京都港区北⻘山3-10-14 1F

新営業時間 : 9:00~17:00

※朝食メニューの提供は9:00~13:00

定休日: 不定休

Tel : 03 6433 5159













SO TARTE 代々木上原(ソータルト代々木上原)

東京都渋谷区上原1-18-7 1F

新営業時間:8:30~18:00

※朝食メニューの提供は8:30~13:00

定休日 : 不定休

Tel : 03 6407 9260



