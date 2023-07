[SOO]

Segment of One & Only株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:平野健二、以下当社)は、

当社のID-POSパネルデータをもとに、SOO加盟ドラッグストアによる2023年度6月の購買動向を公開しました。





◆SOO加盟ドラッグストア 2023年6月度 「UVケア」カテゴリー売上ランキング





◆ドラッグストアに特化したクラウド型BIツール「SOO Looker(エスオーオー・ルッカー)」紹介動画

https://www.youtube.com/watch?v=EKyjNh94tMo





「SOO Looker(エスオーオー・ルッカー)」は、エリアシェアの高い全国約1,400店舗のドラッグストアの

購買履歴を毎日更新、5年分以上の72億件を超える累積型「DEEP×BIG」データによるエビデンスで

営業・プレゼン・提案力に差をつけます。

現在、「SOO Looker(エスオーオー・ルッカー)」の全機能を体験できる5日間の無料トライアルを実施中です。



当社は、一人ひとりのお客様の日常的・網羅的な購買行動を把握しやすいローカルドラッグチェーンのデータで

構成されており、顧客のプロファイリングを行った上、個別アプローチなど精度の高いマーケティング活動を行うことが可能です。



◆会社概要

社名:Segment of One & Only株式会社

所在地:東京都中央区明石町3-3 新明ビル2F

代表者:代表取締役 平野健二

事業内容:顧客ID-POSによる全国パネルデータの提供、個別コンサル

URL:https://www.segone.jp/



