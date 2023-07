[マイクロンメモリジャパン株式会社]

2023年7月26日、アイダホ州ボイシ発 - Micron Technology, Inc.(Nasdaq:MU)は本日、写真家、ビデオグラファー、デザイナーなどのコンテンツクリエイターや、パフォーマンスを求めるコンシューマー向けに設計された、Crucial Proシリーズ製品ポートフォリオの新しい製品である、Crucial(R) X9 ProポータブルSSDおよびCrucial X10 ProポータブルSSDを発表しました 。





両ドライブとも、マイクロンTLC NANDを採用し、画期的なシングルASICポータブル・ストレージ・アーキテクチャを活用することで、飛躍的に超小型化した軽量フォームファクタを実現し 、1平方ミリメートルあたり業界最大の容量を提供することができるようになりました。[1] 。Crucial X9 ProおよびX10 Proを使用することで、ユーザーはクラウドやインターネットにアクセスしなくても、外出先で重要なビデオ、写真、ファイルなどを超高速で安全に保存、持ち運び、バックアップすることができます。

Micron Commercial Products GroupでプロダクトマーケティングのシニアディレクターSenior director ofを務めるJonathan Weechは以下のように述べています。

「当社は、ビデオグラファー、フォトグラファー、その他のコンテンツ制作者の成功には、高速で効率的なワークフロープロセスが不可欠であると認識しています。私たちは、Crucial X9 ProとCrucial X10 Proの2つの新しいポータブルSSDを、特にこれらの要求の厳しいワークロードに対応するように設計、製造しました。かつてないほど多くの写真や動画が撮影される中、消費者はデジタルライフを確実かつ迅速に保存、保護する方法を求めています。これら2つの新しいCrucial ProポータブルSSDは、信頼性が高く、超高速で大容量のストレージを必要とするすべての人に最適な選択肢です」



本物のスピード。素のパワー。Crucial X10 Pro ポータブルSSD

Crucial X10 Pro Portable SSDは、Micronがこれまで提供してきた外付けSSDの中で最速であり、シーケンシャル読み出し/書き込み速度がそれぞれ最大2,100MB/s および2,000MB/s[1] 、最大4TBの容量[2] を実現します。クリエイティブな業務に関わるプロフェッショナルは、1TBのデータを9分未満で転送することができるようになり、[3] 、ビデオ編集ワークフローの効率が劇的に改善されます。Crucial X10 Proは、付属のUSB-Cケーブル([4] )を使用してラップトップやワークステーションに直接接続し、マルチカメラのタイムラインを高速で処理することが可能で、ドライブから直接編集、トリミング、レンダリングを行うこともできます。また防水・防塵(IP55)[5]です。Crucial X10 ProはWindows、Mac、Android、ゲーム機などですぐに使用できます[6] 。



パワフルなパフォーマンス。幅広い互換性。Crucial X9 ProポータブルSSD

Crucial X9 ProポータブルSSDは、何千枚もの写真、ファイル、ビデオを保存できる容量を備え、写真の整理、キュレーション、編集、レタッチを迅速に行うために必要な速度を提供します。Crucial X9 Proは、最大1,050MB/秒のシーケンシャル読取り/書込み速度を実現するため、フォトグラファーは強力なパフォーマンスとストレージ容量で作業を加速することができます。2最大4TB3 Crucial X9 Proは、USB-C接続によるプラグアンドプレイに対応しており5、 Windows、Mac、Androidデバイス7などに対応しています。65 x 50ミリメートルの小型サイズで、手のひらサイズの携帯性を実現し、重量はわずか38グラムです。



マイクロンとアドビ:コンテンツ制作のペースを加速

マイクロンはアドビと協力し、Crucial X9 ProまたはCrucial X10 ProポータブルSSD製品([1] )を購入し、ドライブの登録を完了した方に、Creative Cloud All Appsの1ヶ月プランを提供します。この製品バンドルにより、さまざまなユーザーがこれまで以上に簡単にクリエイティビティを表現できるようになります。



Crucial X9 ProおよびCrucial X10 ProポータブルSSDは4TB、2TB、1TBの容量で、順次発売開始します。Crucial Proシリーズのストレージおよびメモリオプションの詳細については、crucial.com/ProSeriesをご覧ください。

MicronのCrucialブランドは、Micronが40年以上にわたって完成させてきた技術革新とテクノロジーを、何百万人ものお客様に提供するユニークな存在です。Crucial System Selectorのようなオンラインツールにより、コンテンツプロフェッショナル、ゲーマー、PC愛好家、DIYシステムビルダーは、175,000台以上のデスクトップ、ラップトップ、およびワークステーション用の互換性のあるメモリ(DRAM)およびストレージ(SSD)製品を簡単に見つけることができます。

Micron Technology, Inc.について

マイクロンは、情報活用のあり方を変革し、すべての人々の生活を豊かにするために、革新的なメモリおよびストレージソリューションを提供するリーディングカンパニーです。顧客第一主義を貫き、テクノロジーの最前線でリーダーシップを発揮し続け、洗練された製造技術と事業運営を妥協なく追求するマイクロンの製品ポートフォリオは、DRAM、NAND、NORの各種メモリからストレージ製品まで多岐にわたり、Micron(R)またはCrucial(R)のブランドを冠した高性能な製品を多数展開しています。マイクロンで生まれた数々のイノベーションは、データの活用を加速すると同時に、人工知能や5Gといった最先端分野の進歩の基盤として、データセンターからインテリジェントエッジ、さらにはクライアントコンピューターとモバイルをまたいだユーザーエクスペリエンスまで、さまざまな事業機会を新たに生み出し続けています。Micron Technology, Inc.(Nasdaq: MU)に関する詳細は、micron.comをご覧ください。http://www.micron.com/



(C)2023 Micron Technology, Inc. All rights reserved. 情報、製品および仕様は予告なく変更される場合があります。マイクロン、マイクロンのロゴ、およびその他のすべてのマイクロンの商標はMicron Technology, Inc.に帰属します。他のすべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。









[1] ポータブルSSDに関する社内の競合調査および分析に基づく。

[2] MB/秒の速度は、CrucialがCrystal Disk Mark(x64用バージョン8.0.1)を使用して高性能デスクトップコンピュータで測定したデバイスの最大シーケンシャル性能として測定されています。お客様の環境によっては異なる場合があります。

[3] ストレージ容量の一部はフォーマットなどに使用され、データ保存には使用できません。1GBは10億バイトに相当します。

[4] ハイパフォーマンスデスクトップコンピュータ上でCrucial X10 Proを使用して測定。

[5] USB 3.2 Gen2対応デバイスでは、付属のUSB Type-C to Cケーブルで最高の速度が得られます。古いデバイスにはUSB Type-Aアダプタを使用してください。USB 3.2 Gen2 2x2の完全なパフォーマンスは、USB-Cホスト・デバイスでのみ達成できます 。

[6] あらゆる方向から筐体に噴射される埃や水に対する保護を意味します。X10 Proは水没させないでください。詳細については、https://www.iec.ch/ip-ratingsをご覧ください。

[7] 互換性は異なる場合があり、デバイスのフォーマットやホストの機能によって異なる場合があります。互換性のあるAndroidデバイスは、OTGを介してUSBマスストレージで動作する必要があります。オペレーティング・システムのアップデートと再フォーマットが必要な場合があります。

[8] 諸条件が適用されます。



