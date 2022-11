[株式会社Resilire]

新ブランド「Resilire powerd by TOYOTA TSUSHO」を立ち上げ、自動車産業でのサプライチェーンリスク管理の普及を加速



株式会社Resilire(本社:東京都港区、代表取締役:津田 裕大)は、トヨタグループの総合商社 豊田通商株式会社(本社:名古屋市中村区、代表取締役:貸谷 伊知郎、以下「豊田通商」)と業務提携を締結し、自動車サプライチェーン強靭化に向けた取り組みを開始しました。







■業務提携に至った背景

近年、製品や市場、供給源の多角化に加えて、感染症や自然災害など、サプライチェーンに影響を与えるリスクが年々増大しています。平時では、サプライチェーンが複雑化し、取引当事者が発注元や調達先の状態が把握しきれず、潜在的なリスクが拡大し、有事では、災害発生時に状況把握に時間を要し、初動対応が遅延し、被害が甚大化することも見受けられます。このように、企業を取り巻く環境が変化する中、供給停止による損失や信頼の失墜を未然に防止するために、サプライチェーンに潜むリスクへの対策を講じることが求められています。



当社はサプライチェーンリスク管理クラウド「Resilire(レジリア)」を提供し、サプライチェーンの可視化、国内外のリスク検知機能を提供しています。この度、豊田通商との業務提携により、「Resilire」を自動車産業により一層普及させると共に、豊田通商独自のソリューションと組み合わせ、リスク予防やリスク発生時のソリューション提供まで一気通貫したサービスを提供していきます。





■業務提携の概要



1. 「Resilire powerd by TOYOTA TSUSHO」のブランド立ち上げ

両社で提供していくサービスを「Resilire powerd by TOYOTA TSUSHO」という新ブランドを立ち上げ、自動車産業中心に普及させていきます。



2. 「Resilire powerd by TOYOTA TSUSHO」の新機能の開発検討

豊田通商独自のソリューションと組み合わせた、新機能のサービス開発検討を両社で行い、提供していきます。



3. 豊田通商によるResilireの導入

豊田通商にResilireを導入し、豊田通商を起点としたサプライチェーン強靭化に寄与していきます。





■各社のコメント

豊田通商株式会社 グローバル部品・ロジスティクス本部COO 金澤勇一

当社は昨年8月よりオンラインプラットフォーム「Streams」を立上げ、「サプライチェーンを繋ぐ・強くする・創る」をテーマに、各種サービスを展開しております。今回Resilire社のビジョンや事業内容に共感を抱き、協業を開始いたしました。同社が開発されたサプライチェーン可視化・リスク管理クラウドと、豊田通商の物流ソリューションを組み合わせ、両社の強みを生かしたリスク対策に向けた一気通貫サービスの提供することで、お客様のサプライチェーン強靭化に貢献したく考えております。



株式会社Resilire 代表取締役 津田裕大

産業全体のサプライチェーン強靭化推進において、如何にサプライヤー情報を早期に可視化し取引先ネットワークを作っていけるか、そしてサプライヤーとの繋がりを深くできるかが重要になると考えています。そんな中、サプライヤー情報を多く保有し、取引先との強い繋がりを持つ豊田通商社との連携は極めて重要になると考えております。また、豊田通商社は物流ソリューションを提供しており、今後両者の強みを生かす事で、多方面にサプライチェーンのリスク課題を解決できるソリューションを生み出せると考えております。豊田通商社と共に、サプライチェーン強靭化に大きく貢献できればと思います。





■Resilire(レジリア)について

株式会社Resilireは「テクノロジーで持続可能な社会を創造する」というビジョンの元、サプライチェーンリスク管理サービス「Resilire(レジリア)」を開発しております。



多くの製造業では、サプライヤー(調達先)がブラックボックス化しています。災害等のインシデント発生時の影響把握が遅れてしまうことにより、製品の供給が停止する事態が起きています。(コロナによる需給バランスの変化によるマスク等の不足や、半導体不足による減産等)



私たちは、サプライヤーネットワークの可視化とインシデントデータの連携を可能とするSaaSを提供することで、サプライチェーンの寸断を予防し製品の安定供給を実現し製造業全体のレジリエンスに貢献していきたいと考え事業を行なっています。



≪豊田通商株式会社 概要≫

代表:貸谷 伊知郎

設立:1948年7月1日

本社:名古屋市中村区名駅四丁目9番8号(センチュリー豊田ビル)

URL:https://www.toyota-tsusho.com/



≪株式会社Resilire 概要≫

代表:津田 裕大

設立:2018年9月

本社:東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟22階

URL:https://www.resilire.jp/



