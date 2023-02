[BLOC NATION]

”DESIGN THINKING ONLINE”は、Education, Art, & Culture部門においてBronzeに選出されました。



第2回年次コンペティションには、世界43か国から約2,000のエントリーがありました。Anthem Awardsは、地球規模の変化を引き起こす声を増幅することで、他の人がコミュニティで行動を起こすよう促す影響力のある仕事の新しいベンチマークを定義しています。





The Anthem Awardsについて

The Webby Awardsによって2021年に開始されたThe Anthem Awardsは、世界中の人々、企業、組織の目的と使命に基づいた活動を称えます。地球規模の変化を引き起こす声を増幅することで、影響力のある作品の新しいベンチマークを定義し、他の人が自分のコミュニティで行動を起こすよう促しています。Anthem Awardsは、次の7つの主要なカテゴリーにまたがる作品を表彰します。: エクイティとインクルージョン; 教育; アート&カルチャー; 健康; 人権と公民権; 人道的行動とサービス; 責任ある技術; そして持続可能性、環境と気候。the Ad Council, Born This Way Foundation, Feeding America, Glaad, Mozilla, NAACP, NRDC, WWF, and XQと提携して設立されました。







Bronze受賞について

Education, Art, & Cultureカテゴリー、PRODUCT, INNOVATION, OR SERVICE CATEGORIES (FOR PROFIT)のSpecial ProjectsでBronzeを受賞したBLOC NATIONの"DESIGN THIKING ONLINE"は、デザイナーの思考法による課題解決手法であるデザインシンキングを体感できるオンラインプログラムです。個人や社会にポジティブな影響や変化を与えることを目的として、メタバースや没入型ストリーテリングなど様々なテーマのプログラムを週末に定期開催しています。私達は、このプログラムを通じて人を起点とした洞察とワイルドなアイデアを啓発しています。BLOC NATIONが制作しているARエフェクトはオーガニック(広告なし)で月間50万プレイヤー、80万プレイを記録しており、SNSでトレンドになっています。



THE ANTHEM AWARDS ANNOUNCE 2023 WINNERS

https://www.anthemawards.com/press/press-releases/the-anthem-awards-announce-2023-winners/



Anthemの受賞者は、International Academy of Digital Arts and Scienceによって選出されます。



Members include

Nicholas Thompson, CEO, The Atlantic, Christina Swarns, Executive Director, Innocence Project, Zarna Surti, Global Creative Director, Nike Purpose, Maurice Mitchell, National Director, Working Families Party, Lindsay Stein, Chief Purpose Office, Tombras, Jennifer Lotito, President & Chief Operating Officer, (RED), Lisa Sherman, President & CEO, The Ad Council, Emily Barfoot, Global Brand Director Dove, Unilever, Trovon Williams, Senior Vice President of Marketing and Communications, NAACP, Roma McCaig, Senior VP of Impact, Clif Bar, Michelle Egan, Chief Strategy Officer, NRDC, Dinah-Kareen Jean, Senior Manager, Social Innovation, Etsy, Sarah Kate Ellis, President & CEO, GLAAD, Jad Finck, Vice President of Innovation & Sustainability, Allbirds, Christopher Miller, Head of Global Activism Strategy, Ben & Jerry’s, Shayla Tait, Director of Philanthropy The Oprah Winfrey Charitable Foundation.



the Webby Awardsについて

The Webby Awardsは、The New York Timesによって「インターネットの最高の栄誉」として称賛され、Web サイトを含むインターネット上の卓越性を称える主要な国際賞組織です。ビデオ; 広告、メディア、PR; アプリ、モバイル、音声。社交; ポッドキャスト; そしてゲーム。1996 年に設立されたThe Webby Awardsには、今年、世界の50州すべてと70か国から13,500を超える応募がありました。ウェビー賞は、国際デジタル芸術科学アカデミー (IADAS) によって授与されます。The Webby Awardsのスポンサーおよびパートナーには、Verizon、WP Engine、YouGov、Brandlive、Canva、NAACP、KPMG、Fast Company、Wall Street Journal、MediaPost、Podcast Movement、AIGAが含まれます。



組織概要

会社名:株式会社BLOC NATION(ブロック・ネイション)

URL:https://www.bloc-nation.com

所在地:東京都港区南青山5-11-24 グレイセス2F

代表者:菱川 知治

設立日:2017年5月19日

事業内容:デザインコンサルティング



プレスリリースに関するお問合せ先

メールアドレス:labteam@bloc-app.com



