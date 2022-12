[ZVC JAPAN 株式会社]

2022 年 11 月 30 日 米カリフォルニア州サンノゼ -- Zoom Video Communications, Inc.(NASDAQ : ZM)は本日、Gartner の2022 年 Gartner(R) Magic Quadrant(TM)(ガートナー マジック・クアドラント)for Unified Communications as a Service(UCaaSサービス型ユニファイドコミュニケーション), Worldwideにおいて3 年連続でリーダーの 1 社に位置付けられたことを発表しました。このレポートは、ユニファイドコミュニケーション分野のベンダー 12 社を評価したもので、Zoom の UcaaS ソリューションはリーダーの1社に位置付けられました。この分野における Zoom のソリューションにはエンタープライズグレードの、Zoom Team Chat、Zoom Phone、Zoom Meetings、 Zoom Whiteboard があります。



Zoom の社長であるグレッグ・トムは次のように述べています。「Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for Unified Communications as a Service, Worldwide で評価されたことは、この分野における当社の影響力を強固にするものだと考えます。Zoom は使いやすさとイノベーションを追求し、組み合わせていくことで継続的にプラットフォームを進化させ、新たなコラボレーションのニーズを満たすとともに、お客様に幸せを届けてまいります」



2022 年度 Gartner(R) Magic Quadrant(TM) UcaaS 部門のレポートは、以下のリンクから無償でダウンロードできます。

https://explore.zoom.us/en/gartner-ucaas/

Gartner, Magic Quadrant for Unified Communications as a Service, Worldwide, [Rafael Benitez, Megan Fernandez], [November 28, 2022]



Gartner は、Gartner リサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartner リサーチの発行物は、Gartner リサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartner は、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。Gartner および Magic Quadrant は、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。 All rights reserved.



各ソリューションの詳細

Zoom Team Chat : https://explore.zoom.us/en/products/group-chat/

Zoom Phone : https://explore.zoom.us/en/products/zoom-phone/

Zoom Meetings : https://explore.zoom.us/en/products/meetings/

Zoom Whiteboard : https://explore.zoom.us/en/products/online-whiteboard/



Zoomについて

Zoom は意見の共有や人々とのつながりなど、お客様の想像力が許す限りの未来の実現をサポートします。Zoomは、ビデオを中心として設立された唯一のシームレスなプラットフォームであり、これまでイノベーションをリードしてきました。Zoom は、個人、中小企業、大企業のいずれにとっても 、使いやすくかつ安全なツールです。 Zoom Video Communications, Inc は 2011 年創業、米 NASDAQ に上場している株式公開企業で(ティッカーシンボル: ZM)、本社は米国カリフォルニア州サンノゼにあります。詳細は zoom.com をご覧ください。Twitter でのフォローもお待ちしています(@zoom)。



