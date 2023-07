[THE SEED]

シード投資家「THE SEED」 (本社:東京都渋谷区、代表:廣澤 太紀、以下THE SEED)は、コミュニティスペース兼コワーキングスペース「SEEDSHIBUYA」を渋谷に開設いたしました。

スタートアップエコシステムの強化を目的に、定期的にスタートアップ交流会やVC・エンジェル投資家によるメンタリングデーなどのイベント開催を予定しています。

本施設は、LINEでECを開設できるBuyChatを運営する株式会社Chaiと共同で運営します。

また、THE SEEDの投資先や投資検討先を対象に、創業オフィスとしてもご活用いただく予定です。







■設立の背景

THE SEEDはこれまで、創業期のスタートアップの投資・創業支援を行ってきました。コロナ禍以降、「創業メンバーを探すことが難しくなった」、「創業者同士が集まる場が激減して情報交換のハードルが高くなった」という声が多く挙がりました。

そのような起業家の声もあり、「起業家や起業家候補生が気軽に訪れるスペースを作りたい」という想いから「SEEDSHIBUYA」を開設いたしました。スタートアップの集積地であるシリコンバレーを渋谷に作ることを目標に、シード期のスタートアップからレイターステージのスタートアップの起業家まで幅広く集まる場にしたいと考えています。



■THE SEEDの投資活動・創業支援について

THE SEEDはこれまで、起業家合宿「THE FUTURE」、招待制カンファレンス「THE FUTURE X」、東京でのMeetup、大阪・京都の学生を対象としたイベント「スタートアップ関西」、京都大学との共同研究を通した学内起業家の発掘・育成などを行ってきました。



今年3月には、シリコンバレーで活躍する、『エンジェル投資家』の著者でUberへの投資家としても世界的に有名なジェイソン・カラカニスを渋谷に誘致し、国内のVCや政府系投資家、起業家など450人が集うカンファレンスを実施しました。



THE SEEDはこれからも、イベント開催やコミュニティスペースの運営を通して起業家の交流の場を提供し、スタートアップエコシステムを強化することで日本のスタートアップ創出を支援してまいります。



THE FUTURE X :https://thefuture.tokyo/

スタートアップ関西:https://startupkansai.com/



■創業者向けオフィス「SEEDSHIBUYA」に対する応援コメント



さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 田中 邦裕 氏

「SEEDSHIBUYA」のオープンおめでとう!

リードLPとして第1号ファンドに出資させて頂いてからの成長スピードに、日々驚かされています。若い起業家と、若いベンチャーキャピタリストが作る、新しい未来が楽しみで仕方ありません。最近は、オンラインでもコミュニケーションができるようになりましたが、新しい出会いや創発的なアイデア、そして熱量の発生は、やはり物理的な拠点でのみ実現できるものだと思います。

この場所から大きく成功し、日本代表するようなスタートアップが生まれることを期待しています。

講演でもメンタリングでも、なんでもお手伝いするので、ぜひ遊びに行かせてください!



株式会社ディー・エヌ・エー 常務執行役員 CSO 兼 イノベーション戦略統括部 統括部長 原田 明典 氏

シード/アーリーステージの起業家は色々な意味で孤独ですが、リモートワーク全盛の今は特にリアルのワークスペースで事業を創る空気に埋もれて仕事がやれる場は重要だと感じます。私も時々顔を出して皆さんと交流できれば嬉しいです!



株式会社ギフティ 代表取締役 鈴木 達哉 氏

この度はオープンおめでとうございます。起業家仲間から学び、互いに刺激し合う機会は企業の未来を形作る上でかけがえのない財産です。SEEDSHIBUYAがそういった機会を生み出す場所であり、起業家の皆さんの発射台となると信じています。頑張ってください!



株式会社 PKSHA Technology 代表取締役 上野山 勝也 氏

1990年代に渋谷という街で生まれた多くのスタートアップは2020年代の現在、ネット産業をリードしています。まだ誰も知らない新しい会社がこれからSEEDSHIBUYA付近で創業され、2030年・2040年あたりの未来を変えていく事を楽しみにしています。



株式会社CARTA HOLDINGS 代表取締役会長兼CEO 宇佐美 進典 氏

「SEEDSHIBUYA」のオープンおめでとう!起業家同士の切磋琢磨こそが創業期のパワーの源にもなるはず。入居するスタートアップがお互いの志をともに高め合う熱量の高い場所として、そしてここから世界を変える力を持つスタートアップが生まれることを期待しています。勉強会などで起業家の皆さんに会えるのを楽しみにしています!



株式会社うるる 代表取締役社長 星 知也 氏

この度は「SEEDSHIBUYA」のオープン、おめでとうございます。創業初期は、悩みが尽きないと思います。その点、起業家が身近にいることで、相談できたり、お互いに刺激し合いながら、切磋琢磨する環境があることは、とても大切なことだと実感しています。「SEEDSHIBUYA」という、この素晴らしい場所から、日本を代表するようなスタートアップが生まれることを祈念しています。



株式会社LIFULL 社長室長 筒井 敬三 氏

SEEDSHIBUYAオーブンおめでとうございます!

高い熱量とポジティブさは伝播するので、このような場づくりは大賛成です。実際、私が黎明期の楽天で過ごしたポジティブ熱量の高い場からはメルカリ山田さん、トレンダーズ/キッズライン経沢さん、ユーザーローカル伊藤さんといった方々が飛び立ち、上場していきました。SEEDSHIBUYAから日本を、そして世界を代表するスタートアップが羽ばたくことを願っています!



株式会社フリークアウト・ホールディングス 代表取締役社長 Global CEO 本田 謙 氏

スタートアップの成長を見ていて常々思う持論ですが、「成功は局在化しやすい」と考えています。 スタートアップが集まって一つでも成功すると、そこから次々に成功する会社が生まれるケースを何度も見てきたこともあり、「理屈は抜きにまずは集まればいいのに」と、スタートアップなのに、コロナ後も未だリモートワーク主体になっている働き方を見ると、少し疑問に思うこともあるのが、正直なところです。 THE SEED及び、Chaiの皆様が、またそのような結果を作られることを楽しみにしています。



■SEEDSHIBUYA施設概要

運営 : THE SEED

場所:東京都渋谷区

入居対象:投資先もしくは、投資検討先

ご利用について:THE SEEDにご連絡ください



■年間50本Beer Bashを実施します!



SEEDSHIBUYAでは、co-host制で多くの方々と連携を取りながら、スタートアップをテーマにしたBeer Bashを開催していきます。

第一回は15名が参加し、第二回はすでに20名を超える方が来場予定です。ピザを食べながら参加者が交流できる機会を提供します。

また、現在は9月までco-hostが決まり、随時参加者を募集していく予定です。

Beer Bash お問い合わせ先:https://share.hsforms.com/1C9f8CFTNSYuTiaE0WLEHtgno064



■シードファンド「THE SEED」の概要

ファンド名:THE SEED

代表者:廣澤 太紀

投資対象:日本を中心とするシードラウンドのIT系スタートアップ。EC、CtoC、ブロックチェーン関連事業、AR/VR、ゲーム関連事業等など。

HP:https://theseed.vc/

ファンドブログ:https://theseed.vc/magazine

投資相談の面談について:https://theseed.vc/theseedtalk

スタートアップ関西:https://startupkansai.com/



THE SEED 代表プロフィール

廣澤 太紀(Hirozawa Daiki)

1992年生まれ 大阪府出身。

Facebook:https://www.facebook.com/Daiki.Hirozawa

Twitter:https://twitter.com/HirozawaDaiki



