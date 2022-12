[株式会社エクセルリビング]

designshop、マスターウォール、ボーコンセプトなど



「傑出した住まい・暮らし・空間」をお客様に提供することをミッションに掲げる株式会社エクセルリビング(東京都世田谷区、代表取締役:矢島友和、以下エクセルリビング)が提供する「SONOBI(ソノビ)」シリーズの暖房器具、パネルヒーター『Double Glass Heater(ダブルグラスヒーター)』(定価税込121,000円)を、このたびdesignshop(デザインショップ、本社:東京都港区)、#Re by MASTERWAL(マスターウォール、本社:岡山県浅口郡)、BoConcept(ボーコンセプト、本社:東京都港区)など、全国のインテリアショップ15拠点にて販売を開始したことをお知らせします。またこれまではホワイト1色でしたが、新たにグレーが追加されました。







SONOBI公式通販サイト:https://sonobi.jp/



パネルヒーター『Double Glass Heater(ダブルグラスヒーター)』を含むインテリアブランド「SONOBI(ソノビ)」は、2018年に誕生した国産ブランドです。昨年までは卸を中心に展開をしていたブランドですが、2022年7月にエクセルリビングが販売権を取得。一般販売の強化を図り10月には自社通販サイトによる予約販売を、12月より全国のインテリアを扱うリアルショップでの販売を開始するに至りました。





12月より販売を開始したリアルショップ一覧(2022年12月19日現在)







左から、SONOBIブランド販売店、住所、URL

designshop 東京都港区南麻布2丁目1番17号 白ビル https://www.designshop-jp.com/

#Re by MASTERWAL 渋谷スクランブルスクエア 東京都渋谷区渋谷2丁目24−12渋谷スクランブルスクエア9F https://www.masterwal.jp/shop/e/ere-sby/

craft ness 北海道釧路郡釧路町曙1-2-10 https://woody-living.co.jp/

インテリアエッセンス 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート2F https://iess.co.jp/

インテリアショップ FORMS 静岡県島田市中央町15-5 https://forms.co.jp/

Stylish Interior Room+1 奈良県大和郡山市横田町38-1 http://www.roomplus1.com/

next 神戸市西区北別府5-28-2 http://www.next-kobe.jp/

WELLSPRING 石川県野々市市押野1丁目371番 https://well-spring.biz/

A L G O R H Y T H M 広島県福山市卸町10−11 https://www.algorhythm.co.jp/

H.L.D. 福岡県福岡市中央区渡辺通4-6-20 星野ビル1F https://www.hld1955.com/

BoConcept福岡 福岡県福岡市中央区渡辺通4-1-36 BiVi 福岡2F https://www.boconcept.com/ja-jp/stores/find-your-local-store/japan/fukuoka/fukuoka

BoConcept小倉 福岡県北九州市小倉北区馬借1-3-9 クエスト第2ビル1F https://www.boconcept.com/ja-jp/stores/find-your-local-store/japan/fukuoka/kokura

BoConcept熊本 熊本県熊本市西区春日3-15-26 アミュプラザくまもと3F https://www.boconcept.com/ja-jp/stores/find-your-local-store/japan/fukuoka/kumamoto

LT LOTTO & TRES 福岡県福岡市中央区天神2-10-3 VIORO 6F https://www.lotto-tres.com/

HAPPY TIME DIRECTION 熊本県八代市鏡町上鏡1150 https://htd-kumamoto.com/



インテリアブランド「SONOBI(ソノビ)」が提供する暖房器具、パネルヒーター『Double Glass Heater(ダブルグラスヒーター)』は2018年の販売開始以降、合計約300台の販売実績でしたが、生産拠点のある名古屋工場で製造体制を強化、さらにリアルショップの販売もさらに進めていく計画であり、2023年春までには700台を販売する計画です。









2枚の導電膜ガラス「モノハガラス」が煙突効果で足元から素早く温める







パネルヒーター『Double Glass Heater(ダブルグラスヒーター)』には、2枚の導電膜ガラス「モノハガラス」が採用されています。「工業や建材等に使われる素材。一般家庭向けは世界でも初めて」(エクセルリビング代表・矢島友和)というように、電気を通すガラスとして注目される素材です。従来のヒーター素材として多く使用されるアルミやスチールは、放熱と熱供給を繰り返さなければならなく電気代が結構かかるとされていました。導電膜ガラス「モノハガラス」は蓄電が特徴であり、蓄電によりアルミやスチールタイプの約半分の電気代で済みます。さらに20 倍以上の高い放射率があるため、それらに比べて足元の寒気が急速に温められる感触を実感できます。その効果を発揮するのが2枚の導電膜ガラス「モノハガラス」を重ねた仕組み。2枚のガラスの隙間を通る寒気が急速に温められ上昇する暖気の「チムニー効果(煙突効果)」で、足元から人が温かいと感じる1.5メートルまで穏やかな暖気の対流を起こします。「節電しながら自然な空気を温めるだけ。財布にも環境にも優しい暖房器具が誕生しました」(エクセルリビング代表・矢島友和)と、SDGsの観点からも製品をPRしていく考えです。











安全性も配慮したパネルヒーター『Double Glass Heater(ダブルグラスヒーター)』



11月から春にかけてストーブによる火災が増えると言われています。特に電力を多く消費し、老朽化を理由に事故が増えやすくなるのが電気ストーブです。その背景からも、安全性が高いオイルヒーターやパネルヒーターを選択される消費者も増えています。パネルヒーター『Double Glass Heater(ダブルグラスヒーター)』の「モノハガラス」表面の温度は、室内温度の上昇にともない自然に低下し、安全な温度を維持する設計になっており、仮に異常温度上昇を検知した場合は、警告アラームブザーを鳴らして停止する仕組みになっています。また万が一割れた場合でも、電力供給を停止する安全設計が施されています。また、このガラスは一般家庭向けの窓ガラスに比べて、厚みが2倍、強度も5倍あり非常に頑丈であり「窓ガラスの10倍の強度。倒れても割れにくい」(エクセルリビング代表・矢島友和)と安全性にも優れています。





パネルヒーター『Double Glass Heater(ダブルグラスヒーター)』製品概要











ブランド名:SONOBI

商品名:Double Glass Heater

型番 :DGH-01

カラー:ホワイト/グレー

本体価格:税込121,000円

サイズ:幅650ミリメートル、高さ452ミリメートル、奥行下部14ミリメートル、上部66ミリメートル

重量:10.5キログラム

電力:AC100V 50Hz/60Hz

消費電力:動作時最大1,000W、待機時最小0.8W

適用目安:木造家屋約6畳、コンクリート家屋約8畳

温度調節:3段階調節可能(Low、Mid、High)

ガラス表面温度:Low40℃、Mid60℃、High80℃

消費電力:Low230W/h、Mid440W/h、High550W/h

タイマー設定:Low1h、Mid3h、High6h

内容:本体、リモコン、取扱説明書(保証書付き)

保証期間:購入日から2年間

SONOBI公式通販サイト:https://sonobi.jp/





株式会社エクセルリビング、会社概要



会社名 :株式会社エクセルリビング

代表者 :代表取締役 矢島友和

所在地 :東京都世田谷区尾山台3-22-4マンヤスビル022号室

設 立 :2017年12月

事業内容:機能する素材の開発、機能する素材を生かしたプロダクトの企画・開発・製造・販売

URL:https://www.excelliving.net/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/19-11:16)