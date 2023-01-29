［株式会社スーパーエキセントリックシアター］

舞台「ラストアンコール～死者の夜明け～」出演キャストがCVを務めた予告編アニメを発表 🎥

さらに動画内では、BUGVEL の歌う主題歌「reason」の音源も初解禁!

オフィシャル先行特典はアレテコ収録時のインタビュー＆メイキングのショートムービー！





▼舞台「ラストアンコール」予告アニメーション動画

https://youtu.be/z9MyRH0uooQ







2023年3月23日(木)～4月2日(日)・博品館劇場で上演いたします舞台「ラストアンコール～死者の夜明け～」の予告アニメーション動画が、1月29日(日)正午12:00に解禁となりますので、ご案内申し上げます。

アニメーション制作におきましては、CVをW主演のダンスボーカルグループ「BUGVEL」のKOSHIN、MINATOをはじめ、メインキャスト7名が担当いたしました。

さらに動画内では、「BUGVEL」が歌う主題歌「reason」のタイトルと音源を発表しております。なお、「reason」は「BUGVEL」メンバーのMAHIROが作詞作曲を手掛け、死神が暗躍し、己の正義と正義がぶつかり合う「ラストアンコール」の世界観を最大限に表現いただきました。

併せて、1月29日(日)12:00から2月5日(日)23:59まで公式HP・Twitter内でチケット受け付けるオフィシャル先行を実施いたします。

アニメ化されていない原作の舞台プロモーションとしては類を見ない舞台キャストをCVに起用した予告アニメーション動画、そして今再注目のダンスボーカルグループ「BUGVEL」の新曲となる主題歌の解禁です。

是非告知ご協力の程、よろしくお願いいたします。







■公演概要

公演タイトル：舞台「ラストアンコール～死者の夜明け～」

原 作 ：志宇「ラストアンコール」(マンガボックス)

脚 本 ：鳥澄ワカタ

演 出 ：田邊俊喜

主 題 歌 ：BUGVEL

出 演 ：KOSHIN(BUGVEL)……海

MINATO(BUGVEL)……大牙



熊沢世莉奈………明音

久下恭平…………杏一郎

阿部快征…………朝日

西尾まう…………沙矢

・

花奈 澪 …………夢乃

野口 準 …………樹



＜エピソードキャラクター＞

窪田美沙…………三谷智子

上田一成…………滋賀一真

金澤慎治…………村瀬春人

冨永尚毅…………国武

CHIRI……………真木里菜

白井サトル………川澄 薫

嶋崎裕道…………満也



公演日程 ：2023年3月23日(木)～4月2日(日)







※ロビー開場・客席開場とも開演の45分前となります。※未就学児はご入場できません。

※車椅子でご来場の際はお座席までのスムーズなご案内のため、チケットご購入後、必ずご観劇

の2営業日前までにご連絡ください。お連れ様がご観劇される場合もチケットは必要です。



会 場：銀座 博品館劇場

〒104-8132 東京都中央区銀座8-8-11

●JR『新橋駅』銀座口より徒歩３分 ●東京メトロ『新橋駅』出口1より徒歩3分

●東京メトロ『銀座駅』A2出口より徒歩5分



チケット料金：S日程 パンフレット付11,500円／一般9,500円

A日程 パンフレット付8,800円／一般6,800円

※パンフレットは物販での販売品(2,200円)と同様の商品となります。

※前方席の確約はございません。



チケット発売日：

【オフィシャル先行】2023年1月29日(日)12:00～2月5日(日)23:59

【プレイガイド先行】2023年2月8日(水)12:00～12日(日)23:59、2月13日(月)12:00～19日(日)23:59

【一般発売】2023年2月25日(土)12:00～

ローソンチケット https://l-tike.com/lastencore/ （Lコード：33543）

※PC/スマートフォン共通

※ローソン、ミニストップ店内端末「Loppi」にて一般発売後直接購入可能



公式ホームページ：https://lastencore-stage.com

公式Twitter ：https://twitter.com/lastencore_st @lastencore_st



≪スタッフ≫

原 作：志宇「ラストアンコール」(マンガボックス)

脚 本：鳥澄ワカタ

演 出：田邊俊喜

主 題 歌：BUGVEL



舞台美術：照井旅詩

音 響：今里 愛

照 明：太田明希(Light Vision)

映 像：曾根久光

衣 裳：八重樫伸登

ヘアメイク：松田 陵(Y’s C)

特殊造形：平野雅史

アクション監督：加藤 学

音 楽：manzo

演出助手：荻原秋裕

舞台監督：田中 聡



宣伝デザイン：成川 研

宣伝写真：撫井健一

WEBデザイン：岡本宏輔



票 券：Mitt

ロビー運営：MIMOZA

制 作：桃山大輝



プロデューサー：川瀬良祐



協 賛：ローチケ

主 催：舞台「ラストアンコール」製作委員会（スーパーエキセントリックシアター、スポーツニッポン新聞社、J.O.P）



お問い合わせ：公演▶SETインフォメーション info@set1979.com

チケット▶Mitt TEL：03-6265-3201(平日12:00~17:00)



コピーライト ：(C)志宇・マンガボックス／舞台「ラストアンコール」製作委員会



【原作情報】

「マンガボックス」アプリダウンロードURL

https://app.adjust.com/wn4qbyk (※iOS・Android共通)

「マンガボックス」ホームページURL

https://www.mangabox.me/

「マンガボックス」内『ラストアンコール』作品ページ

https://www.mangabox.me/reader/121042/



企業プレスリリース詳細へ （2023/01/29-12:46）