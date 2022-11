[株式会社クロスフェーダー]

グランプリには賞金10万円!その他豪華賞品あり。優秀曲は各ストリーミングサービスで配信します。



審査員には、☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm)・DJ Santa Monica(MAN WITH A MISSION)・BANVOX・buzzGなど豪華アーティスト陣が集結。







8小節をきっかけに本当に好きな音楽に出会えるサービスを提供する、株式会社クロスフェーダー(本社:京都府京都市、代表取締役:名波俊兵、以下 当社)は、TuneCore Japan社をメインスポンサーに、2022年11月21日(月)より、「第3回 8小節アワード」を開催いたします。



【8小節アワードとは】

「10秒から30秒の8小節は楽曲として成立する」

動画が8小節の音楽に連動するアプリ「ムビート」を運営する中で私たちは気づきました。

そこで、8小節アワードというコンテストを世に提案したところ、第1回で531曲、第2回で1,291曲が集まりました。数はもちろんのことクオリティも素晴らしい曲ばかりでした。



【第3回 8小節アワード概要】

■応募期間:2022年11月21日(月)~12月25日(日)



■受賞者発表:2023年1月29日(日)時間未定

・ウェブサイト「8小節アワード」にて。YouTube Live、ニコ生で配信予定。

URL:https://8bar-music.com/



■応募対象:

・8小節の音楽であること

・曲の長さは 10 秒~30 秒まで(リバーブ・ディレイの余韻は含みません)

・楽曲ジャンルは問いません

・バーチャルシンガー、生歌、生演奏なども大歓迎です

・ひとりにつき5曲まで応募可

・応募に関してはプロ・アマ・ビギナー問いません

・応募ファイル形式:wav、aiff、mp3

・サンプリングは完全著作権フリー、パブリックドメインのみ可

・著作権フリーの楽曲を応募してください(カバー不可)



■応募方法

1. 公式サイト応募フォームから

11月21日(月)0時よりオープンになります。



ニコニコ動画、nanaともコラボします。

2. ニコニコ動画から

ニコニコ動画に所定のルールに従い投稿いただくと、応募となります。

詳細はこちら(https://8bar-music.com/campaign_niconico/)を御覧ください。

3. nanaから

音楽コラボアプリ「nana」に所定のルールに従い投稿いただくと、応募となります。

詳細はこちら(https://8bar-music.com/campaign_nana/)を御覧ください。



■賞金・賞品:

・総合:

-グランプリ:賞金10万円

-2位:賞金3万円

-3位:賞金1万円

-TuneCore Japan賞:TuneCoreアルバム3年分配信無料クーポン×2

・審査員賞(8名):TuneCoreクーポン、審査員サイン入りグッズ

・特別賞():TuneCoreクーポンなど

・各部門賞

(クラブミュージック、HipHop・ラップ、ロック・ポップス、音声合成ソフト、各5名、音声合成ソフトのみ6名):

TuneCoreクーポン、SONICWIRE(Crypton・Future Media)製品、音声合成ソフト各社製品

詳細はこちら(https://8bar-music.com/3rd-prize/)を御覧ください。



■優秀者特典:

TuneCore Japan社のご協力も得て、優れた楽曲に対する当社クリエイター陣による制作支援、当社レーベル「DIG8 Records」からのデジタル配信のしくみを構築しています。優れた楽曲については、当レーベルからのデジタル配信のチャンスを提供します。

また、当社ネットワークによりメジャーレーベルへのコンペ応募の機会提供が可能となっています。作家になれるチャンスも提供します。



<DIG8 Records実績>

・DIG8 Records コンピレーション from 8 小節トラックアワード Vol.1

https://linkco.re/gp5E7Pgp

過去2回の応募曲で構成された 43 曲からなるショートミュージック集。



・ゆっくりすればいいじゃん







https://linkco.re/EvY9xbR7

第1回でグランプリに輝いた「Taiyo Ky(タイヨー・カイ)」と同審査員賞の「余興(よきょう)」がコラボして Taiyo Ky の受賞曲「ゆっくりすればいいじゃん」をリメイク。Spotify、AppleMusic のプレイリストにチャートイン。



・ゆっくりすればいいじゃん ‘ゆっくりしない REMIX’





https://linkco.re/9ny3hznv

原曲のChillなラブソングをスリリング&ダンサブルなクラブアンセムに余興がセルフ REMIX。Spotify、AppleMusic のプレイリストにチャートイン。



・ニューロ

https://linkco.re/AAZ7YZcH

第2回アワードにおいて準グランプリに輝いた「ストロング渡」のメロディセンスが光るハードコアポップチューン。トラックメイカーとしても才能豊かな余興とコライトし、より重厚でハイクオリティなサウンドに。

10月29 日配信。



<作家デビュー実績>













上述の「余興」がSony Music 新人アーティスト「He & She」のコンペに初挑戦。見事楽曲が採用され、2022年8月「君とサルビア」で堂々の作家デビュー。



■応募者特典:

ご応募曲は公式サイトにて全曲公開いたします。



■審査員:

<☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)氏>



DJ、プロデューサー。98 年にVERBAL、LISAとm-flo を結成。



<DJ Santa Monica (MAN WITH A MISSION)氏>



頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド、MAN WITH A MISSIONのメンバー。



<BANVOX氏>



東京を拠点に活動する音楽プロデューサー。



<buzzG氏>



作詞家 / 作曲家 / 編曲家

鋭いギターサウンドとそれにコントラストする美しいメロディが特徴的。リリックは繊細かつ奥深い独自の 世界観を表現。



<クボタマサヒコ氏>



ミュージシャン、DJ、作詞・作曲・編曲、サウンドプロデューサー。ロックバンド、BEAT CRUSADERSの元ベーシスト。現在はkuhのVo&G、メインコンポーザーとして活動中。



<Sekitova氏>



大阪、1995年元旦生まれのDJ/Producer。



<OMKT氏>



トラックメイカー、DJ、プログラマー、アレンジャー、エンジニア



<MOONBUG>



メンバーは「マッシュアップ」という表現を国内に広めたとされるサウンドクリエイターのノボイスキ、 テープエディットを用いた Remix の先駆者であり、ブレイクビーツユニット A.Y.B. Force のメンバーで もあるマツモトヒサターカー。



■協賛・協力

<協賛>

・チューンコアジャパン株式会社

https://www.tunecore.co.jp

・株式会社アップドリーム

https://apdream.co.jp

・株式会社テクノスピーチ

https://www.techno-speech.com

・株式会社AHS

https://www.ah-soft.com/

・クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

https://www.crypton.co.jp/

・大和ラジオ放送株式会社(FMやまと)

http://www.fmyamato.co.jp/

・合同会社TOKYO6 ENTERTAINMENT

https://tokyo6.tokyo/



<協力>

・株式会社ドワンゴ

https://dwango.co.jp/

・株式会社nana music

https://nana-music.com/

・株式会社ドキドキファクトリー

http://d-f.jp/

・CeVIOプロジェクト

https://cevio.jp/

・コウ ヨシザキ

http://koyoshizaki.com/



■公式Twitter

適宜続報をお届けします。

https://twitter.com/8bta_official



【会社概要:株式会社クロスフェーダー】









{会社概要:TunreCore Japan}

TuneCore Japan 自分で作った楽曲を、利用者であれば、『誰でも』世界中(185ヶ国以上)で55以上の配信ストア・プラットフォームへ配信できる、米音楽配信ディストリビューションサービス『TuneCore』の日本版。2012年10月より、日本でのサービスを開始しており、アーティストへの還元総額は268億円を突破。「あなたの音楽でセカイを紡ぐ」のビジョンのもとアーティストをサポートし、音楽の素晴らしさを世界中に広めるため、積極的にサービスを展開しています。

https://www.tunecore.co.jp/



