5名のアーティストの描くパッケージで限定発売!



1970年創業の株式会社新世(所在地:神奈川県横浜市、代表取締役:佐々部 宣宏 以下「当社」)によるクラフトチョコレートブランド「Chocola Meets(ショコラミーツ)」は、「アート×チョコレート」をコンセプトに展開する、新感覚カカオスイーツ「CACAOLOGY(カカオロジー)」の姉妹ブランドです。この度、12月6日(火)に大規模改修を経てリニューアルオープンする横浜赤レンガ倉庫内に、ブランド初の直営店をオープンいたします。







「Bean to Bar製法」を採用したクラフトチョコレートブランド「Chocola Meets」は、世界各国から仕入れた産地ごとに個性が異なるカカオ豆を原料とし、チョコレートになるまでの製造過程を自社で手掛けることで個性を感じる味わいのチョコレートを製造しております。またテーマに沿ってアーティストにより描かれた作品をあしらった個性的なパッケージが特徴です。ショコラミーツ初の直営店となる横浜赤レンガ倉庫は横浜の文化発祥の地であり、横浜で創業50年以上が経過する当社も「横浜赤レンガ倉庫と共に横浜の新しい未来を生み出す挑戦がしたい」という思いからこの度の出店に至りました。地元住民や観光客、どなたにも“特別な非日常”をお届けするべく、店舗限定の「LIMITED」と来館の思い出を形にする「MEMORIAL」を大切にした商品を展開。オープンを記念し、5人のアーティストによる5パターンの特別パッケージのチョコレートを店舗限定で販売いたします。





店舗限定チョコレート







世界最高品質のカカオと言われる希少な【ベネズエラのチュオア産カカオ豆】から作るカカオ70%のクラフトチョコレート。5人のアーティストが「赤レンガ倉庫」「冬の横浜の夜景」をテーマに描いた各5種のオリジナルパッケージをご用意。ブランド最大の特徴である「パッケージの豊富さ」を活かした商品陳列で、アートの世界観を演出し、ショコラミーツの「パッケージを選ぶ楽しさ」を提供します。



1日限定200個

タブレットチョコレート 赤レンガ倉庫パッケージ

45g 800円(税込)







1日限定50個

季節限定販売12月~ 1月下旬

タブレットチョコレート 冬の横浜の夜景パッケージ

45g 800円(税込)





・参加アーティスト







店舗情報



店舗名:ショコラミーツ横浜 赤レンガ倉庫フラグシップ店

住 所:〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1丁目1−2 横浜赤レンガ倉庫2号館1F

電 話:045-225-8205 ※12/9 ~

定休日:館に準ずる

営業時間:11:00-20:00(クリスマスイベント期間は11:00~21:00)※2号館の営業時間

面 積:販売エリア18平方メートル

交通:JR・市営地下鉄「桜木町駅」より汽車道経由で徒歩約15分「関内駅」より徒歩約15分 みなとみらい線「馬車道駅」または「日本大通り駅」より徒歩約6分「みなとみらい駅」より徒歩約12分

プレオープン:2022年12月5日(月)9:00(※メディア限定)

グランドオープン:2022年12月6日(火)



クラフトチョコレートブランド「Chocola Meets(ショコラミーツ)」





フェアトレードで購入したカカオ豆から作るBean to Barチョコレートを、様々なアーティストが描いたアートパッケージで販売する横浜発のチョコレートブランド。「Meet My Like 自分の好きを見つける経験」をコンセプトにし、テーマは「アート×チョコレート」。「LOVE、ANIMAL、PEOPLE、YOKOHAMA」のテーマに合わせたアーティストのアートをお楽しみいただけます。売上の一部はアーティストに還元する仕組みを確立し、横浜・大倉山の工房で一つずつ丁寧に製造しています。



▼ショコラミーツ:オンラインショップ

https://onlinestore.cacaology.jp/collections/chocolameets





