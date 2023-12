[株式会社 ジャック・オブ・オール・トレーズ]

Wishing Love & Peace for You.



12月15日(金)から全国直営店、オンラインストアにてご予約開始。





JUSTIN DAVIS(ジャスティン デイビス)の新作キャンペーン「Hello New York」がスタート!

いつの時代にも斬新で刺激的な作品を発表するジャスティンデイビスの新作は、ニューヨークの街が放つエナジーからインスピレーションを得たエッジイなフォルムと煌めきが織りなすクリエイション。

自由の女神にフォーカスしたリバティスパイク、光やパワーを表現するモチーフ、また特別な想いを込めて製作したリングは水晶のドームを開けると夢や希望が散りばめられたニューヨークのビル群が再現されています。

ジュエリーは常に自由ですが、その裏側には緻密なクラフトマンシップが宿っており変わりゆく時の中でも確固たる存在感を放ち続けています。



ジャスティン デイビス公式YouTubeにて本キャンペーン「Hello New York」が公開中。



アイテム詳細







''HELLO NEW YORK'' PAVE RING ¥583,000~





''BRIGHT'' RING ¥121,000~







【from left】''LIBERTY SPIKES'' EARRING ¥28,600 / ''JUSTICE KEEPER'' RING ¥93,500 / ''LIBERTY SPIKES'' EARRING ¥30,800 / ''LIBERTY SPIKES'' EAR CUFF ¥19,800 / ''IMMORTAL POWER'' RING ¥63,800







【from left】''RAY OF LIGHT'' EARCUFF ¥23,100 / ''DANCING LIGHT'' EAR CUFF ¥19,800 / ''RAY OF LIGHT'' NECKLACE ¥35,200 / ''RAY OF LIGHT'' RING ¥57,200





''NIGHT FLASH'' RING ¥39,600



''NIGHT FLASH'' EAR CUFF ¥37,400





''CELEBRATION'' RING ¥85,800



''CALL OF THUNDER'' EARRING ¥27,500



''CHAINED TINY FLASH'' EARRING ¥28,600



''LIBERTY BOY'' NECKLACE ¥35,200





【Special Present】

12月15日(金)から38,500円(税込)以上お買いあげのお客さまへ

自由の女神や摩天楼に幸せの星が降るスノードームをプレゼント!!

(数量限定無くなり次第終了)





※12月16日(土) 開催イベントのコラボレーションネックレスは対象外となります。

また一部除外品がございますので詳しくはお問合せください。











