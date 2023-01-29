舞台「ラストアンコール～死者の夜明け～」予告アニメーション＆…
［株式会社スーパーエキセントリックシアター］
舞台「ラストアンコール～死者の夜明け～」出演キャストがCVを務めた予告編アニメを発表 🎥
さらに動画内では、BUGVEL の歌う主題歌「reason」の音源も初解禁!
オフィシャル先行特典はアレテコ収録時のインタビュー＆メイキングのショートムービー！
▼舞台「ラストアンコール」予告アニメーション動画
https://youtu.be/z9MyRH0uooQ
2023年3月23日(木)～4月2日(日)・博品館劇場で上演いたします舞台「ラストアンコール～死者の夜明け～」の予告アニメーション動画が、1月29日(日)正午12:00に解禁となりますので、ご案内申し上げます。
アニメーション制作におきましては、CVをW主演のダンスボーカルグループ「BUGVEL」のKOSHIN、MINATOをはじめ、メインキャスト7名が担当いたしました。
さらに動画内では、「BUGVEL」が歌う主題歌「reason」のタイトルと音源を発表しております。なお、「reason」は「BUGVEL」メンバーのMAHIROが作詞作曲を手掛け、死神が暗躍し、己の正義と正義がぶつかり合う「ラストアンコール」の世界観を最大限に表現いただきました。
併せて、1月29日(日)12:00から2月5日(日)23:59まで公式HP・Twitter内でチケット受け付けるオフィシャル先行を実施いたします。
アニメ化されていない原作の舞台プロモーションとしては類を見ない舞台キャストをCVに起用した予告アニメーション動画、そして今再注目のダンスボーカルグループ「BUGVEL」の新曲となる主題歌の解禁です。
是非告知ご協力の程、よろしくお願いいたします。
■公演概要
公演タイトル：舞台「ラストアンコール～死者の夜明け～」
原 作 ：志宇「ラストアンコール」(マンガボックス)
脚 本 ：鳥澄ワカタ
演 出 ：田邊俊喜
主 題 歌 ：BUGVEL
出 演 ：KOSHIN(BUGVEL)……海
MINATO(BUGVEL)……大牙
熊沢世莉奈………明音
久下恭平…………杏一郎
阿部快征…………朝日
西尾まう…………沙矢
・
花奈 澪 …………夢乃
野口 準 …………樹
＜エピソードキャラクター＞
窪田美沙…………三谷智子
上田一成…………滋賀一真
金澤慎治…………村瀬春人
冨永尚毅…………国武
CHIRI……………真木里菜
白井サトル………川澄 薫
嶋崎裕道…………満也
公演日程 ：2023年3月23日(木)～4月2日(日)
※ロビー開場・客席開場とも開演の45分前となります。※未就学児はご入場できません。
※車椅子でご来場の際はお座席までのスムーズなご案内のため、チケットご購入後、必ずご観劇
の2営業日前までにご連絡ください。お連れ様がご観劇される場合もチケットは必要です。
会 場：銀座 博品館劇場
〒104-8132 東京都中央区銀座8-8-11
●JR『新橋駅』銀座口より徒歩３分 ●東京メトロ『新橋駅』出口1より徒歩3分
●東京メトロ『銀座駅』A2出口より徒歩5分
チケット料金：S日程 パンフレット付11,500円／一般9,500円
A日程 パンフレット付8,800円／一般6,800円
※パンフレットは物販での販売品(2,200円)と同様の商品となります。
※前方席の確約はございません。
チケット発売日：
【オフィシャル先行】2023年1月29日(日)12:00～2月5日(日)23:59
【プレイガイド先行】2023年2月8日(水)12:00～12日(日)23:59、2月13日(月)12:00～19日(日)23:59
【一般発売】2023年2月25日(土)12:00～
ローソンチケット https://l-tike.com/lastencore/ （Lコード：33543）
※PC/スマートフォン共通
※ローソン、ミニストップ店内端末「Loppi」にて一般発売後直接購入可能
公式ホームページ：https://lastencore-stage.com
公式Twitter ：https://twitter.com/lastencore_st @lastencore_st
≪スタッフ≫
原 作：志宇「ラストアンコール」(マンガボックス)
脚 本：鳥澄ワカタ
演 出：田邊俊喜
主 題 歌：BUGVEL
舞台美術：照井旅詩
音 響：今里 愛
照 明：太田明希(Light Vision)
映 像：曾根久光
衣 裳：八重樫伸登
ヘアメイク：松田 陵(Y’s C)
特殊造形：平野雅史
アクション監督：加藤 学
音 楽：manzo
演出助手：荻原秋裕
舞台監督：田中 聡
宣伝デザイン：成川 研
宣伝写真：撫井健一
WEBデザイン：岡本宏輔
票 券：Mitt
ロビー運営：MIMOZA
制 作：桃山大輝
プロデューサー：川瀬良祐
協 賛：ローチケ
主 催：舞台「ラストアンコール」製作委員会（スーパーエキセントリックシアター、スポーツニッポン新聞社、J.O.P）
お問い合わせ：公演▶SETインフォメーション info@set1979.com
チケット▶Mitt TEL：03-6265-3201(平日12:00~17:00)
コピーライト ：(C)志宇・マンガボックス／舞台「ラストアンコール」製作委員会
【原作情報】
「マンガボックス」アプリダウンロードURL
https://app.adjust.com/wn4qbyk (※iOS・Android共通)
「マンガボックス」ホームページURL
https://www.mangabox.me/
「マンガボックス」内『ラストアンコール』作品ページ
https://www.mangabox.me/reader/121042/
企業プレスリリース詳細へ （2023/01/29-12:46）
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