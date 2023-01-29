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舞台「ラストアンコール～死者の夜明け～」予告アニメーション＆主題歌タイトル・音源解禁！

［株式会社スーパーエキセントリックシアター］

舞台「ラストアンコール～死者の夜明け～」出演キャストがCVを務めた予告編アニメを発表 🎥
さらに動画内では、BUGVEL の歌う主題歌「reason」の音源も初解禁!
オフィシャル先行特典はアレテコ収録時のインタビュー＆メイキングのショートムービー！


▼舞台「ラストアンコール」予告アニメーション動画
https://youtu.be/z9MyRH0uooQ


　
2023年3月23日(木)～4月2日(日)・博品館劇場で上演いたします舞台「ラストアンコール～死者の夜明け～」の予告アニメーション動画が、1月29日(日)正午12:00に解禁となりますので、ご案内申し上げます。
アニメーション制作におきましては、CVをW主演のダンスボーカルグループ「BUGVEL」のKOSHIN、MINATOをはじめ、メインキャスト7名が担当いたしました。
さらに動画内では、「BUGVEL」が歌う主題歌「reason」のタイトルと音源を発表しております。なお、「reason」は「BUGVEL」メンバーのMAHIROが作詞作曲を手掛け、死神が暗躍し、己の正義と正義がぶつかり合う「ラストアンコール」の世界観を最大限に表現いただきました。
併せて、1月29日(日)12:00から2月5日(日)23:59まで公式HP・Twitter内でチケット受け付けるオフィシャル先行を実施いたします。
アニメ化されていない原作の舞台プロモーションとしては類を見ない舞台キャストをCVに起用した予告アニメーション動画、そして今再注目のダンスボーカルグループ「BUGVEL」の新曲となる主題歌の解禁です。
是非告知ご協力の程、よろしくお願いいたします。

　

■公演概要
公演タイトル：舞台「ラストアンコール～死者の夜明け～」
原　　　作　：志宇「ラストアンコール」(マンガボックス)
脚　　　本　：鳥澄ワカタ　
演　　　出　：田邊俊喜
主 題 歌 ：BUGVEL
出　　　演　：KOSHIN(BUGVEL)……海
　 MINATO(BUGVEL)……大牙

　　熊沢世莉奈………明音
　　久下恭平…………杏一郎
　　阿部快征…………朝日
　　西尾まう…………沙矢
　　・
　　花奈 澪 …………夢乃
　　野口 準 …………樹

　　＜エピソードキャラクター＞
　　窪田美沙…………三谷智子
　　上田一成…………滋賀一真
　　金澤慎治…………村瀬春人
　　冨永尚毅…………国武
　　CHIRI……………真木里菜
　　白井サトル………川澄 薫
　　嶋崎裕道…………満也

公演日程　　：2023年3月23日(木)～4月2日(日)



※ロビー開場・客席開場とも開演の45分前となります。※未就学児はご入場できません。　　　　
※車椅子でご来場の際はお座席までのスムーズなご案内のため、チケットご購入後、必ずご観劇
　 の2営業日前までにご連絡ください。お連れ様がご観劇される場合もチケットは必要です。

会　　　　場：銀座 博品館劇場
　　　〒104-8132　東京都中央区銀座8-8-11
　　　●JR『新橋駅』銀座口より徒歩３分　●東京メトロ『新橋駅』出口1より徒歩3分
　　　●東京メトロ『銀座駅』A2出口より徒歩5分

チケット料金：S日程　パンフレット付11,500円／一般9,500円
　　　　 A日程　パンフレット付8,800円／一般6,800円
　　　※パンフレットは物販での販売品(2,200円)と同様の商品となります。
　　　※前方席の確約はございません。

チケット発売日：
【オフィシャル先行】2023年1月29日(日)12:00～2月5日(日)23:59
【プレイガイド先行】2023年2月8日(水)12:00～12日(日)23:59、2月13日(月)12:00～19日(日)23:59
【一般発売】2023年2月25日(土)12:00～
　　ローソンチケット　https://l-tike.com/lastencore/　（Lコード：33543）
※PC/スマートフォン共通　
※ローソン、ミニストップ店内端末「Loppi」にて一般発売後直接購入可能

公式ホームページ：https://lastencore-stage.com
公式Twitter　　 ：https://twitter.com/lastencore_st @lastencore_st

≪スタッフ≫
原　　作：志宇「ラストアンコール」(マンガボックス)
脚　　本：鳥澄ワカタ
演　　出：田邊俊喜
主 題 歌：BUGVEL

舞台美術：照井旅詩
音　　　響：今里 愛
照　　　明：太田明希(Light Vision)
映　　　像：曾根久光
衣　　　裳：八重樫伸登
ヘアメイク：松田 陵(Y’s C)
特殊造形：平野雅史
アクション監督：加藤 学
音　　　楽：manzo
演出助手：荻原秋裕
舞台監督：田中 聡

宣伝デザイン：成川 研
宣伝写真：撫井健一
WEBデザイン：岡本宏輔

票　　　券：Mitt
ロビー運営：MIMOZA
制　　　作：桃山大輝

プロデューサー：川瀬良祐

協　　　賛：ローチケ
主　　　催：舞台「ラストアンコール」製作委員会（スーパーエキセントリックシアター、スポーツニッポン新聞社、J.O.P）

お問い合わせ：公演▶SETインフォメーション　info@set1979.com
　　 　チケット▶Mitt　TEL：03-6265-3201(平日12:00~17:00)

コピーライト ：(C)志宇・マンガボックス／舞台「ラストアンコール」製作委員会

【原作情報】
「マンガボックス」アプリダウンロードURL
https://app.adjust.com/wn4qbyk (※iOS・Android共通)
「マンガボックス」ホームページURL
https://www.mangabox.me/
「マンガボックス」内『ラストアンコール』作品ページ 　
https://www.mangabox.me/reader/121042/

企業プレスリリース詳細へ （2023/01/29-12:46）

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