~日興アセットマネジメント株式会社、オラクル株式会社、三井住友DSアセットマネジメント株式会社など8の企業や団体が賛同~



「子どもの貧困に、本質的解決を。」をミッションに掲げる認定NPO法人 Learning for All (本部:東京都新宿区、代表理事:李炯植、以下「LFA」)は、「クリスマスプレゼントキャンペーン」を実施します。こちらは寄付月間2023の賛同企画です。





■「キャンペーン」概要

日興アセットマネジメント株式会社、オラクル株式会社、三井住友DSアセットマネジメント株式会社などの賛同企業の協力を得て、LFAの全エリアの居場所づくり・学習支援拠点、東京都葛飾区・板橋区・埼玉県戸田市・茨城県つくば市・兵庫県尼崎市の居場所づくり拠点・学習支援拠点へ「クリスマスプレゼント」として子どもたちが欲しいものを届ける企画を実施します。







LFAではこれまでにも、子どもたちに季節の移ろいを感じてもらおうと、賛同企業の協力をもとに、スポーツ観戦やお正月の飾りづくりなどイベントを実施してきました。今回は、寄付月間2023へのパートナーとなったことでより多くの方に「寄付」を身近に感じてもらえることも狙いとしています。数年前から実施を続ける各拠点へのクリスマスキャンペーンが今年は寄付月間賛同企画になりました。



職員や大学生ボランティアが子どもたちの欲しいものをヒアリング



職員が ”Amazonの欲しいものリスト” に希望商品を登録する



本企画にご賛同いただいた企業の有志の社員様に、プレゼントを購入いただく





企業より購入されたプレゼントは、各拠点のクリスマス会などで子どもたちの手に届けられます。LFAでは引き続き、すべての子どもたちが自分の可能性を信じ、 自分の力で人生を切り拓くことのできる社会の実現を目指して活動していきます。



■賛同企業一覧(順不同)

日興アセットマネジメント株式会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

株式会社ナレッジワーク

セコム株式会社

株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング

日本オラクル株式会社

ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド



■寄付月間2023とは

https://giving12.jp/





寄付月間とは、寄付者に感謝し、寄付の大切さと役割について考え、寄付に関心を寄せ、行動をするきっかけともなる「月間」であり、期間は12月の1か月間です。経済界、メディア、NPO、行政等寄付に係る主な関係者が連携して別途設置する推進委員会を中心に、普及広報活動を実施し、各事業主体や法人が上記に関する自主的な取り組みを行うことを推進しています。



■認定NPO法人「Learning for All 」について



「子どもの貧困に、本質的解決を。」をミッションに掲げ、困難を抱える子どもたちへ学習支援と居場所づくりを展開しています。設立から延べ11,800人の子どもたちに支援を届けてきました。そして、地域の様々なステークホルダーと協力をしながら「つながり」「学びの環境」「育まれる環境」を整備し、6歳から18歳の子どもたちの生活圏に必要なすべての支援・機会がそろう「地域協働型子ども包括支援」のモデル構築。本モデルを全国へ広げ、すべての子どもたちが自分の可能性を信じ、 自分の力で人生を切り拓くことのできる社会の実現を目指しています。



・LFAコーポレートサイト

https://learningforall.or.jp/about/



