~Klima DAOによってカーボンオフセットした世界初のDAOイベント、セッション動画を5月23日から公開!~



Fracton Ventures株式会社(本社:東京都品川区、代表者:鈴木雄大、亀井聡彦、赤澤直樹 以下 当社)は、2023年4月13日に神田明神で開催された、DAO(Decentralized Autonomus Organization)に特化したコミュニティイベント「DAO TOKYO」を盛況裏に終えることができました。







当イベントの目的は、世界各地のDAOのコントリビューターが集い、地域や国境を超えてアイデアを交換し、コラボレーションを進めることでした。この日、400名を超える参加者が見守る中、業界のリーダーたちがパネルディスカッションを通じてさまざまなテーマについて議論を交わしました。さらに、業界の専門家、投資家、メディア関係者といった多種多様な参加者が集結し、DAOの発展を共に探求する場となりました。

イベントの人気は高く、チケットは即座に完売し、立ち見が出るほどでした。これは、我々が東京で開催したアジア初のDAO特化のコミュニティイベントが、DAOへの注目度の高さを如実に示すものであり、その盛況ぶりに私たちは感謝の念を抱いております。



















DAO TOKYOのハイライト動画









DAO TOKYOの全セッションが限定NFT保有で視聴可能に





イベント前日より、DAO TOKYO 2023限定版NFTを販売しました。このNFTは、クリエイターのTOKYOLUV氏(Twitter)とのコラボレーション作品で、記念グッズとして販売を致しました。

このNFTホルダー限定で追加の特典として、NFTを保有することで、全セッションのフル動画を視聴することが可能になります。TokenGatingには、弊社インキュベーションプログラムの参加プロジェクトである、beyondClubを使用しました。





NFTホルダー視聴ページ:https://daotokyo2023.beyondclub.xyz/

(※映像は順次公開されていきます。)





限定版NFT販売ページ:https://app.manifold.xyz/c/afterglow



以下に、当日開催された各セッションの概要の一覧を記載いたします。

【セッション概要】

Session 1: What does DAO mean to you?

Session 2: The Scope of DAOs as Public Goods

Session 3: Collaborative Approaches within the DAO Ecosystem

Session 4: Building DAOs and Governance Systems

Session 5: Exploring the Impact of VCs on DAOs

Session 6: Promoting Social Community Building

Session 7: Protocol Governance and Progressive Decentralization

Session 8: A Deep Dive into DAO Treasury Management

Session 9: Expanding a DAO Ecosystem and DAO Contributors

Session10: Sharing Experience as Pro-Delegates and DAO Contributors



・beyoundClubについて

beyondClubは、より特別な体験や所有権を持つファンコミュニティの構築を可能にするNFTロイヤリティプラットフォームです。(現在はプライベートベータ版)

ノーコードで作成できるダイナミックNFTやトークンゲートされたサイトを活用することで、ファンとの共創や、アップサイドの共有を可能にし、ブランドやクリエイターがファンとのより強い関係を築くことを支援します。





ReFiプロジェクトとの協業によりイベント実施時のCO2排出量を相殺





また、当社はイベント開催に伴う二酸化炭素の排出量を推定し、KlimaDAOのサポートのもとCO2排出量をオフセットしました。(詳細リンクはこちら: https://www.klimadao.finance/retirements/0x7e2213f499920c35346F3BF881D86748B12c23b4/1 )DAO関連イベントにおけるイベント実施時のCO2排出量をオフセットする取り組みは、これが世界初となります。当社はこれからも、Public Goods(公共財)の観点を軸にDAO分野で継続的に活動・貢献していく所存です。





・About KlimaDAO

KlimaDAO's mission is to accelerate the delivery of climate finance globally by building the transparent, neutral, and public infrastructure needed to scale the Digital Carbon Market. Contact KlimaDAO.





DAO TOKYOイベント詳細





開催した日時:2023年4月13日(木)

開催した場所:神田明神ホール

特設サイト:https://dao-tokyo.xyz/





Fracton Ventures株式会社について





■Fracton Ventures(フラクトン ベンチャーズ)

Fracton Venturesは、Public Goodsに焦点を当てるProtocol Studioです。2021年より日本初のWeb3 Incubatorとして、Fracton Incubationという名称で年1回、3ヶ月に及ぶプログラムを日本のエコシステムに提供しています。世界から集めたFracton Networkを駆使して数十名のゲストスピーカー、ゲストメンターなどへの接点の機会を提供する同プログラムでは現在までに合計20のWeb3プロジェクトを2年で育成・排出することに成功しています。また、インキュベーションの他にもFracton Hackatonの開催や、2023年4月に開催するDAO特化カンファレンスDAO TOKYOの運営などを行っています。

法人名 :Fracton Ventures株式会社

本社所在地:〒141-0033 東京都品川区西品川1丁目1−1住友不動産大崎ガーデンタワー9F TUNNEL TOKYO内

代表者 :鈴木 雄大、亀井 聡彦、赤澤 直樹

設立 :2021年1月28日

事業内容 :Web3のエコシステム構築事業

URL :https://fracton.ventures/



