株式会社ラキャルプ(東京渋谷区/代表取締役 新井ミホ)が主催する、「サスティナブルな未来をつくる」ことを目的とした、ナチュラル&オーガニック・ビューティー展示会、第6回「My Organic Friends Fes 2023 by Salon de LA CARPE 」(通称:ラキャルプフェス)では、自然電力株式会社(以下、自然電力)のサポートにより、二酸化炭素の排出量実質ゼロでの開催を実施します。自然電力が保有する”Jクレジット”を提供してもらうことで、イベントにおける二酸化炭素排出量を実質ゼロにします。





オフセット量⇒ 約10t(※1)

※1 昨年度実績に基づく想定量。実際の無効化量はイベント終了後に集計。



今後ラキャルプでは自然電力との共同企画など、地域共創を考え体験するグリーンツーリズムの開催やブルーカーボンプロジェクトのセミナーなど啓蒙支援活動を行っていく予定です。





◆カーボンオフセットとは?◆

日常生活や経済活動において避けることができないCO2等の温室効果ガスの排出について、まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方。



また、6月16日(金)11:00~ の特別セミナーには、一般社団法人GBPラボラトリーズ副代表理事の小田切裕倫氏が登壇。展示会の主催者でもあるラキャルプ代表の新井ミホと共に、サスティナブルな未来について事例を交えながらお話しします。ラキャルプは、地球と自然と人が共生するサスティナブルな社会と暮らしをナチュラル、オーガニックビューティーを通じて提案し続けます。





特別セミナー







6月16日(金)

11:00 - 11:30

サスティナブルなモノ、コト、トキづくり 持続可能な未来をつくるための環境再生グリーンビジネスとは?



東京と佐賀県唐津市をベースに、全国へ足を運び「地域、企業、生産者、社会問題(環境を含む)」を掛け合わせて場と物語をデザインすることを体現している小田切氏が、『地方創生×wellbeing』についてよりよい未来を叶えるためのアプローチ方法を探っていきます。



小田切裕倫 (一般社団法人GBPラボラトリーズ副代表理事/株式会社Challite代表)

新井ミホ (株式会社ラキャルプ 代表・ラキャルプフェス主宰/ビューティーディレクター/植物療法士)





ラキャルプフェスについて





ラキャルプフェスは、‟ サスティナブルな未来をつくる”をテーマに2018年よりスタートしたナチュラル&オーガニックビューティー見本市。

ますます多様化する社会と大きく変化する生活様式の中で、急速に高まるナチュラル&オーガニックライフへのニーズに応えるべく、自分たちの暮らしを見つめ直し、未来の地球と人のためのサスティナブルな暮らしづくりに役立つ「学び」「知る」ためのリアル&デジタル体験型の出会いの場をつくります。



第6回目の開催となる今年は、より一層サスティナブルな取り組みの一環として、参加企業すべてが自社で取り組む社会貢献活動をメッセージ化して発信。また、参加するスタッフへ向けた特別施策として、長崎県の農家さんたちの協力で、規格外「もったいない野菜」を活用したお弁当の販売も実施します。



今後も、ご来場者さまや参加企業が環境課題について考え、行動するきっかけとなるイベントづくりを目指します。そして持続可能な未来を作るべく、ラキャルプフェスの開催が賛同いただける全ての方の社会貢献の一歩となるよう取り組んでいきます。





~ラキャルプフェスでのSDGsの取り組み~



ラキャルプフェスでは、エコフレンドリーなイベントづくりを目指し、SDGsへの取り組みも積極的に行い、以下の項目も実施いたします。

(7)カーボンオフセット開催を実施

(4)(17)メディア・SNS等での情報発信を通しサスティナブルを提案

(12)(14)マイバッグ推進(ラキャルプトートバッグ販売)

(12)(13)会場内でゴミを出さない工夫

(2)(12)(13)お弁当の一部に廃棄野菜を活用(予定)

(12)(15)チケットや案内状などペーパーレス化の導入





【開催概要】

My Organic Friends Fes 2023 by Salon de LA CARPE

(通称:ラキャルプフェス)



URL:https://lacarpe.jp/fes/fes2023/



ビジネス商談日<メディア・バイヤーの方限定>

2023年6月16日(金)/ 11:00-19:00

※無料/招待制(完全予約制)

※ラキャルプより事前に招待メールをお送りします。



一般公開日 有料/事前申込制(入場料500円)

2023年6月17日(土)/ 10:00-18:00

2023年6月18日(日)/ 10:00-18:00

※17.18日の入場チケットはこちら

http://lacarpefes23.peatix.com



◆会場◆

WITH HARAJUKU HALL

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目14−30



自然電力株式会社について





2011 年 6 月設立。「青い地球を未来につなぐ」を掲げ、太陽光・風力・小水力・バイオマスによる再生可能エネルギー発電所の開発・資金調達・アセットマネジメントを手掛ける。2016年より海外事業にも注力しており、東南アジア・ブラジルを中心に開発・発電事業を展開している。また、2019年からはエネルギーテック事業に参入し、自社開発のEMS(エネルギー管理システム)により、マイクログリットやVPPの構築やEVのスマート充放電サービス等を提供する。これまでグループとして国内外で 1 ギガワット以上の再生可能エネルギー発電事業に携わっている。



URL:http://www.shizenenergy.net



一般社団法人GBPラボラトリーズについて





2016年6月に自然基金としてスタートし、2023年6月に一般社団法人として現体制に。「気候変動というグローバルな環境問題は、ローカルからしか解決できない」を掲げ、2022年10月から実践型ビジネススクール「GREEN BUSINESS PRODUCERS(グリーンビジネスプロデューサーズ)」(通称GBP)をスタート。「地域」「環境」「ビジネス」の第一線で活躍する実践者による講義とローカルフィールドを無償で提供し、地域からビジネスの力で課題解決に向けて活動する「グローカルリーダー」の育成・共創活動を支援している。





~社会課題は複雑に絡み合い、1つのソリューションで解決できる時代ではありません。環境問題を大きな視点でとらえつつ、実際には 地域の中に飛び込み、目の前に起きている事象と向き合いながら、答えのない道を切り開き続ける人材が求められていると私たちは考えています。~ 事務局一同



URL:https://green-bp.shizenenergy.net/



