株式会社SPOTV JAPAN(本社:東京都港区)が運営する「SPOTV NOW(スポティービーナウ)」は、2024年1月20日(土)よりテレビ対応・マルチビュー・アドフリーなどの新機能が追加された「プレミアムプラン」の提供を開始いたします。



■プレミアムプランについて



<新機能>

・テレビ対応









SPOTV NOWをテレビの大画面で楽しめるようになります。

対応予定のTVデバイス:Android TV搭載のスマートTV、Amazon Fire TV Stick / Apple TV / Google Chromecast



※2024年1月20日よりスマートフォン/タブレット/PCのいずれか1台とテレビ端末での2台同時視聴が可能です。

※スケジュールは変更される場合がございます。









・マルチビュー









画面の4分割機能に加えてピクチャー・イン・ピクチャー機能が追加され、1画面で最大4試合のライブ配信が同時視聴可能に、また音声コントロールも個別に設定が可能になります。

※PC限定機能です。









・アドフリー

動画再生時やアプリ起動時などに差し込まれる広告が表示されなくなります。

※各リーグや現地放送局が制作した動画やオリジナルのコンテンツに組み込まれている広告など、コンテンツによっては配信内容の一部に広告が含まれる場合がございます。



<プレミアムプラン開始日>

2024年1月20日(土)

※リリーススケジュールは変更される場合がございます。



<プレミアムプラン先行トライアルについて>

2024年1月20日(土)からの提供に先駆けて、12月20日(水)から、有料会員のお客様が現在のご契約のままマルチビュー・アドフリー機能を体験できるトライアルキャンペーンを開始いたします。

対象期間: 2023年12月20日(水)0:00~2024年1月31日(水)23:59

対象者: SPOTV NOWのすべての有料会員

※テレビ端末につきましては2023年1月20日より体験いただけます。



<プランと価格について>

■月額契約

現行の『月額払い』の販売が終了し、新たに『ベーシック月間プラン』月額2,000円(税込)、 『プレミアム月間プラン』月額3,000円(税込)が登場

※現行の『月額払い』の新規契約は2024年1月20日以降できなくなります

【現行】※2024年1月19日(金)まで

・月額払い:月額2,000円(税込)

【プレミアムプラン開始後】※2024年1月20日(土)以降

・ベーシック月間プラン:月額2,000円(税込)

・プレミアム月間プラン:月額3,000円(税込)



□対象決済方法

・クレジットカード決済(Webブラウザ)

・Google Play課金(Android)

・Apple ID課金(iOS)

・キャリア決済(Webブラウザ)

- d払い(ドコモ払い)

- auかんたん決済

- ソフトバンクまとめて支払い

※月額課金は毎月自動で更新されます。



■年間契約

現行の『年間パス』18,000円(税込)の販売が終了し、新たに『プレミアム年間プラン』27,000円が登場

※現行の『年間パス』の新規契約は2024年1月20日以降できなくなります

※2024年1月20日以降の新規年間契約はプレミアム年間プランのみとなります

【現行】※2024年1月19日(金)まで

・年間パス:18,000円(税込)

【プレミアムプラン開始後】※2024年1月20日(土)以降

・プレミアム年間プラン:27,000円(税込)

※年間契約にはベーシックプランはございません。



□対象決済方法

・クレジットカード決済(Webブラウザ)

・キャリア決済(Webブラウザ)

- d払い(ドコモ払い)

- auかんたん決済

- ソフトバンクまとめて支払い

※年間パス/年間プランの有効期限は購入日から1年間となり、自動で更新はされません。

※年間パス/年間プランご契約後のご契約期間中の途中解約や返金対応は行っておりません。

トライアルキャンペーン期間終了後、プレミアム機能はご利用いただけなくなり、これまでのご契約プランが継続となります。

トライアルキャンペーン期間終了後もプレミアム機能をご利用希望の場合は、プレミアムプランへのアップグレードを行ってください。

ご契約プランの変更方法、その他詳細につきましては、SPOTV NOWの お知らせ 、またはFAQ『Q.: プレミアムプランについて教えてください』をご確認ください。

ご不明な点、ご質問等がございましたら下記ヘルプセンターをご確認ください。

FAQ:https://www.spotvnow.jp/public/help/cs

お問い合わせ:https://www.spotvnow.jp/public/help/cs/contact



■SPOTV NOWとは



プレミアリーグ、セリエA、スコティッシュ・プレミアシップ、FAカップ、サウジ・プロフェッショナルリーグ、MLBの試合をライブ配信にて視聴することができます。

なお、プレミアリーグハイライト、MLB日本人選手ダイジェスト映像などのコンテンツは、SPOTV NOWの無料会員登録をしていただければどなたでも無料で視聴いただけます。

試合のライブ配信を視聴するには無料会員登録後に有料会員への登録が必要となります。



◆SPOTV NOW

https://spotvnow.jp



◆SPOTV NOW 公式YouTube

@SPOTVNOW_JP

https://www.youtube.com/channel/UCJ-l-sMQFHogSy8KXRyMIRA



◆SPOTV NOW 公式Twitter

@SPOTVNOW_JP

https://twitter.com/SPOTVNOW_JP



◆SPOTV NOW 公式TikTok

@SPOTVNOW_JP

https://www.tiktok.com/@spotvnow_jp?lang=ja-JP



◆SPOTV NOW 公式Instagram

@SPOTVNOW_JP

https://www.instagram.com/spotvnow_jp/



◆SPOTV NOW 公式サポート Twitter

@SPOTVNOW_JP_sup

https://twitter.com/SPOTVNOW_JP_sup



◆SPOTV NOW お問い合わせ先

https://www.spotvnow.jp/public/help/cs/contact



