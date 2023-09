[日本製紙クレシア株式会社]

「クリネックス」・「スコッティ」ティシュー・除菌ウェットティシュー・洗って使えるペーパータオル



日本製紙グループの日本製紙クレシア株式会社〔住所:東京都千代田区神田駿河台4-6、代表取締役社長:安永敦美〕は、スヌーピーやチャーリー・ブラウンでおなじみの「PEANUTS」とのコラボレーションし、パッケージデザインを刷新した「クリネックス」や「スコッティ」の商品を2023年10月1日(日)より、リニューアル発売します。







◇クリネックス ティシュー 80組 スヌーピー

コミックの1ページのようなスヌーピーやウッドストックと仲間たちのデザインです。

「クリネックス」ならではの、やわらかで上質な使い心地の、コンパクトサイズのティシューです。



◇クリネックス ティシュー ローション/ローションポケット スヌーピー

ボックスタイプ、ポケットティシューともに淡いブルーのパッケージに「スヌーピー」の顔をアップにした、インパクトのあるデザインです。

「クリネックス ローションティシュー」は、天然由来の植物性保湿成分とコラーゲン配合の保湿ティシューです。



◇スコッティ ティシュー スヌーピー 3箱パック

天面には、スマイルなスヌーピー&フレンズが一堂に会しています。

側面には、ルーシー、ライナス、チャーリー・ブラウン、サリー・ブラウンそれぞれが、スヌーピーと一緒にいるHappyなシーンを切り取ったデザインです。

「スコッティ ティシュー」は、レギュラータイプのティシューで、ご家庭の身近なアイテムとしてご愛用いただいています。



◇スコッティ ウェットティシュー 除菌アルコールタイプ/除菌ノンアルコールタイプ スヌーピー 30枚

バイ菌99.99%※除菌のアルコールタイプには、ブルーを基調とした、チャーリー・ブラウンとスヌーピーを、身のまわりも安心して拭ける除菌ノンアルコールタイプには、グリーンを基調とした、ルーシーとスヌーピーの、どちらもHappyなシーンを全面にあしらったデザインです。

持ち運びに便利な携帯タイプです。



※全ての菌を除菌するわけではありません。





◇スコッティ ファイン 洗って使えるペーパータオル スヌーピー 55カット 1ロール

「ぬれても絞ってくり返し使える」布のような丈夫さと、紙の吸収性を持つペーパータオルです。パッケージは、チャーリー・ブラウンとスヌーピーがハグ(抱擁)をしているデザインです。

中身のロールは、グレーカラーで、全部で7種類のプリントパターンが楽しめます。※1ロールにはいずれか1種が入っています。





■商品名/個装入数/価格

・クリネックス ティシュー スヌーピー 80組/160枚(80組)/オープン価格

・クリネックス ティシュー ローション スヌーピー/360枚(180組)/オープン価格

・クリネックス ティシュー ローション スヌーピー ポケット 4コパック/20枚(10組)×4コパック/オープン価格

・スコッティ ティシュー スヌーピー 3箱パック/440枚(220組)×3箱パック/オープン価格

・スコッティ ウェットティシュー 除菌アルコールタイプ スヌーピー 30枚/30枚/オープン価格

・スコッティ ウェットティシュー 除菌ノンアルコールタイプ スヌーピー 30枚/30枚/オープン価格

・スコッティ ファイン 洗って使えるペーパータオル スヌーピープリント 55カット 1ロール/55カット×1ロール/オープン価格

(C) 2023 Peanuts Worldwide LLC



■発売日/地域

2023年10月1日/全国

※リニューアル品につき、発売日が前後する場合もございます。



■【参考】「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、Wild Brainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。



