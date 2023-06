[株式会社Piece to Peace]

プロ人材マッチングサービスを手掛けるキャリーミー(運営会社:株式会社Piece to Peace)は、中小企業・ベンチャー企業の経営者様に向け「中小企業の組織戦略の未来 −人材は採らなくても良い!?採用を行わず売上を伸ばし続ける経営手法とは−」と題した無料オンラインウェビナーを2023年6月8日11時より開催いたします。



▼お申し込みはこちら

https://event.on24.com/wcc/r/4227380/84E7FD51EDE4FDAB5223420DEDE48F7C?partnerref=carryme









ウェビナー概要





日本の中小企業は深刻な人手人材不足にあると言われています。日本商工会議所が2022年に発表した調査によれば、中小企業の6割が「人手不足」に直面していることが明らかになりました。



新卒・中途採用は売り手市場の傾向が続き、専門職を中心に採用競争は激しさを増しています。



中小企業が人材確保・採用が困難な時代を勝ち抜くには、新たな組織戦略が必要です。そこで本ウェビナーは、採用を行わず売上を伸ばし続ける具体的な経営手法をご紹介いたします。



日時:2023年6月8日(木)11:00~12:00

開催場所:オンライン

参加費:無料

申し込み:https://event.on24.com/wcc/r/4227380/84E7FD51EDE4FDAB5223420DEDE48F7C?partnerref=carryme



ウェビナー注目ポイント





・労働力不足をチャンスに変える、在宅ワーカー活用の先進事例とは?

株式会社アイドマ・ホールディングスからは、在宅ワーカーを業務委託で活用することで、人口減少時代に新しい働き方を実践。先進的な取り組みを具体的にご紹介します。



・生産性高い組織を作るためのアクションプランを手に入れよう!

株式会社識学からは、限られた人材で生産性高く働くための組織づくりをご紹介。生産性が高い組織にするためのアクションプランを提供します。



・リスクを最小化し、リターンを最大化させるプロ人材活用法

・社員1名+業務委託人材7名で本田圭佑氏などから1.3億円の資金調達!マーケティング、事業開発、採用など最小のリスクで最大のリターンを得るためのプロ人材活用法



こんな方にオススメ!





・会社の知名度がなく、優秀な人材が集まらない

・若手の育成が追いついていない

・人件費を抑えながら事業を拡大させたい



登壇者プロフィール









株式会社アイドマ・ホールディングス

山崎 恭平

事業部長 株式会社キーパーソンマーケティング 執行役員

20代前半で起業しアパレル飲食など多数の事業を手掛けていたが事業に失敗。詐欺被害も重なり1億の個人負債を抱えて30歳からリスタート。収益不動産のボルテックスにて初年度から30億売上げトップセールスとなり、営業責任者を経て2021年11月にアイドマHDに入社。支援実績8460社の営業コンサルティング部門の責任者を経て、現在営業組織の事業責任者を務める。









株式会社識学

吉富 悠騎

コンサルタント

大学院を修了後、株式会社識学に新卒の1期生として入社。インサイドセールスやマーケティングの業務に従事した後、インサイドセールス課 課長として部下25名ほどをマネジメント。後にPFセールス課の課長も兼務。マネジメント経験を積んだ後、コンサルタントとして従事している。卸売、建設、営業代行、エンタメ、コンサル、美容院、士業などさまざまな業界の組織作りをサポート。







株式会社 Piece to Peace(キャリーミー)

毛利 優子

取締役CMO

立教大学在学中に結婚・長男を出産し、卒業後EY新日本有限責任監査法人へ入所。EY140カ国で実施するグローバル会長賞の選定や従業員調査のプロジェクトで日本エリアのPMを担当。 その後未経験でITベンチャー企業へ転職。ワーキングマザーを応援するサイトをゼロから企画、すべてのコンテンツライティング・SEOを担当する。 月間10万PV・収益化に成功しMVP受賞。独立後は女性のキャリア・働き方に関する情報を書籍やメディアで発信する他、企業で講演なども行う。 キャリーミー事業の創業時からマーケティングを担当し、広告費ゼロでプロ人材1万人を集客、プロ人材が9割を占める広報マーケチームを運営。



キャリーミーとは







株式会社Piece to Peaceが運営する『キャリーミー』は “ビジネス界にもプロ契約を”というコンセプトのもと、個人が成果にコミットして業務委託契約で働く「プロ契約」の導入・活用を支援するサービスです。



1名のスタートアップ企業から1万名以上の大手企業まで2000社以上の企業が活用されています。



特に広告運用、SNS運用、SEOなどの「デジタルマーケティング」や「広報PR」「法人営業」「事業開発」「採用」など、事業グロースにつながる"攻め"の領域に強みを持っており、スキルおよび実績の豊富なプロ人材を戦略設計から運用の実務まで必要なボリュームでアサインすることができます。



株式会社Piece to Peaceとは





「Piece(個人の小さな力)をつなぎ、Peace(大きな力)に」を理念とし、2009年に設立。代表取締役の大澤は、優秀な個人の価値観が、それまでの価値観である「正社員」「終身雇用」への依存から「働き方」や「自分で業務内容・時間・場所などを決める」自律型のキャリアを求める価値観へと変化している一方、企業側の価値観は労働人口急減に直面しているにも関わらず、正社員採用という選択肢に限定し、プロ人材が活用されていないという事実に気づき、2016年にキャリーミーを正式ローンチ。



自社でもプロ契約を活用し、事業立ち上げから2年間は正社員ゼロ、プロ人材(業務委託)のみでチームを構成。2017年から2018年にかけては、 業務委託のプロ10名と正社員1名のみで売上7倍を達成し、2019年にはパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施。 2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を行い、現在は登録者が1万人を超える事業に成長しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-03:40)