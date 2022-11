[ROOTH]

ROOTH ブランドで NY スタイルのミニドーナツ&コミュニケーションを展開する ROOTH 株式会社 (福岡県大牟田市)は 2022 年 11月10日より丹波栗(丹波篠山 むつみ農園 生産者 原 喜与一)を使用した『ROOTH×FRUITS モンブラン』を発売します。今回、初めて使用した丹波栗は大粒で味、香りに優れ、日本の古い文献にも登場する最高級のブランド栗です。今だけの秋の味わいをどうぞご堪能ください。





『ROOTH×FRUITSモンブラン』







BOX(※QUEEN:⁠左、KING:⁠右)



◇KING

丹波栗をまるごと一粒飾り、こっくりとした素朴な甘さの特製モンブランクリームをなめらかな食感になるよう丁寧に絞りました。

モンブランクリームの中にも栗を入れ、ザクザクとした食感のクランブルでダブルアクセント。栗を贅沢に味わえる王道モンブラン。



◇QUEEN





栗の渋皮煮、キャラメリゼしたマカダミアナッツ、クランブルを丹波産栗にフランス産マロンピューレを合わせた特製モンブランクリームの上に飾り、土台には栗と相性のよいキャラメルとチョコレートを使用した2層のムースがクセになる甘さです。

ドロッパーの渋皮煮シロップをかけることでふんわりと香る栗に秋を感じていただけます。



※ドロッパーは渋皮煮のシロップにダークラムの香り。

※ドロッパーにはアルコールを使用しております。妊娠中の方やお子様はお控えください。



〈販売店舗:KING、QUEEN共に福岡店のみの販売〉※11月26日(土)11月27日(日)

佐賀店は各日3BOX(KING2個QUEEN1個入)を5セット販売。



○販売商品:『ROOTH×FRUITS モンブラン』

・6BOX(2 種入り各3個ずつ・6 個入) 3,750円(税込)※BOX 代別途 250 円

・3BOX(2種入りKING2個、QUEEN1個の3 個入) 1,900円(税込)※BOX 代別途 250 円

・単品

KING 650円(税込 QUEEN 600円(税込)

○販売期間 2022年11月10日~2022年12月4日

※入荷状況・店舗により終了期間は異なる場合があります。



『ROOTHモンブラン』





栗の渋皮煮、キャラメリゼしたマカダミアナッツとクランブルをのせ、丹波産栗を贅沢に使用した濃厚な甘さの特製モンブランクリーム、栗と相性のよいキャラメルとチョコレートの2層のムースで仕上げた至福のひとときを楽しめるドーナツです。



〈販売店舗: ROOTH2-3-3(大牟田) ROOTH(佐賀)、byROOTH(小倉)〉



○販売商品:『ROOTH モンブラン』

・6BOX(1種入り・6 個入) 3,300円(税込)※BOX 代別途 250 円

・3BOX(1種入り・3 個入) 1,650円(税込)※BOX 代別途 250 円

単品 550円(税込)



○販売期間 2022年11月10日~2022年12月4日

※入荷状況・店舗により終了期間は異なる場合があります。



【ROOTHドーナツ】



ROOTH 16 BOX



ROOTH ドーナツは人工甘味料、保存料不使用の直径 5 cmのドーナツ。 カラフルなコーティングドーナツ、シンプルなパウダードーナツ、日本の四季を感じられるように厳選 した旬のフルーツを使用し、フルーツ本来の味と香りにこだわったまるでフルーツなプレミアムドーナツ『ROOTH×FRUITS』を提案しています。



【ROOTH】



ROOTH2-3-3外観



私たちROOTHは、ROOTS OF THINKING「ルーツを思い、考える、が根づく」をコンセプトに、その街や人にとってなくてはならない場所(存在)を目指して活動をしています。

ROOTH ドーナツはニューヨークで着想を得て開発した直径 5 cmのドーナツ。生地にヨーグルトを入れ、甘さひかえめ。カラフルなソースコーティングは手作りでひとつひとつ仕上げています。

※保存料、人工甘味料不使用。



●ROOTH2-3-3

住所:〒836-0843 福岡県大牟田市不知火町 2-3-3

営業時間:PM12:00~PM18:00 土・日祭 PM12:00~PM19:00

店休日:水曜日

HP:https://rooth1228.com

Official Instagram:@rooth233



●ROOTH (FUKUOKA)

住所:〒810-0041 福岡市中央区大名1-9-27 第一西部ビル106

営業時間:月曜~金曜 AM11:00~PM20:00 土・日祭 AM10:00~PM20:00 ※商品なくなり次第終了。

店休日:水曜日

HP:https://rooth1228.com

Official Instagram:@rooth.jp



●byROOTH (KOKURA)

住所:〒802-0006 福岡県北九州市小倉北区魚町 1-1-5

営業時間:土・日曜日のみ営業 PM12:00~PM18:00

店休日:月~金曜日

Official Instagram:@byrooth



●ROOTH (SAGA)

住所:〒840-1106 佐賀県三養基郡みやき町市武1427-4

営業時間:AM11:00~PM20:00 ※商品なくなり次第終了。

店休日:火曜日

TEL 0942-96-2890



【本件に関する報道関係者お問い合わせ先】

ROOTH 株式会社 担当 北川

TEL:092-984-1131 FAX:092-984-1132 E-Mail:k-kitagawa@be-the-one.com

※各種メディアの皆様へ 画像・動画素材等のご提供可能です。



