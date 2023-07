[昭和西川株式会社]

寝具を中心に様々な商品を販売している昭和西川株式会社(所在地: 東京都中央区、代表:田村秀和)は、スマートフォン向けアプリ『Pokemon Sleep(ポケモンスリープ)』とコラボレーションすることが決定しました。







【マツコとカビゴン 夢の共演が実現!!】

スマートフォン向けアプリ『Pokemon Sleep(ポケモンスリープ)』が、7月20日(木)よりいよいよリリースとなります。

『Pokemon Sleep』は睡眠をエンターテインメント化することを目的に作られた睡眠ゲームアプリです。スマートフォンを枕元に置いて寝ることで、ユーザーの睡眠を計測・記録・分析し、そのデータを「うとうとタイプ」「すやすやタイプ」「ぐっすりタイプ」の3つの睡眠タイプのうち、どれか1つに分類します。

翌朝、ユーザーは自分の睡眠タイプと似た睡眠タイプを持つポケモンに出会うことができます。



『Pokemon Sleep』のコンセプトである「いい睡眠リズムを、つかまえよう!」と、昭和西川の『MuAtsu』を通して「質の良い睡眠をお届けする」という想いとの親和性の高さからコラボが決定しました。

今後はコラボ商品として、『Pokemon Sleep』ならではのカビゴンの寝顔の寝具が秋頃より順次展開されます!



【マツコも絶賛!!『MuAtsu』の魅力とは!?】

『Pokemon Sleep(ポケモンスリープ)』とのコラボが決定した『MuAtsu』は独自の凹凸構造により理想の寝姿勢を保ち、質の高い睡眠へと導く高機能マットレス。今年3月に全面リニューアルし、より高品質アイテムが充実したラインナップへと生まれ変わりました。



『MuAtsu』を利用したマツコ・デラックスさんのコメント

「昔、睡眠が短めだったんだけど、ちょっと多く眠れるようになったと思う。起きたときの変に身体が痛くなってるとかはすごい減ったかな。一回あのプチプチで寝ちゃうとあれでしか寝られなくなる。べたーっとしているふとんよりも気持ちいいね。寝てて。」



◆8月上旬より、『Pokemon Sleep(ポケモンスリープ)』×『MuAtsu』のオリジナルクリアファイルプレゼントキャンペーンを実施します!



キャンペーン期間:8月上旬より開始予定

キャンペーン内容:A4、A5の2枚一組のオリジナルクリアファイルをプレゼント

キャンペーン条件:店頭でムアツをお試しいただき、アンケートにご回答いただいた方

※裏面には『Pokemon Sleep』のQRコードが記載されておりますので、そこからアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。



ポケモンスリープ公式サイト:

https://www.pokemonsleep.net/



(C)2023 Pokemon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。



MuAtsu公式サイト:

https://muatsu.net/















企業プレスリリース詳細へ (2023/07/19-20:16)