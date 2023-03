[株式会社ZIP-FM]

「BEYOND THE RADIO」をコンセプトに全体の約23%を改編!



ZIP-FMでは3月31日(金)に春の番組改編を行い、開局30周年のステーション・テーマである「BEYOND THE RADIO」をコンセプトに、全放送時間の23%を改編します。







今回の改編は、ZIP-FM 開局30周年のステーション・テーマである「BEYOND THE RADIO」をコンセプトに、

“未来志向”を意識した番組編成を行い、7つの新番組が始まり、2つの番組がリニューアルします。



新番組:7番組

OVER VIEW / MAGIC JAM / Big Yup!/ Sparkling / MOJO VISION / THINK ABOUT THE FUTURE /

Limelight



リニューアル番組:2番組

JOYFUL2 (読み:ジョイフルジョイフル)/ CULTURE RADIO via TOKYO



新人ナビゲーター:3名





コーリア 留奈( OVER VIEW 月-火 14:00-16:30 )



西岡 大貴(だいき)( Big Yup! 土-日 6:00-7:00 )



橋本 聖子 ( CULTURE RADIO via TOKYO 土 19:00‐21:00 )



開局30周年のZIP-FMが目指すべき方向性は「No.1 RADIO STATION & ONLY 1 MEDIA」。

東海エリアのNo.1のラジオ局であり続けるのと同時に、1人1人のリスナーにとってONLY 1なメディアを目指していきます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/18-17:46)