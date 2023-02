[Beatrust]

タレントコラボレーション・プラットフォーム「Beatrust」を開発・提供するビートラスト株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:原邦雄、以下「ビートラスト」)は、2023年2月27日(月)~3月2日(木)にスペイン・バルセロナで開催される、「4YFN 2023」に出展することをお知らせいたします。













参加概要



ビートラストの提供する「Beatrust」は、個人の経験やスキルの可視化・相互検索やマッチングの仕組みによって、部署横断的な従業員同士のつながり「タレントコラボレーション」を促すプラットフォームです。社内コミュニケーションの活性化や、社内のナレッジ共有、イノベーションの生まれやすい企業風土への変革にご活用いただけます。

Beatrustの提供による「個人のスキルの可視化」や「企業内での従業員同士のコラボレーション促進」などは、世界中の企業において高いニーズがあると考えております。そのため、ビートラストは創業当初よりグローバル展開を見据えて事業に取り組んでいます。



この度、ビートラストは、ジェトロ(日本貿易振興機構)が採択した「4YFN 2023」の出展スタートアップ16社のうち1社に選出いただきました。本イベントへの参加を通じて、より一層「Beatrust」のグローバルな展開を推し進めたいと考えております。





「4YFN」とは



「4YFN」は、スペイン・バルセロナで開催される、世界最大級のモバイル業界向け展示会「MWC」内に併催されているグローバルなスタートアップイベントです。2023年は9回目の開催で、スタートアップ・投資家・企業がつながることによる新しいビジネス創出のサポートを目標としています。

イベント名が「4 Years From Now」の省略形である通り、「今後の4年間」をテーマとして、成長が期待される各国のスタートアップが集結し、世界のテックトレンドが一堂に会する注目のイベントです。



ビートラストは、ジェトロが設置するジャパン・パビリオン内に、スタートアップブースを出展いたします。

ブース場所:Hall 8.1 Stand 8.1D31.5



日程:2023年2月27日(月)~3月2日(木)

会場:Fira Gran Via (Hall 8.1-North Entrance), Barcelona

主催:GSM Association



イベントURL:https://www.4yfn.com/





ビートラスト株式会社について



ビートラスト株式会社は「誰もが最高の自分を実現できる世界をつくる」をビジョンに掲げ、2020年に設立された、個人の経験やスキルを可視化して協業を促進するための「タレントコラボレーション・プラットフォーム」を提供するスタートアップ企業です。グローバルな知見・経験を持つメンバーによって提供される「Beatrust People」、「Beatrust Ask」といったプロダクトを軸に、世界中の組織の皆様がより最高の自分を表現しながらコラボレーションできる環境の構築を目指して、クラウドソフトウェアサービスの開発をおこなっています。





タレントコラボレーション・プラットフォーム「Beatrust」とは



Beatrustは組織内における従業員同士の自律的な協業を促進し「タレントコラボレーション」を実現するプラットフォームです。現在 Beatrust People、Beatrust Ask という2つの機能を中心に展開されています。





Beatrust People の特長

(1) 従業員の業務内容やスキル・経験の可視化

(2) チーム構成・組織体制の把握

(3) 横断的かつスピーディで強力な検索機能

(4) コラボレーションを生み出すためのコンタクト情報などの表示



Beatrust Ask の特長

(1) 質問や相談・共有の投稿(匿名投稿も可能)、投稿内容の検索

(2) 投稿内容の解析による、自動的なキーワード生成、タグとして投稿に付与

(3) 投稿のタグを保持している人だけに通知を飛ばすマッチング機能

(4) 知りたいことが、詳しい社員の元に届き、自分の詳しい情報を、必要とする社員に提供可能





ー ビートラストの採用情報はこちら(https://beatrust.com/careers)





【会社概要】





社 名:ビートラスト株式会社(Beatrust Inc.)

所在地:東京都千代田区鍛冶町二丁目7番15号 AD神田駅東口ビル3F

代表者:原邦雄

URL:https://beatrust.com





【本件に関するお問い合わせ先】

ビートラスト株式会社

担当:久米・海野

E-mail:pr@beatrust.com



