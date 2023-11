[株式会社ミスティー・コレクション]

ホリデーシーズンを彩るピュアシルバージュエリー



肌によりそう光 高硬度ピュアシルバー

PURE SILVER FOR SKIN, PURE LIGHT FOR ALL.







ピュアシルバージュエリーブランド 「SARARTH(サラース)」

横浜高島屋の期間限定ショップにて、ホリデーシーズンを彩るジュエリーコレクションを展開します。



純銀 (ピュアシルバー) 特有の鏡のような透明感のある輝きと、金属アレルギー発症率が極めて低いという特長を持つ、ピュアシルバージュエリーブランド「SARARTH(サラース)」。



一般的なシルバージュエリーでは、銅などの他の金属を混ぜることで硬度を高める反面、金属アレルギーを引き起こす原因になっていますが、SARARTHは、ピュアシルバーのみでプラチナ同等の硬さを保つ “高硬度 PURE SILVER 999” (SV999) を独自の特許技術で開発。

世界で初めてのピュアシルバージュエリーというジャンルを開拓しました。



この度、横浜高島屋の期間限定ショップにて、ホリデーシーズンを彩るジュエリーコレクションをご紹介。

ピュアシルバー999/24金(K24)プレーティングの2色で展開する各アイテムに加え、ホリデー シーズンに向けて登場する艶やかで深みのある輝きで自然や動物を傷つけない「ヴィーガンパールコレクション」の新作をご覧いただけます。

フルラインナップでアイテムが揃い、実際に見てお試しいただける場となります。ぜひお立ち寄りください。



《LIMITED SHOP 概要》

【期間】11月22日(水) - 11月28日(火)

【場所】横浜高島屋 1階 アクセサリー売場



《プレゼント》

税込55000円以上お買上げ方へ先着でオリジナルイヤーカフをプレゼントいたします。 ※無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください。



うつりゆく自然の光を豊かにうつしだす、鏡のような表面が特徴のグリームコレクション。



植物たちの力強さやぬくもり、様々な表情を優しく包み込むような有機的なフォルムが魅力のエリプスコレクション。



サステナブルなものづくりでパールの新たな魅力を引き出すヴィーガンパールコレクションなど、人気のコレクションをフィーチャーしたぬくもり溢れる空間で、お客様をお迎えいたします。



《SARARTH》

ブランドローンチから、自然と共生するサステナブルな生産背景や社会貢献に心を砕くSARARTH。宝石鉱山での過酷な労働環境やジュエリーを制作する上で起こる環境負荷の現実を知ったデザイナーが、できるだけ自然に負担をかけないタイムレスなジュエリー作りを目指し、原料や生産過程、全てに責任を持つジュエラーとしてあり続けることを目指しています。



《ORGANIC PACKAGE》

包装紙やパッケージは環境への負荷を配慮した自然由来の素材を用い、商品購入後も長年愛用頂ける佇まいを目指します。



Website/Online Store : https://www.sararth.com

Instagram : @sararth_jewelry https://www.instagram.com/sararth_jewelry

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCmMdATnUnzBshxvQicgmRlg



《デザイナープロフィール》

宗形あやみ

東京都生まれ。10代で渡仏し、パリでアート・ジュエリーデザインを学ぶ。2009年に「アヤミジュエリー」を立ち上げる。自身がアレルギーで悩んだ経験から、シルバー本来の無垢な美しさと肌への優しさを、ジュエリーを通して一人でも多くの人に届けたいと2021年に高硬度のピュアシルバーを用いたジュエリーブランド「サラース」を立ち上げる。多くの可能性を秘めた世界初の新素材を様々な領域に役立てるためのプロジェクトを進行中。



