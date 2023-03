[Wines of Germany 日本オフィス]

~期間中、飲食店でグラスワイン・フェア開催 & SNSプレゼントキャンペーン同時開催~



Wines of Germany 日本オフィスは、3月13日のリースリングバースデーを機に、リースリングの魅力を多くの方に知っていただくため、2023年3月9日(木)~3月22日(水)まで、渋谷マークシティ内レストラン5店舗、さらに渋谷区を中心とした都内のレストラン4店舗にて、「リースリング・バースデー・フェア あなたにもハッピーをおすそわけ」開催します。フェア期間中は、ドイツワインを代表するブドウ品種「リースリング」のワインをグラスでお楽しみいただけます。









ドイツの最も重要なぶどう品種であるリースリングは、2023年3月13日に588回目の誕生日を祝うことになります。世界中に14カ所ある「Wines of Germany」情報発信事務所のすべてが、3月13日にリースリングの誕生日をお祝いします。



リースリングの栽培面積はドイツのぶどう畑全体のほぼ4分の1を占めています。ドイツはリースリングの本家本元と考えられおり、リースリングはドイツの13のワイン生産地域のイメージを決定します。約23,800ヘクタールという栽培面積は、世界全体のリースリング栽培面積の約45パーセントに相当します。 リースリングの品種ぶどうについての「最初」の言及は数多く存在しますが、文書におけるリースリングの最も早い言及は、1435年3月13日付の請求書です。クラウス・クライン・フィッシュが領主カッツェンエルンボーゲン伯爵ヨハン4世に宛てたもので、伯爵がラインガウのホッホハイムのすぐ東、リュッセルスハイムに建造中だった砦の隣りに植えるリースリングのぶどうの木を購入した際のものです。



プロモーション参加店では、フェア期間中、リースリングのワインをグラスでお楽しみいただけます。



また、リースリングに合う期間限定メニューの提供など、各店で工夫を凝らしてお待ちしております。この機会にドイツのリースリングをご賞味ください。またSNSプレゼントキャンペーン同時開催、抽選で素敵なプレゼントをご用意しております。



概要は以下の通りです。



【リースリング・バースデー・フェア あなたにもハッピーをおすそわけ概要】

■主催:Wines of Germany 日本オフィス

■実施店舗:

渋谷マークシティ内レストラン5店舗

東京都渋谷区道玄坂1丁目12番5号渋谷マークシティ内



銀座ライオン (4F)

菜な (4F)

Le Bar à Vin 52 AZABU TOKYO (4F)

つばめグリル (4F)

魚金醸造 (2F)





都内のレストラン4店舗



代々木タンネ:東京都渋谷区代々木1-32-15 第三白倉ビル1F

海月:東京都渋谷区渋谷2-2-4 アルコープ青山 中2階

シンズ(Shin’s) 東京都渋谷区神南1-23-7 第一栄来ビル 6F

東洋式ファブリカ (オリエンタル ファブリカ):東京都江東区富岡1-3-2



■開催期間:2023 年3 月9日(木)~3月22日(水)

※上記期間中、参加各店で2週間以上フェアを開催いたします。

※フェア期間、フェアの内容、取り扱いワイン等は変更になる可能性がございます。訪問前に各店舗にご確認ください。



【SNSプレゼントキャンペーン】

リースリング・バースデー・フェア期間中、公式インスタグラムのキャンペーン投稿をフォロー、いいね、コメント、ハッシュタグを頂いた中から、抽選で30様に、リースリングのワインをプレゼントいたします。

■賞品:リースリングワインボトル1本(各当選者に1本プレゼント)

■応募期間:2023 年3 月9日(木)~3月22日(水)

応募条件:

■公式インスタグラム@winesofgermanyjpをフォロー

■キャンペーン投稿に“いいね”をする

■コメント欄でリースリングが当たれば、誰と飲んでみたいか教えてください。

■ハッシュタグ#リングバースデーを入れてくさい。

■当選発表:2023年4月中旬より順次、ご当選された方へのみご連絡いたします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-15:16)